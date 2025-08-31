Sông Tô Lịch dần chuyển mình

Giữa lòng Thủ đô rực rỡ cờ hoa đón chờ đại lễ của dân tộc, dòng sông Tô Lịch cũng đang chuyển mình nhờ chiến dịch cải tạo quy mô lớn. Dòng sông Tô Lịch đang khôi phục "phần hồn" đô thị, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai giao thoa bên dòng chảy lịch sử.

Sông Tô Lịch, từng là dòng sông thơ mộng, gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa và kinh tế của người dân Hà Nội. Thế nhưng, quá trình đô thị hóa cùng với sự gia tăng dân số đã biến dòng sông này thành một "kênh nước đen" giữa lòng Thủ đô.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cuối năm 2024, Tổng Bí thư Tô Lâm gợi ý hai vấn đề Hà Nội cần quan tâm, đó là ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông. Trong đó, nhiệm vụ trước mắt là xử lý ô nhiễm nguồn nước các con sông nội đô, nhất là sông Tô Lịch.

Sông Tô Lịch đang dần "hồi sinh". Ảnh: Trọng Tài

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, ngay đầu tháng 12/2024, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã kiểm tra tiến độ hệ thống xử lý nước thải Yên Xá và việc thực hiện các giải pháp làm sạch sông Tô Lịch.

Tại Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài lưu ý các đơn vị liên quan phải quan tâm đến vấn đề xử lý rác thải dọc dòng sông Tô Lịch. Theo Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài, khi thành phố xử lý được vấn đề ô nhiễm nguồn nước, nhưng sông vẫn còn nhiều rác thải là “rất mất công”. Do đó, các địa phương có sông Tô Lịch chảy qua cần triển khai ngay việc thu gom rác thải, nhằm góp phần tạo cảnh quan sạch sẽ thành phố, làm sao đến ngày 2/9/2025, dòng sông Tô Lịch giữa lòng Thủ đô trở thành dòng sông thơ mộng, không còn màu đen.