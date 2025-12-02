SofM gây sốt ở Trung Quốc

Tin người chơi đi rừng Việt Nam SofM quay lại thi đấu chuyên nghiệp nhanh chóng được người hâm mộ xứ tỷ dân quan tâm, bình luận.

SofM trở lại thi đấu chính thức sau 3 năm. Ảnh: MVKE.

Tối 1/12, MGN Vikings Esports (MVKE) và SofM chính thức thông báo về việc đổi vai trò. Từ vị trí huấn luyện viên trưởng, Lê Quang Duy (SofM) sẽ quay lại khoác áo thi đấu trực tiếp. Thông tin gây bất ngờ cho cộng đồng hâm mộ thể thao điện tử trong nước khi Á quân CKTG 2020 đã 3 năm từ giã đấu trường.

Không chỉ tại Việt Nam, thông tin SofM “cắm chuột” chơi game trở lại còn nhận được sự quan tâm lớn từ đất nước tỷ dân. Tuyển thủ Việt Nam có 6 năm gắn bó với các đội LPL (giải vô địch Trung Quốc), để lại nhiều dấu ấn. Trong đó, ngôi vị Á quân năm 2020 cùng Suning Gaming là dấu mốc quan trọng nhất.

Tin SofM quay lại thi đấu chính thức nhanh chóng lọt vào nhóm chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo. Từ khóa lọt top 36, với hơn 150.000 lượt nhắc. Trong bảng riêng về game/eSports, chủ đề nói trên chiếm vị trí số 2 và 3, chỉ sau sự kiện xạ thủ Viper quay lại LPL, khoác áo BLG.

Tin tức SofM trở lại gây sốt ở Trung Quốc. Ảnh: Weibo.

Nhiều chủ đề liên quan đến SofM cũng được bàn luận sôi nổi. Phong cách đi rừng độc đáo, dấu ấn kỹ năng và chiến thuật của tuyển thủ này vẫn còn duy trì ở LPL hiện tại. Lê Quang Duy được vinh danh như một trong những huyền thoại của giải đấu, người thầy dạy cả LPL cách đi rừng.

Tương tự ở các diễn đàn phương Tây, thông tin nói trên cũng gây chú ý. Việc một người chơi huyền thoại, dành nhiều năm lui về hậu trường, trở lại sân đấu, nhận được nhiều sự quan tâm.

"Nhìn lại những cột mốc quan trọng của cuộc đời, mình nhận ra Liên Minh Huyền Thoại luôn là một phần không thể tách rời. Và hôm nay, khi tổ chức và các em trong đội cần một người kinh nghiệm đứng cạnh, SofM muốn sống hết mình với đam mê thêm một lần nữa.

Đã có lúc SofM nghi ngờ khả năng của bản thân, nghi ngờ lý do khiến mình muốn quay lại. Nhưng cuộc đời có mấy lần 10 năm và đặc biệt có các bạn thân yêu đã tiếp thêm động lực", tuyển thủ viết trên trang Facebook chính thức.

Bắt đầu tham gia đấu trường chuyên nghiệp từ năm 14 tuổi, người chơi sinh năm 1998 là một trong những game thủ Việt Nam thành công nhất lịch sử. Ngoài những danh hiệu trong nước, SofM còn thành công khi xuất ngoại, để lại nhiều dấu ấn ở LPL (giải vô địch Trung Quốc). Thành tích cao nhất thần rừng Việt Nam giành được là vị trí Á quân ở CKTG 2020.

MVKE của SofM hiện là một trong 3 đại diện Việt Nam thi đấu tại LCP, giải vô địch châu Á - Thái Bình Dương. Năm vừa qua là mùa giải không thành công của các đội trong nước. MVKE không có danh hiệu nào đáng kể, mất cả vé đến MSI và Worlds.

Sự bổ sung SofM vào đội hình là nâng cấp lớn cho tổ chức từ Việt Nam. Ngoài vai trò bộ não chiến thuật, kỹ năng và khả năng phân tích trận đấu của tuyển thủ này vẫn ở trình độ cao.