Neymar lại gây tranh cãi

Trên trang cá nhân hôm 23/4, Neymar đã đăng tải đội hình thi đấu của Santos được anh chỉnh sửa, nhưng lập tức xóa đi ngay tức thì. Dù vậy, nhiều người hâm mộ đã tinh ý phát hiện rằng đội hình của Neymar có 3 sự thay đổi so với đội hình mà HLV tạm quyền Cesar Sampaio đã sử dụng trong trận thua 1-2 trước Sao Paulo hôm 21/4.

Cụ thể, Neymar đã chọn Luizao ở vị trí hậu vệ phải thay cho Leo Godoy, Souza ở vị trí hậu vệ trái thay cho Escobar, và loại bỏ Barreal để đưa Diego Pituca vào hàng tiền vệ. Đáng chú ý, Souza, cầu thủ đang ngồi ngoài vì chấn thương, cũng được Neymar điền tên vào đội hình. Điều này cho thấy chân sút người Brazil có vẻ không hài lòng với cách sắp xếp nhân sự của HLV Sampaio.

Bài đăng của Neymar gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Neymar đã can thiệp quá sâu vào chuyên môn. Một bộ phận CĐV khác thì lo ngại chân sút này đã xảy ra mâu thuẫn và bất đồng quan điểm với HLV trưởng Sampaio.

Hiện tại, Santos gặp khó khăn khi xếp thứ 18 trên BXH giải VĐQG Brazil, với chỉ 1 trận thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua trong 5 trận đấu từ đầu mùa. Cuộc khủng hoảng này càng khiến cho những tranh cãi xung quanh đội hình ưng ý của Neymar trở nên nóng hơn.

HLV Sampaio lẫn Santos chưa lên tiếng về vụ việc. Đội đang tập trung cho trận đấu kế tiếp gặp Bragantino vào ngày 28/4.

Với Neymar, Santos xác nhận cựu sao PSG cần 4 đến 6 tuần dưỡng thương sau khi bị tổn thương đùi trái trong trận thắng 2-0 trước Atletico Mineiro.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.