'Siêu phẩm' đá quý tiền tỷ ở Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất 2025

Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 đã chính thức mở cửa và kéo dài từ ngày 25/10 đến 4/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Hà Nội. Trong những ngày đầu đón khách, các gian hàng trưng bày, buôn bán đá quý đang trở thành tâm điểm.
Nhiều tác phẩm đá quý hút khách hàng bởi những chi tiết tinh xảo, độc lạ hiếm thấy. Trong đó, đắt giá nhất là "Cửu Long Tranh Châu" làm từ thạch anh tóc vàng Brazil có giá 10 tỷ đồng.
Theo ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Đá quý Lộc Thiên Hương, tác phẩm này được một nghệ nhân Trung Quốc hoàn thiện trong khoảng 2 năm. "Các quy trình đều được hoàn thiện thủ công. Riêng phần đế bằng gỗ hoàng đàn đen đã có giá cả trăm triệu đồng'', ông Tuấn chia sẻ.
Bên cạnh đó là tác phẩm "Ngũ Long Tranh Châu" bằng đá thạch anh tóc khói có giá 6 tỷ đồng.
Tượng Phật Di Lặc được chế tác bằng đá thạch anh tinh thể được rao bán giá 2,6 tỷ đồng. Theo anh Trần Quốc Tuấn, điểm đặc trưng của bức tượng này là làm bằng đá thạch anh trắng nhưng phần đáy tượng lại có ánh vàng.
Tác phẩm tượng Phật Bà Quan Âm cầm gậy Như ý được làm từ đá thạch anh tóc vàng Brazil có giá 4,5 tỷ đồng.
Tác phẩm trụ thạch anh đen tóc vàng giá 1,4 tỷ đồng.
Một bộ bàn ghế bằng gỗ Hoàng Long có giá 3,5 tỷ đồng cũng thu hút khách tham quan.
"Quá trình làm nên bộ bàn ghế này rất công phu, từ khâu lựa chọn đá cho tới việc chỉnh sửa các chi tiết nhỏ. Thời gian hoàn thiện tác phẩm này mất gần 4 tháng'', bà Tô Thị Chinh - chủ thương hiệu Đá quý Tô Chinh - nói.
Toàn bộ bàn ghế kèm hai lục bình và bình phong ở giữa được chế tác bằng ngọc Hoàng Long, được chào bán với giá 10 tỷ đồng.
Một cặp lục bình bằng đá Onyx có giá 800 triệu đồng.
Một cặp lục bình khác được chào bán với giá 680 triệu đồng.
Một số sản phẩm bằng gỗ hóa thạch được rao bán với giá 2-3 tỷ đồng.
Các sản phẩm đá phong thủy có giá trị từ vài triệu cho tới hàng chục triệu đồng.