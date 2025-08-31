Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Sông Tô Lịch dần chuyển mình

  • Chủ nhật, 31/8/2025 07:55 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Giữa lòng Thủ đô rực rỡ cờ hoa đón chờ đại lễ của dân tộc, dòng sông Tô Lịch cũng đang chuyển mình nhờ chiến dịch cải tạo quy mô lớn. Dòng sông Tô Lịch đang khôi phục "phần hồn" đô thị, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai giao thoa bên dòng chảy lịch sử.

Sông Tô Lịch, từng là dòng sông thơ mộng, gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa và kinh tế của người dân Hà Nội. Thế nhưng, quá trình đô thị hóa cùng với sự gia tăng dân số đã biến dòng sông này thành một "kênh nước đen" giữa lòng Thủ đô.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cuối năm 2024, Tổng Bí thư Tô Lâm gợi ý hai vấn đề Hà Nội cần quan tâm, đó là ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông. Trong đó, nhiệm vụ trước mắt là xử lý ô nhiễm nguồn nước các con sông nội đô, nhất là sông Tô Lịch.

song To Lich anh 1

Sông Tô Lịch đang dần "hồi sinh". Ảnh: Trọng Tài

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, ngay đầu tháng 12/2024, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã kiểm tra tiến độ hệ thống xử lý nước thải Yên Xá và việc thực hiện các giải pháp làm sạch sông Tô Lịch.

Tại Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài lưu ý các đơn vị liên quan phải quan tâm đến vấn đề xử lý rác thải dọc dòng sông Tô Lịch. Theo Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài, khi thành phố xử lý được vấn đề ô nhiễm nguồn nước, nhưng sông vẫn còn nhiều rác thải là “rất mất công”. Do đó, các địa phương có sông Tô Lịch chảy qua cần triển khai ngay việc thu gom rác thải, nhằm góp phần tạo cảnh quan sạch sẽ thành phố, làm sao đến ngày 2/9/2025, dòng sông Tô Lịch giữa lòng Thủ đô trở thành dòng sông thơ mộng, không còn màu đen.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

Sông Tô Lịch vẫn ngổn ngang trước thời hạn 'hồi sinh'

3 tuần trước thời hạn sông Tô Lịch (Hà Nội) "hồi sinh" theo kế hoạch, các hạng mục cải tạo dọc vẫn ngổn ngang, dòng nước bốc mùi, ô nhiễm.

05:48 11/8/2025

Kiến trúc 'khác lạ' của đập dâng sông Tô Lịch, chủ đầu tư nói gì?

Trước nhiều ý kiến về kiến trúc xây đập dâng giữ nước trên sông Tô Lịch mà báo Tiền Phong đã phản ánh trước đó, đại diện chủ đầu tư vừa có thông tin về việc này.

08:03 10/7/2025

Thiết kế độc lạ của đập tràn giữ nước đầu tiên trên sông Tô Lịch

Đập dâng Thanh Liệt trên sông Tô Lịch với đài quan sát hình bát giác độc đáo vừa có vai trò điều tiết dòng chảy, vừa tạo điểm nhấn kiến trúc giữa lòng đô thị.

09:20 5/7/2025

https://tienphong.vn/song-to-lich-dan-chuyen-minh-thanh-dong-song-xanh-sach-va-van-minh-post1773795.tpo

Hiểu Minh/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

sông Tô Lịch Hà Nội Tô Lâm cải tạo môi trường xanh sạch

  • Tô Lâm

    Tô Lâm

    Ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, thứ trưởng Bộ Công an. Ông được phong hàm thiếu tướng (2007), trung tướng (2010), thượng tướng Công an nhân dân (2014).

    • Chức vụ: Bộ trưởng Công an
    • Năm sinh: 1957
    • Quê quán: Hưng Yên
    • Học vị, học hàm: Giáo sư ngành khoa học an ninh, Tiến sĩ luật

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý