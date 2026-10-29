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Thể thao

Siêu phẩm của cầu thủ U16 ở Messi Cup

  • Thứ năm, 29/10/2026 11:29 (GMT+7)
  • 11:29 29/10/2026

Benjamin Miguel Di Risio ngả người móc bóng ghi bàn đẹp mắt tại Messi Cup, nhưng không thể giúp đội U16 Boca Juniors tránh thất bại trước Ajax.

Siêu phẩm ngả người móc bóng ở Messi Cup.

Bàn thắng của Benjamin Miguel Di Risio trở thành điểm nhấn đáng nhớ trong trận U16 Boca Juniors thua Ajax 1-2 tại Messi Cup ở Fort Lauderdale (Mỹ) hôm 28/10.

Đầu hiệp hai, Di Risio thực hiện cú ngả người móc bóng đầy kỹ thuật, đưa bóng vào lưới Ajax. Pha lập công giúp đại diện Argentina gỡ hòa 1-1 và lập tức thu hút sự chú ý nhờ độ khó cùng tính thẩm mỹ cao.

Tuy nhiên, niềm vui của Boca Juniors không kéo dài. Ajax ghi bàn quyết định ở những phút cuối, ấn định chiến thắng 2-1. Kết quả này khiến đội trẻ Boca phải dừng bước tại tứ kết Copa de Oro, tức nhánh tranh cúp vàng Messi Cup.

Dù bị loại, màn trình diễn của Di Risio vẫn để lại dấu ấn riêng. Với một cầu thủ trẻ, việc tạo ra siêu phẩm trong trận đấu quốc tế là khoảnh khắc đáng nhớ. Bàn thắng cũng phần nào cho thấy sự tự tin và khả năng xử lý kỹ thuật của tài năng thuộc lò đào tạo Boca Juniors.

Messi Cup là giải đấu dành cho các đội trẻ, quy tụ nhiều câu lạc bộ đến từ những nền bóng đá khác nhau. Với U16 Boca Juniors, đây là trải nghiệm đáng giá trong quá trình phát triển cầu thủ. Việc phải dừng cuộc chơi sớm không thể xóa đi những điểm sáng cá nhân mà đội bóng tạo ra.

Di Risio vì thế trở thành cái tên được nhắc đến sau trận đấu. Siêu phẩm của cầu thủ này mang lại một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất của đội tại giải.

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Đào Trần

Messi Messi Cup siêu phẩm Benjamin Miguel Di Risio Boca Juniors

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