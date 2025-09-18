Son Heung-min lần đầu ghi hat-trick tại MLS

|
Ở tuổi 33, Son Heung-min tạo nên cơn sốt thật sự ở LAFC lẫn MLS. Trong trận đấu với Real Salt Lake, Son Heung-min tiếp tục cho thấy khả năng săn bàn và tốc độ bứt phá, những điều vốn làm nên tên tuổi của anh tại Tottenham Hotspur trước khi chuyển đến MLS vào mùa hè năm nay.
Ngay phút thứ 2 của hiệp một, Son mở tỷ số cho LAFC. Từ đường chuyền nhanh của đồng đội ở khu vực giữa sân, anh bứt tốc vượt qua hai hậu vệ Real Salt Lake và dứt điểm chính xác vào góc xa khung thành.
Tốc độ của "Sonny" khiến hàng thủ Real Salt Lake không kịp trở tay, mang về bàn thắng sớm cho đội khách. Đến phút 16, Son Heung-min tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng thứ hai. Từ khoảng cách khá xa, anh tung cú sút xa như “đại bác” làm rung chuyển mành lưới đối thủ.
Bước sang hiệp hai, Son Heung-min hoàn tất cú hat-trick ở phút 82, khi dứt điểm gọn gàng sau một pha phản công. Đây cũng là bàn thắng thứ 5 của chân sút LAFC sau 4 trận gần nhất.
Với cú hat-trick đầu tiên tại MLS, Son Heung-min khẳng định tầm ảnh hưởng ngày càng lớn tại LAFC lẫn bóng đá Mỹ.
Trước đó, hôm 14/9, Son Heung-min cũng ghi bàn chỉ sau 53 giây trong chiến thắng thuyết phục 4-2 của LAFC trước San Jose Earthquakes tại vòng 30 MLS.
Thông thường, San Jose Earthquakes thi đấu tại sân PayPal với sức chứa 18.000, nhưng sự xuất hiện của Son Heung-min khiến ban tổ chức chuyển trận đấu sang sân Levi’s với sức chứa 68.500 chỗ ngồi để đáp ứng lượng khán giả đông đảo. Điều đó cho thấy sức ảnh hưởng của cựu sao Tottenham tại MLS.
