Son Heung-min lần đầu ghi hat-trick tại MLS

Ở tuổi 33, Son Heung-min tạo nên cơn sốt thật sự ở LAFC lẫn MLS. Trong trận đấu với Real Salt Lake, Son Heung-min tiếp tục cho thấy khả năng săn bàn và tốc độ bứt phá, những điều vốn làm nên tên tuổi của anh tại Tottenham Hotspur trước khi chuyển đến MLS vào mùa hè năm nay.