Sông Tô Lịch vẫn ngổn ngang trước thời hạn 'hồi sinh'

Sông Tô Lịch dài khoảng 14 km, chảy qua các địa bàn phường: Láng, Đống Đa, Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàng Mai, Thanh Trì. Đây là một trong những trục thoát nước chính của thành phố, giúp điều hòa nước và giảm nguy cơ ngập lụt.

Dọc hai bên sông là các địa bàn đông đúc dân cư sinh sống. Hàng ngày, sông Tô Lịch tiếp nhận nước thải từ các khu dân cư và các khu công nghiệp, khiến dòng sông trở nên ô nhiễm nặng nề.

Ghi nhận tại phía đầu nguồn sông Tô Lịch nằm ở nút giao Hoàng Quốc Việt - Bưởi cuối tuần qua, lực lượng thi công đang lắp đặt đường ống dẫn nước cỡ lớn để bổ cập nước cho dòng sông này.

Phương án bổ cập nước được Sở Xây dựng đề xuất là xây dựng tuyến ống đường kính 1,2m, dài khoảng 5,3 km, lấy nước từ sông Hồng, qua đê, chạy dọc đường Võ Chí Công rồi đưa trực tiếp vào sông tại nút giao Hoàng Quốc Việt; đồng thời, trên tuyến bố trí đầu chờ đưa nước vào Ðầm Bảy, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ chờ xử lý trước khi xả vào hồ Tây.

Sông hiện có 24 cửa xả lớn và 95 cửa xả nhỏ, các cửa xả này đang được bịt để thu gom nước thải đưa về nhà máy nước thải Yên Xá xử lý. Tuy nhiên tại một số cửa xả, nước thải vẫn được đổ trực tiếp ra sông. Hình ảnh tại một cửa xả cỡ lớn ở đường Bưởi.

Nước sông đã bớt có hiện tượng màu đen thường thấy. Tuy nhiên, váng và rác vẫn còn trôi nổi nhiều dưới lòng sông.

Một số cây cầu bắc qua sông Tô Lịch được trồng nhiều cây hoa giấy ở hai bên lan can cầu nhằm thay đổi cảnh quan.

Dù chỉ còn chưa đầy một tháng nữa đến thời hạn "hồi sinh", bờ kè dọc hai bên bờ sông tại một số khu vực vẫn còn ngổn ngang.

Khu vực vỉa hè dọc bờ sông vẫn trong tình trạng xuống cấp trầm trọng, cỏ dại mọc um tùm, nhiều đoạn lan can hư hỏng nặng, có nơi bị lấn chiếm để đỗ xe máy. Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu các phường hai bên bờ sông triển khai xong toàn bộ việc cải tạo, chỉnh trang hai bên sông như lát vỉa hè, làm lan can, trồng cây xanh, thảm cỏ trước 30/8.

Lực lượng thi công đang khẩn trương các hạng mục vỉa hè, lan can, hố ga, bờ kè... sông Tô Lịch đoạn qua phố Nguyễn Khang.

Các hố ga chạy dọc hai bên bờ sông có tác dụng lọc rác khi nước thải chạy qua đường ống, đang dần hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Hố ga được thiết kế cao khoảng 2,5-3 m, rộng 2,5 m. Mỗi hố được xây theo dung tích 10 m3/hố, cách 30 m sẽ có một hố được xây dựng.

Một trong những trọng tâm của dự án "hồi sinh" sông Tô Lịch là xây dựng hệ thống đập dâng, giúp giữ nước và điều tiết dòng chảy. Công trình đập dâng xây tại khu vực cầu Quang (xã Thanh Trì) dần thành hình sau 6 tháng gấp rút thi công.

Cách đó không xa là dập dâng giữ nước tại khu vực cầu Dậu (phường Hoàng Mai), tuy nhiên công trình vẫn còn xây dựng dang dở.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội hồi cuối tháng 11/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt là xử lý ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là sông Tô Lịch. Ngay sau đó, Bí thư và Chủ tịch Hà Nội đã đi kiểm tra thực tế và yêu cầu phải "hồi sinh" sông trước ngày 2/9/2025. Theo kế hoạch, dự án nạo vét tổng thể và xây dựng công trình đập dâng sẽ cơ bản hoàn thành trong tháng 8, phương án bổ cập nước về sông Tô Lịch sẽ bắt đầu vào đầu tháng 9.

