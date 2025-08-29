Số phận của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra

Hôm nay, Tòa án Hiến pháp Thái Lan sẽ đưa ra phán quyết về việc có bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra hay không.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: Reuters.

Một năm sau khi nhậm chức, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đối diện với nguy cơ mất chức trong bối cảnh khủng hoảng chính trị Thái Lan leo thang.

Theo Guardian, ngày 29/8, Tòa án Hiến pháp Thái Lan sẽ đưa ra phán quyết về việc có bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra hay không.



Trước đó, bà Paetongtarn - nữ thủ tướng trẻ nhất lịch sử Thái Lan, đồng thời là con gái của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra - đã bị đình chỉ chức vụ từ tháng 7, sau khi đoạn ghi âm lan truyền cho thấy bà thảo luận với ông Hun Sen.

Sau đó, bà Paetongtarn đã lên tiếng xin lỗi, giải thích rằng đây chỉ là một “chiến thuật đàm phán”. Tuy nhiên, sự việc đã châm ngòi cho khủng hoảng chính trị nghiêm trọng, chỉ một năm sau khi bà giữ chức Thủ tướng.

Vào tháng 6, một đảng đối tác trong liên minh cầm quyền tuyên bố rút khỏi chính phủ, khiến bà Paetongtarn chỉ còn nắm thế đa số rất mong manh tại quốc hội. Cùng lúc đó, hàng nghìn người dân xuống đường tại Bangkok yêu cầu bà từ chức.

Vụ kiện yêu cầu phế truất nữ thủ tướng bắt nguồn từ đơn kiến nghị của một nhóm thượng nghị sĩ hồi tháng 6, cáo buộc bà Paetongtarn thiếu liêm chính và vi phạm chuẩn mực đạo đức.

Nếu bị tòa án cách chức, Paetongtarn sẽ trở thành thành viên thứ tư trong gia tộc Shinawatra mất quyền lực giữa chừng bởi đảo chính quân sự hoặc phán quyết của tòa án.

Năm 2006, ông Thaksin bị lật đổ trong một cuộc đảo chính; năm 2008, anh rể ông là Somchai Wongsawat phải rời ghế thủ tướng theo phán quyết tòa; đến năm 2014, em gái ông là Yingluck Shinawatra cũng bị phế truất bởi tòa án, sau đó là đảo chính quân sự.