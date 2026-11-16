Haaland lên tiếng về tương lai ở Man City

Erling Haaland nhắc quãng thời gian còn đá bóng ở Na Uy khi được hỏi về 115 cáo buộc nhằm vào Man City.

Erling Haaland trả lời câu hỏi về vụ Man City sau chiến thắng 3-1 của Na Uy trước Xứ Wales.

Vừa ghi bàn và kiến tạo trong trận Na Uy thắng Xứ Wales 3-1 hôm 14/11, Erling Haaland được đài TV 2 hỏi về vụ Man City vi phạm quy định tài chính của Premier League. Tiền đạo 26 tuổi bắt đầu câu trả lời bằng chuyện đá bóng hồi nhỏ.

“Năm 2009, tôi đá cho đội U9 Bryne”, Haaland nói. Anh lần lượt kể mình chơi ở đội U10, U11, U12 rồi U13 trước khi hỏi lại phóng viên: “Có cần kể tiếp không?”.

Haaland lên đội một Bryne năm 2016 rồi sang Molde một năm sau. Đến năm 2018, khi giai đoạn vi phạm tài chính mà ủy ban xem xét khép lại, anh vẫn chơi bóng ở Na Uy. Phải đến năm 2022, Haaland mới gia nhập Man City. Anh cho biết mình đọc ít về hồ sơ và để hội đồng có thẩm quyền giải quyết vụ việc giữa CLB và Premier League.

Khi được hỏi vụ việc có khiến anh cân nhắc rời Etihad, Haaland nhắc đến bản hợp đồng có thời hạn tới hè 2034. “Tôi là cầu thủ Man City và rất hạnh phúc ở đây”, anh nói.

Tiền đạo người Na Uy cũng cho rằng mình đã chọn đúng khi đến Man City. Anh dẫn những danh hiệu đã giành được và sự tiến bộ của bản thân cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Theo Telegraph, ủy ban độc lập kết luận Man City vi phạm ở 114 trong số 115 cáo buộc. Hồ sơ gồm các vi phạm tài chính trong chín mùa giải, từ 2009/10 đến 2017/18, và các vi phạm về nghĩa vụ hợp tác trong quá trình điều tra. Man City đã kháng cáo, còn mức xử phạt sẽ được xem xét tại một phiên riêng.