Son Heung-min khóc

  • Thứ năm, 7/8/2025 09:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Son Heung-min bật khóc khi nói lời tạm biệt Tottenham sau 10 năm gắn bó để gia nhập Los Angeles FC trong một thương vụ hơn 20 triệu bảng, phá kỷ lục chuyển nhượng MLS.

Son bật khóc khi nói lời chia tay Tottenham.

Ở tuổi 33, Son quyết định rời Spurs sau khi cùng đội bóng đăng quang Europa League hồi tháng 5. Đó cũng là danh hiệu đầu tiên và duy nhất của anh trong màu áo trắng thành London.

Phát biểu trong đoạn video chia tay đăng trên trang chủ Tottenham, đội trưởng người Hàn Quốc xúc động: "Có lẽ đây là quyết định khó khăn nhất cuộc đời tôi. Làm ơn đừng thất vọng. Nếu có ai buồn, chính là tôi vì sẽ không còn được thấy các bạn nữa. Tôi sẽ luôn là một phần trong lịch sử của Spurs và CLB mãi mãi ở trong trái tim tôi, như một gia đình".

"Các bạn chào đón tôi như đứa trẻ, và giờ tôi rời đi như người đàn ông, đúng thời điểm. Tôi luôn muốn rời đi trong những khoảnh khắc đẹp nhất, để mọi người nhớ đến tôi với niềm vui và tự hào, và đây là thời điểm lý tưởng để nói lời tạm biệt. Tôi yêu tất cả. Cảm ơn 10 năm tuyệt vời. 10 năm là chặng đường dài, với nhiều bàn thắng và kỷ niệm đẹp. Hôm nay chúng ta khóc, nhưng hy vọng lần sau gặp lại sẽ là những nụ cười", Son kết lại.

Son gia nhập Tottenham từ Bayer Leverkusen năm 2015 với mức phí 22 triệu bảng, trở thành biểu tượng của CLB với 173 bàn thắng, trong đó có 127 pha lập công tại Premier League, cùng 101 kiến tạo sau 454 trận đấu.

Dù chỉ giành được một danh hiệu Europa League 2024, Son để lại dấu ấn đậm nét với nhiều giải thưởng cá nhân, nổi bật nhất là Chiếc giày Vàng Premier League mùa 2021/22 và Giải Puskas 2020 cho bàn thắng solo đẳng cấp thế giới vào lưới Burnley.

  Tottenham

    Tottenham

    CLB bóng đá Tottenham Hotspur, thường được gọi là Tottenham hoặc Spurs, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp ở Tottenham, London, nước Anh, thi đấu tại Premier League. Tottenham lần đầu tiên vô địch FA Cup vào năm 1901. Tottenham là câu lạc bộ đầu tiên trong thế kỷ 20 đạt được Liên đoàn và FA Cup Double, chiến thắng cả hai cuộc thi trong mùa 1960-61.

    • Thành lập: 5/9/1882
    • Biệt danh: Spurs, Lilywhites, Yids
    • Sân vận động: Wembley

Đọc tiếp

