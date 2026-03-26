'Rác công nghệ' lên giá hàng chục lần tại Trung Quốc

Cơn sốt AI đã vô tình biến kho smartphone cũ tại Trung Quốc thành tài sản có giá trị, với mức giá tăng gấp hàng chục lần trên thị trường tái chế.

Nhiều mẫu smartphone cũ tại Trung Quốc được thu mua với giá cao bất thường. Ảnh: Telecoms.

Thị trường thu mua smartphone cũ tại Trung Quốc đang trải qua một giai đoạn bất thường khi giá tăng tới vài chục lần chỉ trong những tháng gần đây.

Theo báo Nam Đô, một người phụ nữ tại Quảng Châu bán được một chiếc iPhone XS vỡ màn, đã để không vài năm nay, với giá 130 tệ. Chỉ 6 tháng trước, mức thu mua lại chỉ khoảng 35 tệ.

"Cứ điện thoại hỏng là thu, không cần biết có mở được máy hay không", một thương nhân thu mua chia sẻ. Trước đây, họ thu khoảng 10 chiếc/tháng nhưng nay con số đó đã tăng lên 30-40 chiếc/ngày.

Những smartphone không mở được lên, nhưng có bộ nhớ lớn hiện có thể bán được 308 nhân dân tệ ( 45 USD ). Thậm chí, có câu lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc rằng 3 chiếc điện thoại cũ đổi được một chiếc iPhone mới.

Diễn biến lạ của thị trường xuất phát từ việc khan hiếm chip nhớ. Cơn sốt AI toàn cầu khiến Samsung, Micron và các nhà sản xuất chip chuyển hơn 70-80% năng lực sản xuất tiên tiến sang chip HBM dành cho máy chủ phục vụ trí tuệ nhân tạo. Chip nhớ tiêu dùng dành cho điện thoại bị cắt giảm sản lượng mạnh, đẩy giá giao ngay tăng hơn 300% trong vòng 3 tháng qua và nguồn cung ngày càng khan hiếm.

Do đó, điện thoại cũ trở thành nguồn cung thay thế. Chip nhớ và bo mạch chủ tháo ra từ điện thoại đã qua sử dụng sau khi tân trang lại có giá chỉ bằng 40-60% chip mới nhưng vẫn hoạt động đủ tốt. Các nhà sản xuất khóa thông minh, camera giám sát và thiết bị điện tử nhỏ đang chuyển sang dùng nguồn linh kiện tái chế này để tránh chi phí quá cao từ chip mới.

Thương nhân thu mua hiện ưu tiên các dòng Android tầm trung của Huawei, OPPO và Vivo. Bộ nhớ càng lớn càng có giá, trong đó phiên bản 256 GB trở lên đang được săn đón mạnh nhất. Chiếc OPPO R9 ra mắt cách đây 10 năm, vốn chỉ được thu mua 20-30 nhân dân tệ (3- 5 USD ), nay tăng lên 150-180 nhân dân tệ (22- 26 USD ).

Người dùng Trung Quốc tìm đến các mẫu smartphone cũ do mẫu mới tăng giá mạnh. Ảnh: Bloomberg.

Nhu cầu thu mua tăng mạnh cũng đến từ phía người tiêu dùng. Khi giá điện thoại mới dự kiến tăng thêm 200-500 nhân dân tệ (29- 72 USD ) vào tháng 4 tới, nhiều người không muốn nâng cấp mà tìm sang thị trường đồ cũ. Điều này vô tình đẩy nhu cầu thu mua điện thoại cũ lên cao.

Tuy nhiên, cơn sốt này đi kèm một rủi ro ít được chú ý. Trung Quốc có hơn 2 tỷ chiếc điện thoại cũ đang nằm im trong nhà, với hơn 400 triệu chiếc thải ra mỗi năm nhưng chỉ khoảng 5% được đưa vào kênh thu mua chuyên nghiệp.

Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc đã cảnh báo từ năm 2025 rằng điện thoại cũ xử lý không đúng cách có thể trở thành nguy cơ rò rỉ thông tin. Việc xóa thủ công hay khôi phục cài đặt gốc không đủ an toàn vì dữ liệu vẫn còn trên chip và có thể được phục hồi bằng phần mềm chuyên dụng.