Với Spurs, Son Heung-min là huyền thoại

Có những cuộc chia tay đến trong âm thầm, nhưng để lại dư chấn rất lớn. Son Heung-min rời Tottenham Hotspur không phải bằng một bản hợp đồng gây sốc, không có những lời trách móc, không scandal, không nước mắt trước ống kính. Chỉ là vài dòng chia sẻ ngắn gọn trên mạng xã hội: “Đây là quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi”.

Nhưng với những ai yêu mến Spurs, yêu bóng đá, và yêu Son, chừng đó đã đủ để khiến tim nhói lên.

Sau 10 năm gắn bó, 454 trận đấu, 173 bàn thắng và vô vàn khoảnh khắc đáng nhớ, chàng trai đến từ Chuncheon - biểu tượng của lòng trung thành, khiêm tốn và tận tụy - đã rời đi. Son sẽ khoác áo Los Angeles FC, đội bóng tại MLS. Một chương mới của sự nghiệp bắt đầu, còn tại Tottenham, một kỷ nguyên khép lại.

Không giống những siêu sao thường xuyên tạo ra ồn ào, Son Heung-min luôn mang đến cảm giác ấm áp và chân thành. Anh đến Spurs năm 2015, là chữ ký châu Á đắt giá nhất lịch sử CLB vào thời điểm ấy. Nhưng không ai ngờ rằng cầu thủ gầy gò, có phần rụt rè ngày ấy sẽ trở thành biểu tượng vĩnh cửu của sân White Hart Lane, rồi sau đó là Tottenham Hotspur Stadium.

Trong suốt gần một thập kỷ, Son hiếm khi dính chấn thương dài hạn, chưa từng sa sút phong độ đáng kể, không hề đòi hỏi tăng lương hay tạo áp lực đòi rời đi, kể cả khi đội bóng chìm trong khủng hoảng hay trắng tay hết mùa này đến mùa khác. Anh thi đấu như thể từng trận là lần cuối, chạy không biết mệt, chiến đấu với nụ cười hiền lành trên môi. Son là hiện thân của thứ bóng đá nguyên sơ và đẹp đẽ - khi người ta chơi vì niềm vui, vì đam mê, vì đội bóng, chứ không phải vì bản hợp đồng.

Sự ổn định của Son chính là điều Spurs cần nhất trong một thập kỷ nhiều biến động. Khi Harry Kane ra đi, Eriksen từ chối gia hạn, Alli tự đánh mất mình, Mourinho rồi Conte đến và đi… chỉ có Son là ở lại - lặng lẽ, tận hiến, và luôn bừng sáng mỗi lần ra sân.

Có lẽ điều đáng tiếc nhất với Son - và cũng là vết gợn lớn nhất trong sự nghiệp của anh - là không thể giành nhiều danh hiệu lớn cùng Tottenham. Dẫu vậy, không ai dám nghi ngờ giá trị và đẳng cấp của anh. Vua phá lưới Premier League mùa 2021/22, không cần đá phạt đền. Người giữ kỷ lục cầu thủ châu Á ghi nhiều bàn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Gương mặt đại diện cho bóng đá Hàn Quốc và châu Á trên bình diện toàn cầu. Son không cần chiếc cúp để khẳng định mình.

Anh là người hùng của những điều nhỏ bé. Là cú sút xa cháy lưới Arsenal. Là pha solo từ phần sân nhà vượt qua 6 cầu thủ Burnley để ghi bàn được bầu là đẹp nhất mùa giải. Là những lần ôm lấy đồng đội sau thất bại, những cái cúi đầu cảm ơn CĐV dù đội nhà thua trận, và là nụ cười hiền lành không bao giờ tắt. Tất cả làm nên một di sản không thể đo đếm bằng số lượng danh hiệu, nhưng in sâu trong ký ức người hâm mộ.

Ở tuổi 33, sau gần một thập kỷ cống hiến không ngừng nghỉ, có lẽ Son đã đến lúc cần một nhịp thở mới. Hợp đồng với Tottenham chỉ còn một năm, nhưng đôi bên đều hiểu: tiếp tục là bước đi không còn hợp lý.

Spurs đang tái thiết, cần trẻ hóa đội hình, và Son - dù vẫn còn đẳng cấp - cũng xứng đáng được rời đi trong danh dự. Không ai níu kéo, nhưng cũng không ai oán trách.

Điểm đến mới của Son là Los Angeles FC - một đội bóng đang lớn mạnh tại MLS, không hẳn là “bãi đáp dưỡng già” như lối mòn nhiều người nghĩ. LAFC có tham vọng, có nền tảng, có cộng đồng người hâm mộ đông đảo và một kế hoạch rõ ràng. Nhưng hơn hết, nơi đó cho Son sự bình yên.

Ở đó, anh không phải đối mặt với áp lực truyền thông ngày một khắc nghiệt, không còn bị đòi hỏi gồng gánh cả tập thể như ở Spurs. Son có thể chơi bóng theo cách mình muốn, sống cuộc sống giản dị bên ngoài sân cỏ, và tiếp tục truyền cảm hứng cho một thế hệ cầu thủ trẻ toàn cầu.

Tottenham giờ sẽ sống ra sao khi không còn Son? Những cầu thủ như Maddison, Kulusevski, Brennan Johnson, Richarlison… có thể chia nhau gánh vác trách nhiệm chuyên môn.

Nhưng Son không chỉ là bàn thắng. Anh là biểu tượng, là bản sắc, là linh hồn trong phòng thay đồ. Một đội bóng có thể mua được những cầu thủ hay hơn, trẻ hơn, nhanh hơn - nhưng không dễ tìm lại một người có “trái tim vàng” như Son.

Trong bóng đá hiện đại, nơi tiền bạc và danh vọng thường chi phối mọi quyết định, Son là minh chứng cho một con đường khác: con đường của sự khiêm nhường, trung thành và tận tụy. Anh không bao giờ rời đi để tìm kiếm điều gì lớn hơn - chỉ đơn giản là chọn cho mình thời điểm ra đi ít tổn thương nhất, cho tất cả.

“Cảm ơn vì đã bên tôi trong hành trình này. Tottenham sẽ luôn ở trong tim tôi”, Son viết. Có lẽ anh không muốn nói nhiều, bởi những gì cần thể hiện, anh đã dâng trọn trên sân cỏ trong suốt 10 năm qua. Với Son, bóng đá không chỉ là nghề - đó là cách anh sống, yêu, và hiến dâng.

Và với người hâm mộ Spurs, sẽ thật khó để quên. Sẽ không còn cảnh Son bứt tốc bên cánh trái, không còn những cái bắt tay thật chặt với fan sau trận, không còn “Sonny” ăn mừng với hai tay tạo hình trái tim. Nhưng tất cả những gì anh để lại, là một vết hằn dịu dàng trong ký ức của người yêu bóng đá - mà không thời gian nào có thể xóa nhòa.

Son Heung-min rời đi như cách anh đã sống và thi đấu - nhẹ nhàng, lặng lẽ, đầy trân trọng. Và trong ánh chiều tà của sự nghiệp, anh vẫn là một mặt trời nhỏ - rực rỡ, ấm áp, và mãi không lụi tàn trong trái tim người hâm mộ.

