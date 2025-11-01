Sang năm mới có Apple Intelligence

Sau nhiều lần trì hoãn, CEO Apple Tim Cook tiếp tục cam kết trợ lý ảo Siri được cải tiến sẽ chính thức được giới thiệu vào năm 2026.

Phiên bản Siri được hỗ trợ bởi Apple Intelligence sẽ ra mắt vào năm sau. Ảnh: Apple.

CEO Apple Tim Cook mới đây đã thông báo với phóng viên Steve Kovach của đài CNBC rằng, phiên bản trợ lý ảo Siri được cá nhân hóa vẫn đang đi đúng tiến độ và dự kiến chính thức ra mắt vào năm 2026. Phiên bản Siri mới này ban đầu được kỳ vọng sẽ trình làng trên các thiết bị iPhone thông qua bản cập nhật iOS 26.4 hồi tháng 3 năm nay, nhưng đã bị Apple liên tục trì hoãn.

Cũng trong một Phát biểu với hãng tin Reuters, ông Cook tái khẳng định Apple đang "đạt được tiến triển tốt" trong quá trình phát triển Siri phiên bản nâng cấp. Bình luận này được đưa ra ngay trước khi Tập đoàn công bố kết quả thu nhập kỷ lục trong quý tài chính thứ III của năm 2025.

Đáng chú ý, vị CEO Apple cũng từng đưa ra lời khẳng định tương tự về tiến độ của Siri trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hồi tháng 7.

Apple đã giới thiệu lần đầu các tính năng cá nhân hóa của Siri tại sự kiện Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) vào tháng 6/2024, nhưng sau đó đã thông báo tạm hoãn việc phát hành vào tháng 3 năm nay.

Apple đang vướng phải nhiều rắc rối pháp lý do "hứa suông" về Siri và Apple Intelligence. Ảnh: Apple.

Phiên bản Siri nâng cấp này được Apple quảng bá sẽ trang bị những khả năng mới mang tính đột phá nhằm tăng cường tính cá nhân hóa và hiệu quả tương tác.

Các cải tiến trọng tâm bao gồm: Hiểu biết bối cảnh cá nhân chuyên sâu, cho phép trợ lý ảo nắm bắt bối cảnh và thói quen riêng của người dùng; Nhận thức nội dung trên màn hình, giúp Siri có thể tương tác và xử lý thông tin hiển thị trực tiếp trên giao diện thiết bị; cùng với tính năng Kiểm soát ứng dụng đa chiều, cung cấp quyền điều khiển sâu hơn, chi tiết hơn đối với các ứng dụng cụ thể.

Để minh họa, Apple từng trình diễn một trường hợp người dùng iPhone yêu cầu Siri cung cấp thông tin về chuyến bay và đặt chỗ ăn trưa của mẹ họ, trong đó Siri đã tổng hợp dữ liệu liên quan một cách liền mạch từ các ứng dụng như Mail và Tin nhắn.

Hiện tại, Apple đang phải đối mặt với một loạt vụ kiện tập thể liên quan đến việc trì hoãn ra mắt các tính năng đã được công bố. Cụ thể, tại tòa án San Jose, California, Apple bị cáo buộc quảng cáo sai sự thật và cạnh tranh không lành mạnh do trì hoãn các tính năng trên Apple Intelligence và Siri, vốn được quảng bá rầm rộ khi ra mắt iOS 18 và dòng iPhone 16.

Các nguyên đơn khẳng định Apple đã tạo ra "kỳ vọng từ người tiêu dùng rằng các tính năng mới này sẽ có sẵn khi iPhone được phát hành", qua đó khiến hàng triệu khách hàng mua điện thoại mới một cách không cần thiết. Đơn kiện chỉ rõ Apple đã quảng cáo các tính năng không tồn tại và tiếp tục lăng xê khả năng của Siri ngay cả khi đã biết rõ chúng không thể ra mắt đúng hạn.

Theo cáo buộc, hiện tại, "các sản phẩm đang cung cấp một phiên bản Apple Intelligence bị giới hạn đáng kể hoặc hoàn toàn không có, gây hiểu lầm nghiêm trọng cho người tiêu dùng". Các nguyên đơn đang tìm kiếm trạng thái vụ kiện tập thể cùng với các khoản bồi thường thiệt hại liên quan.