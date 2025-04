De Bruyne đắt hàng

Aston Villa được cho là đã tổ chức các cuộc họp nội bộ để bàn về khả năng chiêu mộ De Bruyne khi anh sắp chia tay Man City sau 10 năm gắn bó. Tuy nhiên, Villa sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt.

Bốn CLB tại MLS gồm Inter Miami, Chicago Fire, New York City FC và D.C. United chủ động tiếp cận, tìm hiểu yêu cầu tài chính và chuyên môn của De Bruyne. Họ muốn đưa siêu sao Bỉ sang Mỹ trong giai đoạn cuối sự nghiệp.

Cùng lúc đó, Como - đội bóng đang lên tại Serie A với sự dẫn dắt của Cesc Fabregas, cũng nhập cuộc. Al Nassr cũng không đứng ngoài cuộc. Có thông tin cho rằng Ronaldo muốn CLB chủ quản đưa ra lời đề nghị không thể từ chối để lôi kéo cựu sao Chelsea về Saudi Pro League.

Với 107 bàn thắng và 177 kiến tạo sau 417 lần ra sân cho Man City, De Bruyne là một trong những tiền vệ hay nhất lịch sử Premier League. Anh cùng nửa xanh thành Manchester giành 6 chức vô địch Ngoại hạng, 2 FA Cup, 5 League Cup và đặc biệt là cú ăn 3 lịch sử năm 2023.

Bất chấp những đóng góp vĩ đại đó, quyết định chia tay không đến từ anh. Trong cuộc phỏng vấn sau chiến thắng 2-0 trước Everton hôm 19/4, De Bruyne tiết lộ Giám đốc Bóng đá Txiki Begiristain và CEO Ferran Soriano có cuộc gặp ngắn để thông báo CLB sẽ không gia hạn hợp đồng.

"Tôi hơi sốc. Suốt cả năm tôi không nhận được lời đề nghị nào từ họ. Đó là quyết định của CLB. Tôi vẫn nghĩ mình đủ khả năng chơi ở đẳng cấp này, nhưng tôi hiểu CLB có lý do riêng", De Bruyne chua chát.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.