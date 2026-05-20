Soi kỹ VinFast VF 8 thế hệ mới - SUV điện cỡ D giá dưới 1 tỷ đồng

VinFast vừa chính thức giới thiệu VF 8 thế hệ mới tại thị trường Việt Nam. Mẫu SUV thuần điện cỡ D bước sang thế hệ tiếp theo với chỉ một phiên bản, kèm giá bán 999 triệu đồng.
VinFast gọi triết lý thiết kế VF 8 thế hệ mới là "Dòng chảy công nghệ", tập trung vào sự liền mạch, tinh tế và cảm giác chuyển động mạnh mẽ. Tại khu vực đầu xe, VinFast VF 8 sở hữu mặt ca-lăng đen bóng trải rộng, kết hợp cùng dải đèn định vị hình cánh chim đặc trưng. Xe có 2 khe gió đặt dọc, cùng một hốc gió trung tâm ở cản trước.
Đuôi xe VinFast VF 8 thế hệ mới khá tối giản với điểm nhấn là cụm đèn hậu cỡ lớn tích hợp dải LED định vị hình cánh chim.
VinFast VF 8 thế hệ mới sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.701 x 1.872 x 1.670 mm, chiều dài cơ sở 2.840 mm. Xe có khoảng sáng gầm 170 mm, sử dụng mâm xe khí động học kích thước 19 inch.
Đường chân kính của VF 8 thế hệ mới được thiết kế vuốt cao dần về phía sau, kết hợp mui xe vuốt thấp giúp mẫu SUV điện mang dáng dấp của một mẫu coupe.
Khoang lái của VinFast VF 8 thế hệ mới cũng có sự thay đổi đáng kể so với mẫu xe tiền nhiệm. Nhìn chung, nội thất mẫu SUV điện cỡ D đã gọn gàng hơn, tối giản phím bấm vật lý để giúp khu vực yên ngựa trở nên thoáng đãng.
Điểm nhấn của khoang cabin là màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 12,9 inch, tích hợp hầu hết tính năng điều khiển xe, sở hữu giao diện đơn giản và dễ sử dụng.
Nằm sau vô lăng đáy phẳng 2 chấu là cụm màn hình cung cấp các thông số quan trọng khi xe vận hành. Ở thế hệ mới, VinFast VF 8 sở hữu cần số điện tử bố trí sau vô lăng.
Hệ thống điều hòa không khí của xe là loại tự động 2 vùng, tích hợp chức năng ion hóa không khí và bộ lọc Combi 1.0. Hệ thống âm thanh trên VF 8 thế hệ mới gồm 8 loa, xe cũng tích hợp trợ lý ảo hỗ trợ tiếng Việt đa vùng miền.
VinFast VF 8 ở thế hệ mới vẫn có cấu hình 2 hàng ghế, 5 chỗ ngồi. Bộ ghế ngồi công thái học thiết kế thể thao, trong đó ghế lái chỉnh điện 6 hướng kèm nhớ vị trí. Hàng ghế sau có thể điều chỉnh độ ngả, hoặc gập phẳng 60:40 để tối ưu không gian sử dụng khi cần.
VinFast VF 8 thế hệ mới được trang bị một motor điện mạnh 228 mã lực, cung cấp mô-men xoắn cực đại 330 Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu trước và 3 chế độ lái. Gói pin dung lượng 60,13 kWh cho phép xe vận hành trên quãng đường tối đa 500 km mỗi lần sạc đầy, công bố theo chu trình NEDC. Với tính năng sạc nhanh, VF 8 có thể nạp lại 10-70% dung lượng pin trong chưa đến 30 phút.
VinFast cho biết VF 8 sở hữu hệ thống treo ứng dụng công nghệ giảm chấn thích ứng FSD cho cả 2 trục. Hệ thống quản lý nhiệt tích hợp ITM do VinFast tự nghiên cứu cũng là điểm đáng chú ý của xe, giúp điều phối hiệu quả việc làm mát, sưởi ấm cho pin, động cơ, hệ thống điện và điều hòa khoang lái.
Ở thế hệ mới, VinFast VF 8 vẫn được trang bị gói công nghệ trợ lái nâng cao ADAS toàn diện, gồm các tính năng đáng chú ý như Hỗ trợ di chuyển trên đường cao tốc, Kiểm soát hành trình thích ứng, Hỗ trợ giữ làn đường, Cảnh báo điểm mù và camera 360 độ.
Với giá 999 triệu đồng, VinFast VF 8 trở thành một trong những SUV cỡ D rẻ hàng đầu thị trường. Đối thủ trực tiếp của VF 8 tại Việt Nam ở phân khúc SUV điện có BYD Sealion 8 (1,569 tỷ đồng), cùng với mẫu PHEV Lynk & Co 08 (1,299-1,389 tỷ đồng) và nhóm SUV cỡ D khác như Ford Everest (1,129-1,629 tỷ đồng), Hyundai Santa Fe (1,069-1,369 tỷ đồng), Kia Sorento (1,149-1,419 tỷ đồng), Skoda Kodiaq (1,45-1,48 tỷ đồng), Isuzu mu-X (từ 928 triệu đồng) và GAC GS8 (1,269-1,369 tỷ đồng).
