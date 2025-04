Ancelotti nổi giận với Endrick: 'Hãy ngưng làm trò biểu diễn'

Phút 56 trên sân Alfonso Perez, Endrick nhận được đường chọc khe thuận lợi của đồng đội. Tuy nhiên, thay vì xử lý đơn giản, cầu thủ trẻ người Brazil thực hiện cú bấm bóng kỹ thuật nhưng thiếu chính xác khiến "Los Blancos" mất đi cơ hội ghi bàn.

Không giấu nổi bực tức, chiến lược gia người Italy quyết định thay Endrick ngay tức khắc, đồng thời tung Jude Bellingham vào sân nhằm tái thiết lại thế trận, qua đó gửi đi thông điệp thép về tính kỷ luật và sự hiệu quả trong thi đấu.

Sau trận, ông cho hay: "Cậu ấy không thể làm những điều như vậy. Endrick còn trẻ, cần học hỏi thêm. Trong bóng đá, những pha biểu diễn như thế không tồn tại. Cậu ấy cần sút mạnh nhất có thể. Đây là bóng đá, không phải sân khấu kịch".

Real Madrid giành trọn 3 điểm nhờ pha lập công duy nhất của Arda Guler, song Ancelotti thừa nhận đội bóng trải qua hiệp hai căng thẳng: "Tôi không thất vọng, vì chúng tôi giành chiến thắng. Chúng tôi chơi rất tốt trong hiệp một nhưng gặp nhiều khó khăn sau giờ nghỉ".

Arda ghi bàn thắng quyết định và nhận được lời khen ngợi từ ông thầy: "Cậu ấy chơi đúng phong cách của mình - điềm tĩnh, kỹ thuật và thông minh. Tôi nghĩ cậu ấy phù hợp nhất với vai trò tiền vệ trong sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-3-3. Guler sở hữu kỹ năng tổ chức lối chơi tuyệt vời, dù cần cải thiện khả năng tranh chấp".

Chiến thắng giúp Real rút ngắn cách biệt với Barcelona xuống còn 4 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.