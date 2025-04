Đội của Ronaldo 'béo' đổi chủ

Cadena SER cho biết Chủ tịch Ronaldo "béo" đạt được thỏa thuận với nhà đầu tư mới từ vài tuần trước. Đôi bên thậm chí ký một thỏa thuận sơ bộ. Tuy nhiên, điều khoản bảo mật trong hợp đồng này không cho phép cả hai bên công bố bất kỳ thông tin nào cho đến đầu tháng 5.

Mức giá dự kiến cho thương vụ này rơi vào khoảng 40 triệu euro, cao hơn con số 39 triệu euro mà Ronaldo yêu cầu. Trong giai đoạn Giáng sinh, huyền thoại người Brazil đã phải rót vốn 6 triệu euro để cân bằng tài chính của câu lạc bộ.

AS tiết lộ một nhóm nhà đầu tư đến từ Mexico rút khỏi cuộc đua thâu tóm cổ phần của Valladolid. Điều này khiến cuộc đua sở hữu CLB La Liga trở thành màn cạnh tranh giữa nhóm nhà đầu tư đến từ Ai Cập và một nhóm doanh nhân Mexico khác.

Ronaldo "béo" nắm quyền điều hành Valladolid suốt 7 năm qua nhưng bị người hâm mộ quay lưng trong thời gian gần đây. Cựu sao tuyển Brazil bị đánh giá thờ ơ với đội bóng, dẫn đến kết quả tệ như hiện tại (xếp chót BXH). Với việc chỉ kiếm 16 điểm sau 32 vòng đấu, Valladolid gần như sẽ phải xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa tới.

Trong 4 tháng qua, Ronaldo "béo" chỉ xuất hiện 1 lần tại Valladolid. Ông tập trung chạy đua cho ghế Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Brazil nhưng bất thành.

Khi mua 50% cổ phần Real Valladolid với giá 30 triệu euro vào năm 2018, rồi tăng lên 82% sau đó, Ronaldo từng tuyên bố đầy tham vọng rằng sẽ đưa CLB góp mặt tại Champions League trong vòng 5 mùa. Hiện tại, ước muốn của huyền thoại tuyển Brazil đã tan thành mây khói.

