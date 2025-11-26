Bất ngờ tỷ suất lợi nhuận ngành khách sạn Việt Nam lên tới 7,5%/năm

Với tỷ suất sinh lời đạt 6-7,5%/năm, thị trường khách sạn Việt Nam được kỳ vọng trở thành một trong những điểm sáng hút dòng vốn của Đông Nam Á.

Từ mức 100 triệu USD dự báo ban đầu, ngành khách sạn Việt Nam dự kiến thu hút 125 triệu USD vốn đầu tư năm nay, mức lạc quan nhất kể từ sau dịch Covid-19. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo mới công bố từ JLL, hiệu quả hoạt động khách sạn Việt Nam đã tăng tốc trong 2 năm qua. Tính đến tháng 7, doanh thu trên mỗi phòng (RevPAR) tăng trung bình 21%/năm trong giai đoạn 2020-2024, nhờ công suất phòng cải thiện ổn định tại các thành phố lớn.

Đà phục hồi này giúp tỷ suất sinh lời đầu tư khách sạn đạt 6-7,5%, tiến gần hơn mức kỳ vọng lợi nhuận 8-9% của các nhà đầu tư.

Song song đó, JLL nâng dự báo vốn đầu tư năm 2025 vào lĩnh vực này tăng từ 100 triệu USD lên 125 triệu USD , mức cao nhất kể từ sau đại dịch và thể hiện niềm tin của thị trường vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Nhà đầu tư nội địa củng cố niềm tin

Theo JLL, bên cạnh mức sinh lời hấp dẫn, giá khách sạn tại Việt Nam vẫn đang duy trì ở vùng cạnh tranh so với các thị trường lớn như Bangkok (Thái Lan) hay Kuala Lumpur (Malaysia). Đây là một trong những lý do khiến dòng vốn đầu tư được dự báo tăng trong năm tới.

Đáng chú ý, phần lớn giao dịch được đơn vị ghi nhận trên thị trường hiện nay đến từ nhóm nhà đầu tư trong nước. Nhóm này trở thành lực lượng dẫn dắt thị trường trong bối cảnh nhà đầu tư quốc tế vẫn thận trọng trước biến động toàn cầu.

Các nhà đầu tư nội địa bao gồm các tập đoàn đa ngành, doanh nghiệp quản lý khách sạn và các nhà phát triển bất động sản lớn đang sở hữu nền tảng tài chính mạnh. Họ chủ động mở rộng danh mục, tích cực tìm kiếm cơ hội sở hữu cả khách sạn tại các đô thị trung tâm lẫn các điểm đến nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế.

JLL nhận định đây là nền tảng bền vững giúp thị trường duy trì thanh khoản tốt trước khi bước vào chu kỳ đón dòng vốn ngoại mạnh hơn trong 2025-2026.

Về nhu cầu lưu trú, ngành du lịch Việt Nam ghi nhận sự phục hồi ấn tượng. Theo Cục Du lịch Quốc gia, 8 tháng đầu năm 2025 Việt Nam đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22% so với cùng kỳ 2024.

JLL cho biết Việt Nam cũng đang thu hút nhiều nhóm khách có thời gian lưu trú dài hơn, bao gồm khách công vụ, nhóm làm việc từ xa và khách MICE. Các nhóm này giúp doanh thu phòng và nguồn thu dịch vụ phụ duy trì ổn định, giảm phụ thuộc vào yếu tố mùa vụ - vốn là điểm yếu của phân khúc nghỉ dưỡng truyền thống.

Theo ghi nhận từ Savills Hotels, công suất và RevPAR tại các điểm đến trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Phú Quốc đang phục hồi mạnh mẽ nhất nhờ sự quay lại của khách quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc, Hàn Quốc và một số thị trường châu Âu nhờ mở rộng đường bay quốc tế và chính sách hỗ trợ visa linh hoạt.

Thị trường hấp dẫn dòng tiền quốc tế

Theo JLL, nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì sự quan tâm mạnh mẽ đối với thị trường Việt Nam, đặc biệt là các khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế, vận hành hiệu quả và nằm tại những vị trí chiến lược ở Hà Nội, TP.HCM hoặc các điểm du lịch lớn.

Xu hướng ưu tiên các tài sản đã vận hành ổn định và có tiềm năng nâng cấp đang tạo nên cuộc cạnh tranh rõ rệt giữa các nhà đầu tư, nhất là với nhóm dự án có vị trí đắc địa.

Ông Karan Khanijou, Phó chủ tịch Cấp cao bộ phận Đầu tư Khách sạn và Nghỉ dưỡng châu Á của JLL nhận định: “Các giao dịch, thương vụ lớn sẽ tiếp tục tập trung vào bất động sản khách sạn trung tâm và các dự án nghỉ dưỡng cao cấp trong những năm tới, với sự tham gia đồng thời của cả nhà đầu tư nội địa lẫn quốc tế”.

Chuyên gia đánh giá các dự án khách sạn trung tâm phân khúc cao cấp sẽ tiếp tục thu hút vốn đầu tư. Ảnh: Courtyard by Marriott.

Với nhà đầu tư ngoại, JLL lưu ý rằng thị trường Việt Nam hiện phù hợp nhất với các chiến lược hợp tác cùng doanh nghiệp nội địa. Các tập đoàn trong nước nắm giữ nhiều quỹ đất đẹp và am hiểu pháp lý, còn nhà đầu tư ngoại có thế mạnh về vận hành quốc tế. Sự kết hợp này không chỉ giảm rủi ro, mà còn nâng giá trị tài sản trong dài hạn.

Cùng góc nhìn, bà Uyên Nguyễn, Phó giám đốc Savills Hotels, cũng cho rằng việc hợp tác giữa thương hiệu trong nước và quốc tế sẽ tạo ra bước nhảy vọt về chuẩn hóa dịch vụ.

Theo bà, khi các thương hiệu quốc tế tham gia sâu hơn vào thị trường Việt Nam, các khách sạn nội địa không chỉ mở rộng nhận diện toàn cầu mà còn nâng cấp chuẩn vận hành, thiết kế và quản trị theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Dự báo từ ông Karan cho thấy triển vọng đến năm 2026 vẫn duy trì tích cực, với kỳ vọng số lượng thương vụ và nguồn cung khách sạn đạt chuẩn sẽ tăng lên, miễn là thị trường giữ được mức độ minh bạch và môi trường pháp lý ổn định.

Tuy vậy, thách thức lớn nhất là việc sàng lọc được những tài sản đủ tiêu chuẩn để nhà đầu tư tổ chức có thể tham gia, khi nguồn cung khách sạn chất lượng cao trên thực tế vẫn còn khá hạn chế.