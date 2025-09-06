Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Sông Tô Lịch sẽ trong xanh trước ngày 20/9

  • Thứ bảy, 6/9/2025 12:59 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trước ngày 10/9 nước từ hồ Tây sẽ được dẫn về sông Tô Lịch và trước ngày 20/9 sẽ dẫn nước sau xử lý từ nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để bổ cập cho sông Tô Lịch.

Thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội cho biết, đến thời điểm này toàn bộ 245 cửa xả trên sông Tô Lịch đã được hoàn thành thi công, thu gom nước về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để xử lý.

Song To Lich anh 1

Đường ống dẫn nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch sắp hoàn thành. Ảnh: Trọng Tài.

Đối với hạng mục xây dựng đập điều tiết, bổ cập nước sau xử lý từ nhà máy xử lý nước thải Yên Xá công suất 270.000 m3/ngày đêm để bổ cập lại cho sông Tô Lịch và hạng mục xây dựng tuyến ống dẫn nước trên kênh TE3 dẫn nước từ hồ Tây về sông Tô Lịch khối lượng công việc đã hoàn thành trên 95%.

Hiện các công việc còn lại đang được khẩn trương hoàn thiện, trước ngày 10/9 sẽ thông nước dẫn từ hồ Tây về sông Tô Lịch và trước ngày 20/9 sẽ dẫn nước sau xử lý từ nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để bổ cập cho sông Tô Lịch.

Cùng với đó, trước ngày 20/9, Ban sẽ bổ cập nước sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải Yên Xá về sông Tô Lịch với lưu lượng khoảng 200.000 m3/ngày đêm và khi đó sông Tô Lịch sẽ chính thức vận hành với mực nước duy trì 3,5 m.

Song To Lich anh 2

Hệ thống đường ống đường kính 1,2 m nhằm dẫn nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch. Ảnh: Trọng Tài.

Theo tìm hiểu, để bổ cập nước lâu dài cho sông Tô Lịch, Hà Nội đang triển khai hệ thống đường ống đường kính 1,2 m nhằm dẫn nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch. Đường ống dẫn nước này do Nhựa Châu Âu Xanh - EUROPIPE cung cấp. Dự kiến trong khoảng 10 ngày nữa, dự án thi công đường ống dẫn nước sẽ hoàn thành.

Dừng bổ cập nước hồ Tây, sông Tô Lịch trở lại màu đen

Hai ngày qua, người dân sinh sống dọc dòng sông Tô Lịch trên đường Láng cho biết, nước sông đã không còn trong xanh. Nước sông trở lại màu đen đặc trưng.

17 giờ trước

Sông Tô Lịch dần chuyển mình

Giữa lòng Thủ đô rực rỡ cờ hoa đón chờ đại lễ của dân tộc, dòng sông Tô Lịch cũng đang chuyển mình nhờ chiến dịch cải tạo quy mô lớn. Dòng sông Tô Lịch đang khôi phục "phần hồn" đô thị, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai giao thoa bên dòng chảy lịch sử.

07:55 31/8/2025

Sông Tô Lịch vẫn ngổn ngang trước thời hạn 'hồi sinh'

3 tuần trước thời hạn sông Tô Lịch (Hà Nội) "hồi sinh" theo kế hoạch, các hạng mục cải tạo dọc vẫn ngổn ngang, dòng nước bốc mùi, ô nhiễm.

05:48 11/8/2025

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

https://tienphong.vn/song-to-lich-se-trong-xanh-dong-chay-on-dinh-truoc-ngay-209-post1775939.tpo

Trần Hoàng/Tiền Phong

Sông Tô Lịch Yên Xá Sông Tô Lịch Mark Maslin EUROPIPE Đường ống dẫn nước

    Đọc tiếp

    Truy tim dan soi hoang o Dien Bien: Chua the khang dinh la soi? hinh anh

    Truy tìm đàn sói hoang ở Điện Biên: Chưa thể khẳng định là sói?

    7 giờ trước 08:08 6/9/2025 Xã hội Xã hội

    0

    Những người cao niên từng giáp mặt chó sói cho biết loài này đã xuất hiện ở đây từ lâu. Tuy nhiên, ở những bản gần trung tâm, phải sau một thời gian dài chúng mới quay trở lại. Chính quyền địa phương cũng khẳng định trên địa bàn không xảy ra tình trạng trộm cắp hay phá hoại.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý