Spotify ra mắt ‘hũ tro cốt’ tích hợp loa Bluetooth

Sự kết hợp giữa gã khổng lồ nhạc trực tuyến Spotify và thương hiệu đồ uống Liquid Death đã tạo ra một sản phẩm công nghệ kỳ dị.

Toàn bộ phần loa bluetooth được gói gọn trong chiếc nắp bình. Ảnh: Spotify.

Với lời tuyên ngôn hài hước: “Thế giới cần âm nhạc, và thế giới bên kia cũng không ngoại lệ”, Spotify bắt tay cùng hãng đồ uống tai tiếng Liquid Death trình làng "Eternal Playlist Urn" (tạm dịch: Hũ cốt âm nhạc vĩnh hằng). Thiết bị này là một chiếc loa Bluetooth không dây núp bóng dưới hình hài một... hũ đựng tro cốt.

Thực tế, sản phẩm này là một món đồ sưu tầm với số lượng bán ra giới hạn chỉ 150 chiếc tại thị trường Mỹ. Với mức giá 495 USD , người mua sẽ sở hữu một chiếc hũ có kích thước khoảng 18x29 cm, tích hợp loa Bluetooth ngay trên nắp. Tuy nhiên, chất lượng âm thanh vẫn là một dấu hỏi, khi toàn bộ linh kiện công nghệ phải "nhồi nhét" trong không gian khiêm tốn của phần nắp bình.

Theo giới thiệu từ Spotify, đây là "chiếc hũ cốt phát nhạc trực tuyến đầu tiên trên thế giới", giúp sự ra đi trở nên "bớt nhàm chán hơn nhiều". Ý tưởng đằng sau sản phẩm này là ngay cả khi đã sang thế giới bên kia, những người quá cố vẫn có thể tiếp tục "phiêu" cùng những giai điệu yêu thích của họ cho đến tận vĩnh hằng.

Sản phẩm được quảng bá với thông điệp" "Âm nhạc đồng hành cùng bạn sang thế giới bên kia". Ảnh: Spotify.

Sau khi sở hữu chiếc hũ đặc biệt này, người dùng có thể khởi tạo một "Danh sách phát vĩnh cửu" (Eternal Playlist) trên Spotify bằng cách trả lời các câu hỏi thú vị như: “Phong cách vĩnh hằng của bạn là gì?” hay “Âm thanh đặc trưng của bạn khi hóa thân thành hồn ma là gì?”.

Dựa trên các câu trả lời và lịch sử nghe nhạc, Spotify sẽ tự động thiết lập một danh sách phát riêng biệt, đồng bộ trực tiếp với loa tích hợp trên hũ cốt và cho phép chia sẻ dễ dàng với người thân, bạn bè.

"Tại sao phải để danh sách phát yêu thích của bạn biến mất khi bạn không còn nữa? Với Eternal Playlist Urn, linh hồn âm nhạc của bạn sẽ có một ngôi nhà vĩnh cửu", Spotify chia sẻ trên blog.

Màn bắt tay này không đơn thuần là một chiêu trò bán hàng, mà là đặc trưng của Liquid Death - thương hiệu vốn lừng danh với những chiến dịch marketing đầy tai tiếng.

Trước đó, hãng từng gây rúng động khi tung ra thùng giữ nhiệt hình quan tài với kích thước thật. Dù phong cách "hài đen" (dark humor) này có thể khiến nhiều người khó chịu, với những nhà sưu tầm, đây lại là một cực phẩm. Minh chứng là chiếc thùng giữ nhiệt năm đó đã thu hút hơn 800 người tham gia đấu giá và chốt ở mức 68.200 USD .

Sản phẩm thùng lạnh hình quan tài gây tranh cãi của Liquid Death. Ảnh: Liquid Death.

Đây cũng là lần thứ hai Spotify bắt tay cùng các thương hiệu khác để lấn sân sang mảng phần cứng. Trước đó, vào năm 2022, họ từng hợp tác với Ikea để sản xuất dòng loa đèn Bluetooth di động tích hợp tính năng Spotify Tap. Trước đó, hãng cũng từng tham vọng tự sản xuất thiết bị giải trí trên xe hơi mang tên “Car Thing”, nhưng dự án này đã sớm bị khai tử.

Dù gây ra nhiều tranh cãi về mặt văn hóa và tâm linh, Eternal Playlist Urn được dự báo sẽ "cháy hàng" trong thời gian ngắn. Đối với giới sưu tầm, đây là một món đồ độc bản thể hiện cá tính mạnh mẽ. Đối với những người yêu công nghệ, đây là một minh chứng cho thấy sự sáng tạo trong lĩnh vực thiết bị âm thanh đang dần vượt qua mọi rào cản thông thường.