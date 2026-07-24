Công ty chuyên cho vay tiền mặt lãi cả nghìn tỷ chỉ sau nửa năm

Sau 6 tháng, công ty tài chính này đã mang về hơn 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế nhờ tăng trưởng mạnh hoạt động cho vay và thu nhập lãi.

Sau năm 2024 thua lỗ, VietCredit liên tục báo lãi đậm trong năm 2025 và nửa đầu năm 2026. Ảnh: VietCredit.

Theo báo cáo tài chính quý II/2026, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt - VietCredit (UPCoM: TIN) ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 472 tỷ đồng , tăng 230% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 377 tỷ đồng , tăng hơn 80% so với mức 209 tỷ đồng của quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VietCredit đạt 1.049 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 838 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cho thấy đà tăng trưởng mạnh ngay từ nửa đầu năm.

Động lực chính đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi khi thu nhập lãi thuần trong quý II đạt khoảng 1.772 tỷ đồng , tăng 177% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây tiếp tục là nguồn đóng góp lớn nhất vào lợi nhuận, bù đắp đáng kể cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và chi phí dịch vụ phát sinh trong quá trình mở rộng hoạt động cho vay số.

Trong quý II, chi phí hoạt động ở mức 138 tỷ đồng , tăng 48% so với cùng kỳ nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng thu nhập, qua đó giúp hiệu quả hoạt động được cải thiện.

Ở chiều ngược lại, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt khoảng 781 tỷ đồng , tăng mạnh so với cùng kỳ. VietCredit cho biết mức trích lập cao phản ánh sự mở rộng nhanh của danh mục cho vay số khi dư nợ tín dụng đã tăng gần 181% sau một năm. Công ty vẫn thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng theo đúng quy định.

VIETCREDIT BÁO LÃI ĐẬM Nguồn: Báo cáo DN. Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 6T2026 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 5 12 -52 14 33 50 76 22 -156 1303 1049

Đến 30/6, tổng tài sản của VietCredit đạt gần 23.216 tỷ đồng , tăng khoảng 19% so với cuối quý I, tương đương tăng thêm 3.719 tỷ đồng . So với cùng kỳ năm trước, quy mô tài sản đã tăng gần 143%.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ dư nợ cho vay khách hàng, đạt hơn 18.221 tỷ đồng , tăng tới 181% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tư nhân chiếm gần 94% tổng danh mục.

Ở phía nguồn vốn, tổng quy mô tiền gửi, vay các tổ chức tín dụng, tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt khoảng 19.177 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý II, tăng khoảng 143% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với sự mở rộng của quy mô tài sản, vốn chủ sở hữu vào cuối tháng 6 đạt hơn 2.831 tỷ đồng , tăng khoảng 15% so với cuối quý I và hơn gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 1.668 tỷ đồng .

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu tại ngày 30/6 ở mức 6,02%, giảm so với mức 7,08% hồi cuối quý I. Bên cạnh đó, thu hồi các khoản nợ đã xử lý rủi ro trong 6 tháng đầu năm đạt 27 tỷ đồng , tăng 59% so với cùng kỳ năm 2025.