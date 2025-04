Sự cố khiến trận đấu của Real bị tạm dừng

Khi Ceballos chuẩn bị vào sân thay Arda Guler ở phút 78, một góc khán đài sân Alfonso Perez bất ngờ hô vang những câu chửi bới, trong đó có khẩu hiệu cực đoan.

Trọng tài Sanchez Martinez phải tạm dừng trận đấu. Ông Martinez yêu cầu ban tổ chức áp dụng quy trình xử lý phân biệt đối xử và hành vi phi thể thao trên khán đài, tương tự như các trận đấu có phản ứng không đúng mực từ khán giả.

Thực tế, mâu thuẫn giữa CĐV Getafe và Ceballos âm ỉ từ gần một thập kỷ trước, chứ không phải phản ứng bột phát. Theo tiết lộ của Cadena SER, câu chuyện bắt nguồn từ mùa 2015/16, khi Ceballos còn thi đấu cho Real Betis.

Trong trận quan trọng cuối mùa giữa Betis và Getafe tại sân Benito Villamarin, Ceballos có lời lẽ xúc phạm đến trung vệ Cala và một thành viên trong BHL đội khách. Anh được cho là buông lời mỉa mai: "Tao mong chúng mày rớt hạng rồi biến mất khỏi bóng đá luôn cho rồi".

Câu nói khiến Cala nổi điên và suýt lao vào tấn công Ceballos ngay trên sân. Sự việc chỉ được ngăn chặn nhờ sự can thiệp kịp thời từ các cầu thủ và thành viên hai đội. Hành vi của Ceballos làm dậy sóng Getafe và khiến HLV Juan Merino, lúc đó dẫn dắt Betis, phải lên tiếng chấn chỉnh.

Trong buổi họp báo sau trận, ông Merino thẳng thắn: "Tôi không đồng tình với hành động đó. Dù đội bạn chơi thiếu người và chúng ta thắng, vẫn có những giới hạn trong cách hành xử. Ceballos cần học cách tôn trọng đối thủ. Cậu ấy cần cải thiện nhiều mặt để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp đúng nghĩa và hơn hết là một con người tốt hơn".

Vụ việc xảy ra đã lâu, nhưng trong mắt CĐV Getafe, Ceballos chưa được tha thứ. Mỗi lần anh trở lại sân Coliseum, bầu không khí căng thẳng lại trỗi dậy.

