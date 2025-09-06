Sông Tô Lịch sẽ trong xanh trước ngày 20/9

Trước ngày 10/9 nước từ hồ Tây sẽ được dẫn về sông Tô Lịch và trước ngày 20/9 sẽ dẫn nước sau xử lý từ nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để bổ cập cho sông Tô Lịch.

Thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội cho biết, đến thời điểm này toàn bộ 245 cửa xả trên sông Tô Lịch đã được hoàn thành thi công, thu gom nước về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để xử lý.

Đường ống dẫn nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch sắp hoàn thành. Ảnh: Trọng Tài.

Đối với hạng mục xây dựng đập điều tiết, bổ cập nước sau xử lý từ nhà máy xử lý nước thải Yên Xá công suất 270.000 m3/ngày đêm để bổ cập lại cho sông Tô Lịch và hạng mục xây dựng tuyến ống dẫn nước trên kênh TE3 dẫn nước từ hồ Tây về sông Tô Lịch khối lượng công việc đã hoàn thành trên 95%.

Hiện các công việc còn lại đang được khẩn trương hoàn thiện, trước ngày 10/9 sẽ thông nước dẫn từ hồ Tây về sông Tô Lịch và trước ngày 20/9 sẽ dẫn nước sau xử lý từ nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để bổ cập cho sông Tô Lịch.

Cùng với đó, trước ngày 20/9, Ban sẽ bổ cập nước sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải Yên Xá về sông Tô Lịch với lưu lượng khoảng 200.000 m3/ngày đêm và khi đó sông Tô Lịch sẽ chính thức vận hành với mực nước duy trì 3,5 m.

Hệ thống đường ống đường kính 1,2 m nhằm dẫn nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch. Ảnh: Trọng Tài.

Theo tìm hiểu, để bổ cập nước lâu dài cho sông Tô Lịch, Hà Nội đang triển khai hệ thống đường ống đường kính 1,2 m nhằm dẫn nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch. Đường ống dẫn nước này do Nhựa Châu Âu Xanh - EUROPIPE cung cấp. Dự kiến trong khoảng 10 ngày nữa, dự án thi công đường ống dẫn nước sẽ hoàn thành.