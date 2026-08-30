So kè Home Credit, HD SAISON, FE Credit: Ai kiếm nhiều tiền hơn?

Home Credit và VietCredit báo lãi trước thuế trên 1.000 tỷ đồng, trong khi FE Credit chịu sức ép lớn từ chi phí dự phòng.

Bức tranh kinh doanh của các công ty tài chính trong nửa đầu năm 2026 ghi nhận những màu sắc đối lập. Một số doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận tăng mạnh nhờ thu nhập lãi và quy mô tín dụng cải thiện, trong khi một số đơn vị vẫn chịu áp lực từ chi phí dự phòng rủi ro.

Home Credit, VietCredit dẫn đầu về lợi nhuận

Trong nhóm đã công bố số liệu, Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam đang dẫn đầu về lợi nhuận trước thuế với gần 1.680 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Sau thuế, doanh nghiệp lãi khoảng 1.344 tỷ đồng .

Theo báo cáo tình hình tài chính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), vốn chủ sở hữu của Home Credit Việt Nam đến cuối tháng 6 đạt 9.755 tỷ đồng . Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đạt khoảng 5.615 tỷ đồng . Tính bình quân, doanh nghiệp ghi nhận khoảng 9,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế mỗi ngày trong nửa đầu năm.

Xếp sau Home Credit là Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt (VietCredit). Theo báo cáo tài chính quý II được doanh nghiệp công bố, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 1.049 tỷ đồng , trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 838 tỷ đồng . So với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 3,3 lần.

Sau năm 2024 thua lỗ, VietCredit báo lãi đậm trong năm 2025 và nửa đầu năm 2026. Ảnh: VietCredit.

Riêng quý II, VietCredit đạt 472 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 230% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần trong quý đạt khoảng 1.772 tỷ đồng , tăng 177%.

Đà tăng trưởng của VietCredit đi cùng với việc mở rộng quy mô cho vay. Đến cuối tháng 6, dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 18.221 tỷ đồng , tăng 180% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản đạt gần 23.216 tỷ đồng , tăng khoảng 143% so với cuối tháng 6/2025.

Tuy nhiên, tốc độ mở rộng quy mô cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp trong những tháng cuối năm.

Ở nhóm tiếp theo, HD SAISON ghi nhận 804 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng, tăng khoảng 13% so với 709 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Theo số liệu được công bố, ROE của công ty đạt khoảng 22,3%, trong khi dư nợ cho vay đạt 25.500 tỷ đồng .

HD SAISON có hơn 17,5 triệu khách hàng thông qua khoảng 28.600 điểm giới thiệu dịch vụ tài chính trên toàn quốc.

Các công ty tài chính kiếm bao nhiêu tiền nửa đầu năm?

Nhãn Home Credit VietCredit HD SAISON EVF Mirae Asset FE Credit Mcredit Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 1680 1049 804 699 191 153 100

Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) cũng ghi nhận kết quả tích cực. Báo cáo tài chính giữa niên độ cho thấy lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 699 tỷ đồng , tăng 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 556 tỷ đồng .

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của EVF đạt hơn 91.700 tỷ đồng , tăng hơn 10% so với đầu năm. Dư nợ cấp tín dụng đạt trên 67.200 tỷ đồng . Doanh nghiệp cho biết định hướng trong giai đoạn này là ưu tiên chất lượng tài sản, hiệu quả sử dụng vốn và kiểm soát rủi ro thay vì chỉ gia tăng quy mô dư nợ trong ngắn hạn.

Áp lực dự phòng khiến lợi nhuận các doanh nghiệp phân hóa

Ở nhóm có quy mô lợi nhuận thấp hơn, Mcredit ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 100 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 67% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 80 tỷ đồng , tăng khoảng 74%.

Thu nhập lãi thuần của Mcredit đạt khoảng 3.100 tỷ đồng , tăng 30%. Chi phí hoạt động tăng 5% lên hơn 695 tỷ đồng , trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ở mức khoảng 2.182 tỷ đồng .

Đến cuối tháng 6, tổng tài sản Mcredit đạt gần 48.332 tỷ đồng , giảm khoảng 3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 28.862 tỷ đồng . Vốn chủ sở hữu ở mức gần 3.205 tỷ đồng , còn tổng nợ phải trả khoảng 45.127 tỷ đồng .

Một trường hợp đáng chú ý khác là Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt 191 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng khoảng 91% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 153 tỷ đồng , cũng tăng khoảng 91%.

Theo số liệu được công bố, tổng thu nhập hoạt động của Mirae Asset Finance Việt Nam tăng khoảng 6% so với cùng kỳ, trong khi thu nhập lãi thuần tăng 4%. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập giảm từ 30,5% xuống 26,8%; tỷ lệ nợ xấu cũng giảm từ 12,77% xuống 9,5%.

FE Credit - công ty tài chính của VPBank - báo lãi hơn 150 tỷ đồng . Ảnh: FE Credit.

Trong khi nhiều đối thủ tăng trưởng lợi nhuận, FE Credit - công ty tài chính của VPBank - lại đi theo hướng ngược lại.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II của VPBank, Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit) đóng góp gần 153 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cho tập đoàn trong 6 tháng đầu năm, giảm so với mức 267 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Doanh thu của FE Credit trong nửa đầu năm đạt hơn 10.232 tỷ đồng , tăng 7,7%. Lợi nhuận trước chi phí dự phòng rủi ro đạt khoảng 6.310 tỷ đồng , tăng 6,2%.

Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng từ 5.674 tỷ đồng cùng kỳ năm trước lên 6.158 tỷ đồng . Khoản chi phí này khiến lợi nhuận trước thuế của FE Credit chỉ còn hơn 152 tỷ đồng .

Tổng tài sản FE Credit tại cuối tháng 6 đạt gần 75.900 tỷ đồng , tăng khoảng 14% so với cùng kỳ năm trước. Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.179 tỷ đồng cho cả năm 2026, đồng nghĩa kết quả sau nửa đầu năm mới hoàn thành khoảng 13% kế hoạch.