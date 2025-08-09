Starbucks Hàn Quốc mạnh tay với khách 'cắm rễ' cả ngày

Starbucks Hàn Quốc ra quy định mới hạn chế khách ngồi hàng giờ, mang máy in, máy tính để bàn và chiếm chỗ trong quán.

Hình ảnh khách hàng mang cả máy in đến một cửa hàng Starbucks ở Andong gây tranh cãi trên mạng xã hội Hàn Quốc. Ảnh: Korea JoongAng Daily chụp màn hình.

Theo Korea JoongAng Daily, Starbucks Hàn Quốc vừa ban hành quy định mới nhằm hạn chế tình trạng khách mang thiết bị cồng kềnh và ngồi làm việc, học tập cả ngày tại quán. Máy tính để bàn, máy in, vách ngăn và ổ điện đa năng sẽ không còn được phép sử dụng trong cửa hàng.

Theo đó, nhân viên tại tất cả chi nhánh sẽ trực tiếp nhắc nhở khách dừng sử dụng các thiết bị này hoặc đề nghị chuyển chỗ nếu chiếm bàn lớn một mình. Khách để đồ chiếm chỗ trong thời gian dài cũng có thể được yêu cầu di chuyển để nhường chỗ cho người khác.

Quyết định được đưa ra sau khi nhiều khách và nhân viên phàn nàn về tình trạng quán cà phê bị biến thành văn phòng hay phòng học tạm.

Ở Hàn Quốc, trào lưu “cagong” kết hợp từ “cafe” và “gongbu” (học tập) ngày càng phổ biến. Không ít trường hợp gây tranh cãi, như khách mang máy in cắm vào ổ điện ở một cửa hàng Starbucks tại Andong, hay dựng “góc học tập” với máy tính bảng, bàn phím và vách ngăn.

Trước đó, nhiều quán cà phê nhỏ đã áp dụng biện pháp giới hạn thời gian ngồi hoặc ngắt nguồn điện để tránh bị chiếm chỗ quá lâu. Starbucks cho biết quy định mới nhằm giữ không gian thoải mái cho tất cả khách hàng và giảm nguy cơ mất tài sản.

Tại các thị trường khác, Starbucks cũng điều chỉnh chính sách để kiểm soát việc khách dùng quán làm nơi làm việc cá nhân.

Tại Bắc Mỹ, từ tháng 1, chuỗi chấm dứt chính sách “cửa mở” vốn cho phép mọi người vào ngồi mà không cần mua hàng. Hiện, chỉ khách mua hàng mới được sử dụng khu vực chỗ ngồi và nhà vệ sinh.

Starbucks đồng thời áp dụng bộ quy tắc ứng xử nghiêm ngặt, cấm hành vi gây rối, hút thuốc, sử dụng chất kích thích hoặc ở lại khi không có lý do chính đáng. Mục tiêu là cải thiện trải nghiệm chung và đảm bảo an toàn cho nhân viên lẫn khách hàng.

Ngược lại, tại Trung Quốc, hãng đang thử nghiệm không gian học tập miễn phí tại một số cửa hàng, cho phép ngồi không giới hạn thời gian nhằm thu hút khách trẻ và cạnh tranh với đối thủ nội địa Luckin Coffee.

Những thay đổi này cho thấy Starbucks đang áp dụng chiến lược linh hoạt, siết chặt ở nơi quá tải và nới lỏng ở thị trường cần gia tăng khách hàng.