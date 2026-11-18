Nguy cơ rớt hạng bủa vây Man City trước cáo buộc vi phạm tài chính, nhưng cựu danh thủ Dietmar Hamann tiết lộ chính các CLB Championship cũng không muốn tiếp nhận "The Citizens".

Sau khi bị kết luận có tội với 114 vi phạm quy định tài chính, Man City đang nín thở chờ đợi án phạt chính thức. Đội chủ sân Etihad luôn khẳng định sự trong sạch và sẵn sàng kháng cáo. Dù vậy, các bên liên quan ở bóng đá Anh đều mong muốn khép lại vụ lùm xùm kéo dài suốt hai năm qua.

Nhiều hình phạt nặng đang được cân nhắc, từ cấm chuyển nhượng, phạt tiền cho đến trừ điểm cực nặng. Nếu bị trừ hàng chục điểm, thầy trò HLV Enzo Maresca gần như không còn cơ hội trụ hạng ở mùa giải 2026/27.

Khi đó, Man City sẽ phải xuống chơi tại giải hạng Nhất lần đầu tiên kể từ mùa 2001/02. Đây là bước lùi không tưởng với đội bóng thống trị nước Anh dưới thời chủ sở hữu Sheikh Mansour và cựu HLV Pep Guardiola.

Chia sẻ với GOAL, cựu tiền vệ Dietmar Hamann nhận định Man City khó thoát khỏi án phạt trừ điểm nặng kèm theo khoản bồi thường tài chính cho các câu lạc bộ khác.

Tuy nhiên, ông chỉ ra một nghịch lý trớ trêu: "Các đội bóng ở Championship lên tiếng rằng họ không muốn Man City rớt xuống đó. Sự xuất hiện của Man City sẽ chiếm mất một trong ba suất thăng hạng ít ỏi. Đó thật sự là một bài toán khó cho ban tổ chức".

Đồng quan điểm về sự nghiêm minh, cựu hậu vệ Danny Mills cho rằng hình phạt phải tương xứng với 7-8 mùa giải đội bóng này vi phạm nghiêm trọng luật công bằng tài chính. Ông nhấn mạnh việc Man City thiếu hợp tác và cố tình kéo dài thời gian điều tra càng khiến án phạt cần phải tăng nặng.

Hiện tại, Man City xếp thứ 3 tại Ngoại hạng Anh với 21 điểm sau 10 vòng đấu nhưng trải qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Trước thềm cuộc tiếp đón Fulham vào ngày 21/11, tương lai của Man City vẫn là dấu hỏi lớn nhất của bóng đá thế giới.