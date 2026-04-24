Một dòng smartphone sắp biến mất

Cuộc khủng hoảng RAM toàn cầu đang âm thầm xóa sổ dòng smartphone đỉnh cao nhất thị trường, trong khi người dùng sẽ phải trả nhiều tiền hơn để có trải nghiệm tương đương.

Dòng Ultra cao cấp nhất có thể bị nhiều hãng khai tử trong thời gian tới. Ảnh: Bloomberg.

Dòng Ultra, biểu tượng của những mẫu smartphone cao cấp nhất, có thể sắp biến mất khỏi thị trường. Thay vào đó, người dùng có thể thấy dòng Pro Max với mức giá ngang ngửa xuất hiện nhiều hơn.

Blog công nghệ Digital Chat Station nhận định không riêng Huawei, nhiều thương hiệu smartphone khác cũng đang cân nhắc tạm dừng dòng Ultra. Thay vào đó, họ sẽ dồn các tính năng cao cấp vốn dành riêng cho Ultra sang dòng Pro Max.

Huawei là cái tên đầu tiên hành động. Dòng Pura 90 ra mắt tháng 4 không có phiên bản Ultra. Dòng sản phẩm chỉ gồm Pura 90, Pura 90 Pro và Pura 90 Pro Max, thay vì 4 máy như thế hệ trước. Phiên bản Ultra từng là vũ khí nhiếp ảnh hàng đầu của Huawei, cạnh tranh trực tiếp với Vivo và Samsung ở phân khúc đỉnh cao. Nay nó đã bị loại khỏi danh sách.

Blogger Digital Chat Station tiết lộ thêm chi tiết về thế hệ Pro Max thay thế. Máy dự kiến trang bị camera tele 200 MP với cảm biến 1/1,28 inch, camera góc siêu rộng cải tiến và màn hình phẳng 2K tùy chỉnh. Một số mẫu sẽ dùng chip MediaTek Dimensity thay vì Qualcomm Snapdragon, điều ít gặp ở phân khúc cao cấp trước đây. Về giá, áp lực chi phí đang đẩy mức khởi điểm của Pro Max thế hệ tiếp lên trên 6.000 nhân dân tệ (khoảng 830 USD ), tương đương phiên bản Ultra năm ngoái.

Khủng hoảng bộ nhớ toàn cầu là yếu tố quyết định đến quyết định loại trừ dòng Ultra của nhiều hãng smartphone Android. Chỉ 3 công ty gồm SK Hynix, Samsung và Micron đã kiểm soát hơn 90% nguồn cung chip nhớ thế giới. Phần lớn sản lượng đang được ưu tiên cho các trung tâm dữ liệu AI, khiến nguồn cung cho thiết bị tiêu dùng cạn kiệt và đẩy giá tăng mạnh.

Tại hội nghị báo cáo thu nhập, Chủ tịch Xiaomi Lu Weibing thừa nhận tình hình tệ hơn dự kiến. "Tốc độ và quy mô tăng giá thậm chí còn cao hơn so với dự đoán ban đầu của chúng tôi. Tôi là một trong những người dự báo mạnh mẽ nhất về việc tăng giá bộ nhớ, nhưng trên thực tế, tình hình còn nghiêm trọng hơn", ông nói.

Khủng hoảng chip nhớ tác động sâu sắc đến lĩnh vực smartphone. Ảnh: Bloomberg.

Công ty nghiên cứu Counterpoint Research dự báo áp lực này có thể kéo dài đến nửa cuối năm 2027, thậm chí đầu năm 2028.

Thực tế đang diễn ra rất rõ khi người tiêu dùng phải trả nhiều tiền hơn cho sản phẩm ít "đặc biệt" hơn về tên gọi. Thay vì một dòng Ultra với định vị riêng biệt, họ sẽ nhận được Pro Max với cấu hình tương đương nhưng mất đi sự phân tầng rõ ràng mà thị trường đã quen thuộc nhiều năm qua.

Kỷ nguyên đẩy thông số kỹ thuật hàng đầu với mức giá tương đối cạnh tranh đang dần khép lại. Khi các hãng tái cơ cấu danh mục sản phẩm, rào cản để sở hữu trải nghiệm flagship thực sự ngày càng cao hơn.