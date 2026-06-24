Skoda Kodiaq RS 6 cháy hàng tại Ấn Độ, bán hết sau 6 phút

Chỉ trong chưa đầy 6 phút, toàn bộ lô xe Skoda Kodiaq bản RS đã được bán hết ở Ấn Độ dù chưa có giá chính thức.

Thương hiệu xe Skoda vừa ghi nhận một cột mốc kinh doanh ấn tượng tại thị trường Ấn Độ khi mẫu SUV hiệu năng cao Kodiaq RS chính thức rơi vào tình trạng "cháy hàng".

Theo thông báo từ Skoda India, hệ thống đặt hàng trực tuyến mở từ ngày 22/6 đã ghi nhận toàn bộ 50 suất mua đầu tiên của lô xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) này được đặt hết chỉ trong vòng chưa đầy 6 phút.

Điều đáng nói là cơn sốt này diễn ra ngay cả khi hãng xe vẫn giữ kín giá bán chính thức. Để hoàn tất thủ tục giữ chỗ, mỗi khách hàng đã phải chi ra số tiền đặt cọc trị giá 300.000 Rupee (khoảng hơn 3.100 USD ).

Giới chuyên môn dự đoán giá bán của phiên bản ôtô đặc biệt này sẽ dao động quanh mốc 6.000.000 Rupee (tương đương khoảng hơn 63.300 USD ).

Trong 6 phút, toàn bộ lô xe Skoda Kodiaq RS tại Ấn Độ đã cháy hàng. Ảnh: Skoda.

Trước đó vào năm 2025, mẫu sedan Octavia RS mới khi ra mắt tại đây cũng từng tạo nên kỷ lục tương tự khi bán hết suất nhập khẩu trong vòng 20 phút.

Dưới nắp ca-pô của Kodiaq RS là khối động cơ xăng tăng áp 2.0L TSI đã được tinh chỉnh chuyên sâu để sản sinh công suất tối đa lên tới 261 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Thông số này vượt trội hơn bản tiêu chuẩn tới 60 mã lực và 80 Nm.

Sức mạnh được truyền tới các bánh xe thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DSG và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) tiêu chuẩn. Xe có khả năng bứt tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 6,3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa giới hạn điện tử ở mức 231 km/h.

Tại thị trường Ấn Độ, sau khi các thông tin về giá bán được làm rõ trong vài tuần tới, Skoda Kodiaq RS sẽ cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc SUV cỡ lớn cao cấp với những cái tên quen thuộc như Toyota Fortuner, Jeep Meridian, MG Gloster và người anh em cùng tập đoàn Volkswagen Tayron R-Line.

Tại Việt Nam, Skoda Kodiaq được bán với 2 tùy chọn là Premium và Sportline, giá dao động 1,45- 1,48 tỷ đồng . Với mức giá không quá cạnh tranh, Skoda Kodiaq gần như mờ nhạt ngay sau khi ra mắt, chưa tạo được sức hút trước các đối thủ như Hyundai Santa Fe, Ford Everest hay Toyota Fortuner.