Son Heung-min vĩ đại hơn Harry Kane?

Mùa hè năm 2021, khi cả truyền thông Anh đổ dồn về cuộc phỏng vấn giữa Harry Kane và Gary Neville trên sân golf, nơi tiền đạo số một lịch sử Tottenham công khai mong muốn rời đi, thì ở một góc khuất hơn, Son Heung-min lặng lẽ ngồi lại với ban lãnh đạo đội bóng và đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn năm năm. Không ồn ào, không phát ngôn đao to búa lớn, chỉ là một sự lựa chọn của niềm tin, của lòng trung thành và của tình yêu thuần khiết dành cho đội bóng cưu mang anh từ tuổi đôi mươi.

Và rồi, mùa giải kế tiếp là phần thưởng xứng đáng. Son ghi 24 bàn, giành danh hiệu Chiếc giày vàng Premier League và chính thức bước vào ngôi đền huyền thoại của đội bóng Bắc London. Những bước chạy thần tốc, những pha cứa lòng đầy cảm xúc và cả những nụ cười không thể lẫn vào đâu đã biến Son trở thành một biểu tượng không chỉ ở Tottenham, mà còn của cả giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Nhưng hôm 2/8, sau gần một thập kỷ gắn bó, Son nói lời chia tay. Anh không rời đi vì hết động lực, cũng không phải vì tiếng gọi danh vọng. Son ra đi vì hiểu rằng, cuộc hành trình nào cũng đến lúc cần khép lại, để nhường chỗ cho những khởi đầu mới. Và đó là một cuộc chia tay khiến người ta cảm thấy nghẹn lòng - không phải vì bất ngờ, mà bởi vì quá nhiều yêu thương đã được trao gửi trong suốt chặng đường đã qua.

Khi Son ngồi xuống trong một phòng họp tại Seoul - nơi Tottenham đang có chuyến du đấu - và nói rằng anh sẽ rời CLB trong mùa hè này, người ta thấy một người đàn ông vừa điềm đạm, vừa xúc động. Anh ngập ngừng, phải dừng lại để lấy lại bình tĩnh.

"Trước khi bắt đầu, tôi muốn thông báo rằng tôi đã quyết định chia tay đội bóng. CLB đang hỗ trợ và tôn trọng quyết định của tôi", Son nói, giọng trầm buồn. Không còn là những pha nước rút 80 mét khiến hàng thủ đối phương hoảng loạn. Lần này, chính anh là người phải dừng lại để lấy đà - không phải trên sân cỏ, mà là trong cảm xúc.

Với 454 trận đấu, 173 bàn thắng và một chức vô địch Europa League vừa giành được cách đây không lâu, Son rời đi như một huyền thoại. Và điều đáng nói là, anh làm điều đó mà không một lần khiến người hâm mộ tổn thương. Không đòi hỏi, không xích mích, không tạo ra bất kỳ "drama" nào. Anh đến trong im lặng và rời đi cũng với sự trầm lặng đầy cao thượng - như chính con người anh từ ngày đầu khoác áo Spurs.

Khác với Harry Kane - người cũng được yêu mến nhưng từng công khai muốn rời đi - Son luôn giữ được sợi dây cảm xúc vững chắc với các CĐV. Không ngoa khi nói rằng, ngay cả những huyền thoại như Ginola, Sheringham hay Gascoigne cũng phải chào thua trước tầm ảnh hưởng và sự kính trọng mà Son nhận được từ những khán đài trắng tại sân Tottenham Hotspur.

Điều khiến người ta kính nể ở Son không chỉ là những con số khô khan, mà là nhân cách. Từ một chàng trai 23 tuổi bỡ ngỡ đặt chân đến Anh không biết nói tiếng Anh, anh trở thành đội trưởng, thành thủ lĩnh tinh thần và là gương mặt đại diện cho hình ảnh "thanh lịch" mà Tottenham luôn muốn xây dựng.

Anh không hối tiếc. Và người hâm mộ cũng không trách cứ. Vì tất cả đều hiểu, ở tuổi 33, một cầu thủ cần những thay đổi để duy trì cảm hứng chơi bóng. "Tôi nghĩ mình cần một môi trường mới để thúc đẩy bản thân. Tôi cần một chút thay đổi. Mười năm là một quãng thời gian dài", Son chia sẻ. Đó là lời chia tay của một người đã sống trọn vẹn, không tiếc nuối điều gì.

Trận đấu cuối cùng của Son cho Tottenham sẽ diễn ra tại Seoul, trước 66.000 khán giả, khi Spurs chạm trán Newcastle. Một trận đấu tri ân đúng nghĩa, khi anh được chia tay trong vòng tay của quê hương - nơi từng dõi theo anh từng bước từ Hamburg, Leverkusen cho đến London. Đó không chỉ là trận đấu giao hữu, mà là một sự kiện mang tính biểu tượng: kết thúc một thập kỷ huy hoàng bằng một cái cúi đầu đầy tự trọng.

HLV Newcastle - Eddie Howe - không giấu sự ngưỡng mộ: “Tôi nghĩ Son là một trong những huyền thoại của Premier League. Dù chưa từng làm việc cùng, nhưng tôi tin anh ấy là một người chuyên nghiệp và tử tế”. Những lời nhận xét như vậy không hiếm khi nói về Son. Vì đơn giản, anh là hiện thân của sự mẫu mực - không chỉ trong màu áo Tottenham, mà còn trong văn hóa bóng đá Anh.

Người ta sẽ nhớ Son vì những bàn thắng - từ pha solo để đời vào lưới Burnley đến những khoảnh khắc lóe sáng trong các trận derby rực lửa. Nhưng điều mà người ta nhớ hơn, là nụ cười của anh mỗi khi đứng trước người hâm mộ, là sự tử tế với đồng đội, là tinh thần thi đấu máu lửa nhưng không bao giờ chơi xấu.

Son từng nói được chơi bóng ở Premier League là một đặc ân. Nhưng thực ra, được chứng kiến Son Heung-min chơi bóng mới là đặc ân của người hâm mộ. Và từ nay, khi anh khoác lên mình chiếc áo của LAFC, những CĐV Tottenham sẽ luôn mang trong tim hình bóng một cầu thủ Hàn Quốc nhỏ bé nhưng có trái tim khổng lồ.

Son không cần tượng đồng, không cần những bức tường danh vọng. Bởi vì anh đã trở thành một phần lịch sử sống động của Tottenham - không bằng tiếng vang, mà bằng sự lặng thầm đầy cao quý.

