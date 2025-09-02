Sơn Tùng, Hải Tú cùng dàn sao mừng lễ Quốc khánh

Ngày 2/9, mạng xã hội tràn ngập sắc đỏ, nhiều nghệ sĩ đăng ảnh chào mừng Quốc khánh. Sơn Tùng gây chú ý với loạt hình diện trang phục cờ đỏ sao vàng, kết hợp phụ kiện là chiếc quạt in dòng chữ “người Việt Nam”. “Tùng vô cùng biết ơn những thế hệ cha ông đã ngã xuống để chúng ta được sống trong hòa bình”, nam ca sĩ chia sẻ. Ảnh: @nguyenthanhtung.

“80 năm ngày Quốc khánh - 80 năm tự hào Việt Nam! Hành trình ấy chính là động lực để thế hệ trẻ như chúng con hôm nay được viết tiếp câu chuyện Việt Nam đầy kiêu hãnh”, Hải Tú chia sẻ trên trang cá nhân. Kèm dòng trạng thái, cô cũng đăng hình diện tà áo dài hồng, tay cầm quốc kỳ trước phông nền lá cờ Việt Nam. Ảnh: @haitu.

Ca sĩ Tóc Tiên xuất hiện rạng rỡ trong tà áo dài trắng kết hợp khăn choàng đỏ, tạo nên điểm nhấn nổi bật giữa khung cảnh đường phố. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ còn chia sẻ dòng trạng thái là một câu hát trong ca khúc Còn gì đẹp hơn – bài hát đang gây sốt mạng xã hội trong dịp Quốc khánh năm nay. Ảnh: @toctien.

Hoàng Thùy Linh diện áo dài gấm đỏ, điểm xuyết hoa cài tóc cùng tông, xuất hiện với phong thái chỉn chu. Những ngày qua, cô tham gia Lễ diễu binh, diễu hành A80 ở khối Văn hóa - Thể thao cùng nhiều nghệ sĩ như Đen Vâu, Lâm Vỹ Dạ, Huỳnh Lập, MONO, Trang Pháp, Thanh Sơn, Tiểu Vy... Ảnh: @hoangthuylinh.

Thuý Ngân chia sẻ loạt ảnh trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng, kèm dòng trạng thái “Hoà vào niềm vui chung của Đất nước”. Cô cũng chụp cùng nhóm bạn gồm ca sĩ Uyên Linh, ST Sơn Thạch và doanh nhân Lâm Thành Kim. Trong những ngày này, giới nghệ sĩ bằng nhiều cách khác nhau đã góp phần lan toả tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Ảnh: @lehuynhthuyngan.

Bảo Anh bày tỏ lòng biết ơn: “Nụ cười rạng rỡ của thế hệ hôm nay là kết quả của một chặng đường dài đầy gian khổ và hy sinh của thế hệ đi trước. Biết ơn và tự hào là người con của một dân tộc kiên cường, bất khuất”. Ảnh: @baoanh.

Diễn viên Thùy Anh xuất hiện rạng rỡ với áo thun trắng, quần jeans, khoác lá cờ đỏ sao vàng trên vai. Cùng loạt ảnh, nữ diễn viên chia sẻ: “Hoà vào sắc đỏ rực rỡ cùng cả dân tộc. Hoà bình đẹp lắm, Hoà bình ơi”. Ảnh: @thuyanh.

Dương Hoàng Yến chia sẻ khoảnh khắc biểu diễn cùng 80 nghệ sĩ tại Quảng trường Ba Đình. "Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Yến rất vinh dự khi được biểu diễn, cống hiến sức mình tại Đại lễ chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2/9. Xúc động quá", nữ ca sĩ tâm sự.

