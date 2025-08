Không còn Son, Spurs còn lại gì?

Mười năm, 454 trận, 173 bàn thắng, 101 kiến tạo, một chiếc cúp châu Âu, hàng triệu trái tim - và giờ là những giọt nước mắt trong ngày chia tay. Son Heung-min nói lời tạm biệt với Tottenham, không phải bằng một tuyên bố ồn ào hay buổi họp báo rầm rộ, mà trong im lặng đầy xúc động trước hàng vạn khán giả quê nhà ở Seoul.

Trận giao hữu với Newcastle khép lại bằng tỷ số 1-1, nhưng trong lòng người Tottenham, đó là một buổi chiều nhiều tầng cảm xúc hơn bất kỳ danh hiệu nào.

Son rời sân ở phút 65, được hai đội bóng xếp hàng tạo thành hàng danh dự - một hình ảnh hiếm có trong bóng đá hiện đại, không dành cho người sắp giải nghệ mà cho một biểu tượng vẫn còn nguyên giá trị. Anh trao băng đội trưởng lại cho Ben Davies, rời sân giữa những cái ôm từ đồng đội và đối thủ, ngồi xuống băng ghế dự bị, úp mặt vào hai bàn tay. Một người đàn ông 33 tuổi trải qua hàng trăm khoảnh khắc đỉnh cao, nhưng lần chia tay này vẫn khiến anh không giấu nổi sự nghẹn ngào.

Son thừa nhận: “Tôi không nghĩ mình sẽ khóc. Nhưng khi nghe đồng đội nói vài lời, tôi cảm thấy thật sự rất khó khăn”. Những giọt nước mắt của anh không chỉ là lời từ biệt, mà còn là kết thúc của một kỷ nguyên. Và người hâm mộ Spurs có lý do để tự hỏi: đội bóng sẽ ra sao nếu thiếu anh?

Người ta có thể nói đến 173 bàn, 127 bàn ở Premier League, danh hiệu Chiếc giày Vàng mùa 2021-22, hay 101 pha kiến tạo - nhưng những con số ấy chỉ là bề nổi. Son không chỉ là một cầu thủ tấn công xuất sắc, anh là nhịp đập cảm xúc của Tottenham trong một thập kỷ đầy biến động.

Từ một tài năng châu Á đến biểu tượng toàn cầu, Son trưởng thành cùng Spurs - qua thời Mauricio Pochettino, tới Jose Mourinho, Nuno, Conte, Postecoglou và giờ là Thomas Frank. Anh là mắt xích nối giữa các thế hệ, giữa Harry Kane và những Brennan Johnson, giữa những giấc mơ Champions League dang dở và danh hiệu Europa League được chờ đợi suốt 17 năm.

Vắng Kane, Son một lần nữa gánh vác hàng công - mùa 2023/24, anh ghi 17 bàn, kiến tạo 10 lần ở Premier League. Dù mùa giải vừa qua chứng kiến thành tích ghi bàn đi xuống, Son vẫn thể hiện tầm ảnh hưởng: khi có anh, Spurs thắng 42% số trận; khi vắng anh, tỷ lệ đó giảm xuống còn... 7%.

Thống kê rõ ràng hơn: Tottenham ghi trung bình 2.1 bàn và giành 1.4 điểm/trận khi có Son, nhưng chỉ 1.0 bàn và 0.4 điểm khi thiếu anh. Những con số khô khan lại phản ánh một điều: Son không chỉ là “chân sút”, mà là nhạc trưởng, là người mở lối trong cả những thời điểm bế tắc nhất.

Khi HLV Thomas Frank mô tả ngày chia tay ở Seoul là “một kết thúc đẹp”, ông không sai. Son ra đi sau khi cùng Spurs giành được một danh hiệu, giữa vòng tay người hâm mộ, và trong tư thế ngẩng cao đầu.

Anh không đợi đến khi phong độ đi xuống hay trở thành gánh nặng. Son chọn ra đi khi vẫn là niềm tự hào, và đó là cách mà những huyền thoại nên rời đi.

Frank sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ: lấp đầy khoảng trống mà Son để lại - không chỉ bằng cầu thủ mới, mà bằng tinh thần, cảm xúc, tầm ảnh hưởng. Mohamed Kudus - tân binh 55 triệu bảng - có thể mang tới sự sáng tạo, nhưng để trở thành biểu tượng thì cần nhiều hơn khả năng rê dắt hay ghi bàn.

Trong phòng thay đồ hôm ấy, Son nói vài lời với đồng đội. Những gì anh nói không được tiết lộ, nhưng không quan trọng. Son không cần phải nói quá nhiều - bởi anh đã nói bằng 10 năm thi đấu không ngơi nghỉ, bằng sự tận hiến, khiêm nhường, và cả những lần ngã xuống rồi đứng dậy.

Tottenham sẽ tiếp tục, như mọi CLB sau khi huyền thoại của họ rời đi. Nhưng với Son Heung-min, đây không đơn thuần là một thương vụ chuyển nhượng. Đây là lời chào khép lại một chương sử đẹp - nơi một chàng trai Hàn Quốc từng bị hoài nghi vì màu da và xuất thân, trở thành biểu tượng khiến cả nước Anh cúi đầu kính trọng.

Và có lẽ, sẽ rất lâu nữa Tottenham mới tìm lại được một Son Heung-min thứ hai.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.