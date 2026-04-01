Sony chốt 'bán mình' cho công ty Trung Quốc

  • Thứ tư, 1/4/2026 06:05 (GMT+7)
TCL Electronics sẽ trả 472 triệu USD để mua 51% cổ phần mảng giải trí gia đình của Sony, bao gồm cả dòng TV Bravia. Điều này cho thấy tập đoàn Nhật Bản đang chuyển hướng mạnh mẽ.

TCL Electronics vừa đồng ý mua 51% cổ phần trong một liên doanh mới nắm giữ mảng kinh doanh giải trí gia đình toàn cầu của Sony, bao gồm dòng TV Bravia nổi tiếng. Giá trị thương vụ vào khoảng 75,4 tỷ yên, tương đương 472 triệu USD.

Sony sẽ giữ lại 49% cổ phần trong liên doanh này. Phạm vi kinh doanh bao gồm nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, bán hàng và thiết bị âm thanh gia đình. Trong một phần của thỏa thuận, TCL cũng mua lại công ty con sản xuất Sony EMCS Malaysia. Ngoài ra, hai bên còn đang đàm phán về khả năng TCL mua toàn bộ hoặc một phần mảng sản xuất tại Trung Quốc của Sony, thuộc công ty Shanghai Suoguang Visual Products.

Giá trị doanh nghiệp của các đơn vị thuộc liên doanh và công ty Malaysia, không tính mảng Trung Quốc, được định giá ở mức 102,8 tỷ yên (650 triệu USD). Con số cuối cùng sẽ được điều chỉnh theo nợ ròng và vốn lưu động tại thời điểm giao dịch hoàn tất.

Hai công ty đã thông báo ý định thành lập liên doanh từ tháng 1. Liên doanh dự kiến bắt đầu hoạt động vào tháng 4/2027, tiếp tục sản xuất TV dưới thương hiệu Sony và Bravia nhưng sử dụng công nghệ màn hình của TCL.

Thương vụ phản ánh những hướng đi khác nhau của 2 tập đoàn. Sony đang thu hẹp mảng điện tử tiêu dùng để dồn nguồn lực vào danh mục tài sản sở hữu trí tuệ gồm phim điện ảnh, phim hoạt hình, âm nhạc và bản quyền thể thao. TCL, một trong những tập đoàn điện tử lớn nhất Trung Quốc, đang nỗ lực mở rộng ra thị trường quốc tế sau nhiều năm tăng trưởng trong nước.

Thương hiệu Bravia từng giúp Sony dẫn đầu mảng TV. Ảnh: Bloomberg.

Ngay sau khi có thông tin về việc mua lại cổ phần, thị trường lập tức phản ứng trái chiều. Cổ phiếu TCL tại Hong Kong đã tăng 23% trong năm nay, nâng vốn hóa công ty lên mức 4,1 tỷ USD. Cổ phiếu Sony ngược lại giảm 20% trong cùng kỳ, kéo vốn hóa tập đoàn Nhật Bản xuống còn khoảng 124 tỷ USD.

Thương hiệu Bravia vẫn sẽ tiếp tục tồn tại dưới liên doanh mới. Tuy nhiên, việc công nghệ màn hình chuyển sang TCL đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong chuỗi giá trị của dòng TV Sony trên toàn cầu.

Minh Hoàng

Sony Sony Sony TCL Electronics Bravia TV Liên doanh

