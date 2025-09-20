Loạt chiến đấu cơ Trung Quốc 'khiêu vũ trên không'

Triển lãm Hàng không Không quân Trung Quốc 2025 khai mạc sáng 19/9 lần đầu công khai ra mắt gần 100 khí tài quân sự hiện đại cho người dân chiêm ngưỡng.

Tiêm kích "Mãnh Long" Chengdu J-10 với màn trình diễn trên không tại sự kiện. Ảnh: Haiwai UK.

Sáng 19/9, Triển lãm Hàng không Không quân Trung Quốc 2025 chính thức được khai mạc tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm.

Sự kiện trưng bày các loại máy bay quân sự, máy bay dân dụng và thiết bị hàng không vũ trụ của Trung Quốc cùng nhiều doanh nghiệp quốc tế, diễn ra từ ngày 19/9 đến 23/9.

Điểm nhấn của sự kiện năm nay là màn trình diễn trên không với sự tham gia của 16 loại máy bay, trong đó có máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm KJ-500 và máy bay ném bom khổng lồ H-6.

Đội hình kim cương 4 máy bay tiêm kích tàng hình J-20 với trung tâm là máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm KJ-500, xoay vòng và thực hiện động tác cắt ngang chiến thuật.

Đội hình hộ tống gồm máy bay KJ-500 ở trung tâm và 4 tiêm kích J-20. Ảnh: CCTV.

Các màn phối hợp thể hiện năng lực chỉ huy - kiểm soát, răn đe tầm xa, kiểm soát khu vực và yểm trợ từ xa, giúp người xem có cái nhìn trực quan hơn về khả năng tác chiến hiện đại của Không quân Trung Quốc.

Ngoài các màn trình diễn trên không, khu trưng bày giới thiệu gần 100 mẫu máy bay, trong đó có 10 mẫu mới bổ sung so với năm ngoái.

Màn trình diễn trên không đầy màu sắc của 6 tiêm kích J-10 thuộc đội bay biểu diễn Bát Nhất. Ảnh: CCTV.

Một số máy bay quân sự lần đầu được trưng bày tĩnh công khai như tiêm kích tàng hình J-20, nguyên mẫu vận tải cơ Y-8, máy bay không người lái J-6.

Một số máy bay như máy bay vận tải quân sự hạng nặng Y-20, nguyên mẫu Y-8, máy bay cường kích Qiang-5 và máy bay huấn luyện cơ bản Jiao-6 đã mở buồng lái và khoang hàng cho khách tham quan trải nghiệm gần hơn với khí tài quân sự.

Các phi công đến giao lưu và hướng dẫn khách tham quan các kỹ năng bay. Ảnh: PLA.

Sự kiện cũng tái hiện quá trình huấn luyện của phi công thông qua 8 chặng trải nghiệm. Các hoạt động này hướng đến thanh thiếu niên nhằm khuyến khích niềm đam mê hàng không - quân sự.

Triển lãm còn có hàng loạt trải nghiệm tương tác như mô phỏng điều khiển không lưu, nhảy dù, lắp ráp mô hình máy bay, điều khiển UAV, theo dõi các đội bay nhào lộn...

