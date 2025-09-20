‘Siêu UAV’ Trung Quốc xuất trận tại triển lãm hàng không

Không quân Trung Quốc gây chú ý tại Triển lãm Hàng không Trường Xuân khi trưng bày UAV tàng hình hai động cơ cùng J-6 không người lái, được coi là “vũ khí giá rẻ” cho chiến thuật tiêu hao.

Máy bay không người lái cánh bay 2 động cơ mới của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đang được trưng bày tại triển lãm hàng không Trường Xuân. Ảnh: Weibo/单手搓核弹.

Chỉ 2 tuần sau lễ duyệt binh ngày 3/9, Trung Quốc tiếp tục gây ấn tượng khi tung loạt máy bay không người lái (UAV) mới tại Triển lãm Hàng không Trường Xuân khai mạc hôm 19/9 tại thủ phủ tỉnh Cát Lâm, đông bắc nước này.

Sự kiện lần thứ tư này đã mở rộng quy mô gấp đôi so với các kỳ trước, quy tụ các nhà phát triển hàng không dân dụng và quân sự cùng Không quân Quân giải phóng nhân dân (PLA).

Một trong những tâm điểm chú ý là mẫu UAV cánh bay hai động cơ, không đuôi do Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) phát triển. Đây là lần đầu tiên mẫu này ra mắt công chúng. Mẫu UAV được đặt ngoài trời, bên hông in logo và tên CAS.

Theo quan sát, máy bay có hai cửa hút khí ở hai bên “vai” của thân giữa nhô cao, cùng hai cửa xả tách biệt phía sau. Thiết kế hai động cơ gợi ý tốc độ cao hơn, khả năng cất cánh với trọng lượng lớn và tải trọng đáng kể cho nhiên liệu, hệ thống điện tử hay vũ khí.

Kiểu dáng cánh bay giúp giảm phản xạ radar, song các cửa xả lộ thiên có thể ảnh hưởng đến khả năng tàng hình. Quan sát từ đinh tán và mối ghép cho thấy mẫu trưng bày có thể là nguyên mẫu đang thử nghiệm. Tên chương trình, nhiệm vụ và tiến độ phát triển vẫn chưa được công bố.

CAS vốn giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực UAV tiên tiến, từng phát triển AT-200 - mẫu UAV chở hàng đầu tiên của Trung Quốc có thể mang 1,5 tấn hàng hóa bay 2.000 km.

Ngoài ra, triển lãm cũng trình chiếu video mô phỏng hoạt động của loại máy bay hợp tác tác chiến (Collaborative Combat Aircraft - CCA) từng xuất hiện trong lễ duyệt binh, đóng vai “đồng đội trung thành” (loyal wingman) cho phi đội J-20.

Trong video, J-20S điều khiển CCA xâm nhập hệ thống radar đối phương, định vị máy bay cảnh báo sớm và truyền dữ liệu về, trước khi J-20 khai hỏa tên lửa không đối không tầm xa tấn công mục tiêu. Hiện Trung Quốc là quốc gia duy nhất tuyên bố đã đưa CCA vào hoạt động, trong khi Không quân Mỹ mới đang phát triển hai mẫu YFQ-42A và YFQ-44A.

Đáng chú ý, bên cạnh UAV tàng hình hiện đại, Không quân Trung Quốc lần đầu xác nhận chuyển đổi tiêm kích siêu âm J-6 đã nghỉ hưu thành UAV - một năng lực có thể đóng vai trò quan trọng trong kịch bản xung đột tại eo biển Đài Loan.

Nguyên mẫu UAV J-6 Trung Quốc trưng bày trong triển lãm. Ảnh: X/Rupprecht Deino.

J-6 vốn là biến thể do Trung Quốc tự chế tạo dựa trên MiG-19 từ thập niên 1960. Hiện PLA hiện có khoảng 3.000 chiếc J-6 đã ngừng hoạt động có thể chuyển đổi thành UAV với chi phí thấp, thích hợp cho chiến thuật tiêu hao.

Theo phần giới thiệu tại triển lãm, toàn bộ thiết bị liên quan đến phi công như pháo, thùng dầu phụ, ghế phóng đã được tháo bỏ, thay bằng hệ thống điều khiển bay tự động, điều khiển số và định vị bám địa hình. Các điểm treo vũ khí được bổ sung để tăng tải trọng hỏa lực.

Các UAV J-6 có thể đóng vai mồi nhử, áp đảo phòng không Đài Loan và làm tiêu hao kho tên lửa đắt tiền, hoặc mang vũ khí tấn công các mục tiêu cố định giá trị cao và thậm chí thực hiện nhiệm vụ “cảm tử”.

Trung Quốc khoe gần 100 chiến đấu cơ tối tân trước công chúng Sáng 19/9, Triển lãm Hàng không Không quân 2025 lần đầu công khai gần 100 khí tài quân sự hiện đại cho người dân chiêm ngưỡng, bên cạnh đó là màn phối hợp xuất kích của hàng loạt chiến đấu cơ trên bầu trời tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.