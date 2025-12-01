SofM trở lại

Sau 3 năm rời khỏi đấu trường chuyên nghiệp, SofM, người chơi Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam thành công nhất lịch sử, chính thức "cắm chuột" thi đấu trở lại.

SofM chính thức quay lại thi đấu chuyên nghiệp. Ảnh: MVKE.

Tối 1/12, trang của MGN Vikings Esports (MVKE) và SofM chính thức công bố vị trí tuyển thủ mới của đội tuyển. Theo đó, Lê Quang Duy (SofM) sẽ trở thi đấu ở vị trí người chơi chính của tổ chức do chính anh sáng lập. Như vậy sau hơn 1.000 ngày rời khỏi sàn đấu chuyên nghiệp, "thần rừng" Việt Nam một lần nữa trở lại sân khấu.

Thực tế giữa giai đoạn này, SofM từng có thời gian ngắn phải ra sân khi giải VCS vướng vào bê bối bán độ, mất một nửa người chơi vì tiêu cực. Tuy nhiên, tuyển thủ nói trên chỉ "trám" vào chỗ trống để duy trì tổ chức trong giai đoạn khó khăn. Anh cũng chơi ở vị trí hỗ trợ trong hai trận đấu, thay vì đường rừng quen thuộc.

Ở lần trở lại này, SofM sẽ đảm nhận vị trí chính thức ở MVKE. Tuy nhiên chưa rõ anh sẽ chơi ở vị trí nào. Khi rời khỏi Weibo Gaming của Trung Quốc vào 2022, SofM đảm nhận nhiều vai trò ở phía sau. Anh là đồng sở hữu Vikings Esports khi đội này quay lại đấu trường chuyên nghiệp. Ngoài ra, SofM giữ cả vai trò huấn luyện viên trong nhiều giai đoạn. Người chơi này cũng từng là HLV trưởng của đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại quốc gia, thi đấu tại Asiad 2023.

"Nhìn lại những cột mốc quan trọng của cuộc đời, mình nhận ra Liên Minh Huyền Thoại luôn là một phần không thể tách rời. Và hôm nay, khi tổ chức và các em trong đội cần một người kinh nghiệm đứng cạnh, SofM muốn sống hết mình với đam mê thêm một lần nữa.

Đã có lúc SofM nghi ngờ khả năng của bản thân, nghi ngờ lý do khiến mình muốn quay lại. Nhưng cuộc đời có mấy lần 10 năm và đặc biệt có các bạn thân yêu đã tiếp thêm động lực", tuyển thủ viết trên trang Facebook chính thức.

Bắt đầu tham gia đấu trường chuyên nghiệp từ năm 14 tuổi, người chơi sinh năm 1998 là một trong những game thủ Việt Nam thành công nhất lịch sử. Ngoài những danh hiệu trong nước, SofM còn thành công khi xuất ngoại, để lại nhiều dấu ấn ở LPL (giải vô địch Trung Quốc). Thành tích cao nhất thần rừng Việt Nam giành được là vị trí Á quân ở CKTG 2020.

MVKE của SofM hiện là một trong 3 đại diện Việt Nam thi đấu tại LCP, giải vô địch châu Á - Thái Bình Dương. Năm vừa qua là mùa giải không thành công của các đội trong nước. MVKE không có danh hiệu nào đáng kể, mất cả vé đến MSI và Worlds.

Sự bổ sung SofM vào đội hình là nâng cấp lớn cho tổ chức từ Việt Nam. Ngoài vai trò bộ não chiến thuật, kỹ năng và khả năng phân tích trận đấu của tuyển thủ này vẫn ở trình độ cao.