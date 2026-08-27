Home Credit lãi hơn 9 tỷ mỗi ngày ở Việt Nam

Home Credit Việt Nam ghi nhận 1.680 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm 2026, tương đương bình quân mỗi ngày thu về khoảng 9,3 tỷ đồng.

Theo công bố thông tin về tình hình tài chính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 1.680 tỷ đồng , tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tính bình quân, mỗi ngày Home Credit Việt Nam ghi nhận khoảng 9,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty báo lãi ròng 1.344 tỷ đồng , cũng tăng 15% so với cùng kỳ.

Sau nửa đầu năm, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của Home Credit Việt Nam đã đạt 5.615 tỷ đồng , trong khi vốn chủ sở hữu ở mức 9.755 tỷ đồng . Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 13,78%, tương đương cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo ra gần 14 đồng lợi nhuận trong 6 tháng.

Đáng chú ý, quy mô nợ phải trả của công ty cũng tăng mạnh. Tính đến cuối tháng 6, Home Credit Việt Nam ghi nhận tổng nợ 33.872 tỷ đồng , tăng hơn 8.400 tỷ so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn vốn vay của doanh nghiệp chủ yếu đến từ chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu chào bán trong nước và các khoản vay ngân hàng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu vì vậy tăng từ 3,13 lần cùng kỳ lên 3,47 lần vào cuối tháng 6.

Home Credit Việt Nam là một trong những công ty tài chính tiêu dùng lớn nhất tại Việt Nam, cung cấp các sản phẩm như vay tiêu dùng, vay tiền mặt và vay mua xe máy. Doanh nghiệp phục vụ hơn 17 triệu khách hàng, với mạng lưới 6.000 nhân sự tại 16.000 điểm bán hàng trên toàn quốc.

Năm 2025, Home Credit Việt Nam ghi nhận 2.076 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 61% so với năm 2024. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi công ty bắt đầu công bố thông tin tài chính tại HNX.

Trước đó vào năm 2024, The Siam Commercial Bank (SCB) - một trong những ngân hàng lâu đời tại Thái Lan và là trụ cột của tập đoàn tài chính SCBX - đã công bố kế hoạch mua 100% vốn Home Credit Việt Nam.

Thương vụ được định giá khoảng 31 tỷ baht, tương đương hơn 20.900 tỷ đồng khi đó, có điều chỉnh theo các điều khoản trong hợp đồng mua bán cổ phần. Tuy nhiên, đến cuối tháng 3/2026, hai bên đã chấm dứt giao dịch do không đáp ứng các điều kiện theo thỏa thuận.

Tình hình kinh doanh khởi sắc cũng ghi nhận tại nhiều công ty tài chính, cho vay tiền mặt khác trong nước. Trong đó, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt - VietCredit (UPCoM: TIN) cũng đã có báo cáo tài chính quý II/2026 ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 472 tỷ đồng , tăng 230% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 377 tỷ đồng , tăng hơn 80% so với mức 209 tỷ của quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VietCredit đạt 1.049 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 838 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cho thấy đà tăng trưởng mạnh ngay từ nửa đầu năm.

Đến 30/6, tổng tài sản của VietCredit đạt gần 23.216 tỷ đồng , tăng khoảng 19% so với cuối quý I, tương đương tăng thêm 3.719 tỷ đồng . So với cùng kỳ năm trước, quy mô tài sản đã tăng gần 143%.

Cùng với sự mở rộng của quy mô tài sản, vốn chủ sở hữu vào cuối tháng 6 đạt hơn 2.831 tỷ đồng , tăng khoảng 15% so với cuối quý I và hơn gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 1.668 tỷ đồng .

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu của doanh nghiệp tại ngày 30/6 ở mức 6,02%, giảm so với mức 7,08% hồi cuối quý I. Bên cạnh đó, thu hồi các khoản nợ đã xử lý rủi ro trong 6 tháng đầu năm đạt 27 tỷ đồng , tăng 59% so với cùng kỳ năm 2025.