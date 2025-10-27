Apple đánh mất điều quý giá nhất

Sau giai đoạn đặt hàng sôi động, sức mua iPhone Air ở Trung Quốc sụt giảm chỉ sau ít ngày, cho thấy người dùng đã bớt "thèm muốn" sản phẩm của hãng.

iPhone Air không còn giữ được sức hút. Ảnh: Tuấn Anh.

Ngày 22/10, iPhone Air chính thức lên kệ ở Trung Quốc với giá khởi điểm 7.999 nhân dân tệ ( 1.123 USD ). Đây là mẫu iPhone đầu tiên tại quốc gia tỷ dân hỗ trợ công nghệ eSIM. Trước đó, vào ngày 17/10, Apple mở chương trình đặt hàng trước và chỉ sau 5 phút, toàn bộ lô hàng đầu tiên trên trang web chính thức đã được bán hết.

Tuy nhiên, sự hào hứng ban đầu nhanh chóng hạ nhiệt. Sau ngày mở bán, lượng hàng tồn kho tại các cửa hàng Apple và đại lý ủy quyền tăng mạnh, trong khi giá tại nhiều kênh bán lẻ không chính thức đã giảm giá thấp hơn mức niêm yết.

Theo ghi nhận vào trưa ngày 22/10 tại cửa hàng Apple Thiên Hoành (Quảng Châu), nhiều người dùng vẫn tới trải nghiệm sản phẩm, đặc biệt là để cảm nhận độ mỏng của iPhone Air. Tuy nhiên, bầu không khí này khác xa với khung cảnh đông đúc trong ngày ra mắt dòng iPhone 17 trước đó.

Tờ Qilu Evening News dẫn lời ông Wang, chủ một cửa hàng điện thoại ở Tế Nam, cho biết trong 2 ngày đầu mở bán, gần như không có khách mua iPhone Air. Ông cho rằng người dùng lo ngại thời lượng pin kém do thiết kế siêu mỏng và chưa quen với hình thức eSIM.

Ngoài ra, việc iPhone Air ra mắt muộn hơn gần một tháng so với iPhone 17 khiến sức hút giảm đáng kể. “Sản phẩm lại còn được giảm giá mạnh trong dịp Ngày Độc thân nên nhiều người chọn chờ đợi thay vì mua ngay”, ông Wang nói.

Trang Science and Technology Innovation Board Daily cũng ghi nhận tình trạng tương tự tại các cửa hàng Apple ở trung tâm Thượng Hải. Không khí mua sắm khá trầm lắng, trái ngược hoàn toàn với cảnh “cháy hàng” khi iPhone 17 lên kệ.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo nhận định nhu cầu thấp hơn dự kiến đã khiến Apple cắt giảm kế hoạch sản xuất iPhone Air. Ông dự đoán đến quý I/2026, số lượng mẫu máy này được sản xuất mới sẽ giảm hơn 80%, trong khi một số linh kiện có thể ngừng sản xuất vào cuối năm 2025. Theo Cailianshe, Apple đang chuyển trọng tâm sản xuất trở lại các dòng iPhone 17 và 17 Pro, vốn có doanh số tốt hơn.

Bên cạnh thiết kế mỏng nhẹ, iPhone Air còn gây chú ý khi là mẫu iPhone đầu tiên tại Trung Quốc hỗ trợ eSIM, công nghệ cho phép kích hoạt số điện thoại trực tuyến mà không cần thẻ SIM vật lý. 3 nhà mạng lớn gồm China Mobile, China Telecom và China Unicom đều hỗ trợ tính năng này.

Tuy nhiên, để kích hoạt eSIM, người dùng phải mang theo giấy tờ tùy thân và thiết bị đến quầy giao dịch của nhà mạng, khiến nhiều khách hàng than phiền “quá phiền phức”.