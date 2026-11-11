Haaland đưa sách cổ 432 năm tuổi về quê nhà Na Uy

Không chỉ trao tặng cuốn sách cổ 432 năm tuổi, Erling Haaland cùng gia đình tổ chức cuộc thi đọc sách tại Bryne (Na Uy), khuyến khích học sinh địa phương hình thành thói quen đọc.

Snorre Sturlasons Kongesagaer được bán với giá 103.000 bảng tại một phiên đấu giá, lập kỷ lục về giá sách tại Na Uy. Ảnh: Are M. Heiseldal/Time Municipality.

Erling Haaland và cha, Alf Inge Haaland, đã chi 1,3 triệu kroner Na Uy (hơn 130.000 USD ) để mua một cuốn sách cổ tại phiên đấu giá hồi tháng 3. Đây là bản in năm 1594 của Snorre Sturlasons Kongesagaer, tác phẩm biên niên sử về các vị vua Na Uy.

Sau khi mua, gia đình Haaland quyết định tặng lại cuốn sách cho quê nhà Bryne (Na Uy), đồng thời trao tặng cho một thư viện địa phương để trưng bày lâu dài. Ngày 10/11, tác phẩm chính thức được giới thiệu với công chúng tại thư viện Time, trước sự tham dự của nhiều học sinh địa phương.

“Đôi khi con trai tôi và tôi hơi bốc đồng”, Alf Inge Haaland, thường được gọi là Alfie, hài hước nhắc lại quyết định mua sách của hai cha con khi chia sẻ tại sự kiện này, theo The Guardian.

Thị trưởng Andreas Vollsund, cha Haaland và các học sinh chụp ảnh trước tủ kính trưng bày cuốn sách trị giá 100.000 bảng tại thư viện Bryne. Ảnh: Are M. Heiseldal/Time Municipality.

Cuốn sách là ấn bản đầu tiên bằng tiếng Đan Mạch - Na Uy của bộ biên niên sử về các vị vua Viking và thời Trung cổ Na Uy. Tác phẩm được dịch từ tiếng Bắc Âu cổ và in tại Copenhagen (Đan Mạch), do Na Uy chưa có máy in vào thời điểm đó.

Giá trị nổi bật của cuốn sách nằm ở tình trạng bảo quản. Åse Wetås, thủ thư quốc gia Na Uy, cho biết Thư viện Quốc gia Na Uy hiện lưu giữ 3 bản khác nhưng không bản nào còn nguyên vẹn.

“Đây là một cuốn sách hoàn chỉnh và rất đẹp, được xuất bản năm 1594. Nó thực sự là một báu vật rất đặc biệt”, bà nói với The Guardian. Theo Wetås, vẫn còn một số bản khác, nhưng bà không biết bản nào có tình trạng bảo quản tốt tương tự.

Hiện cuốn sách được trưng bày trong tủ kính tại thư viện Bryne. Toàn bộ nội dung tác phẩm cũng đã được số hóa, kèm các ghi chú giải thích để công chúng thuận tiện tiếp cận.

Với Wetås, ý nghĩa của món quà không chỉ nằm ở giá trị của một cuốn sách cổ. Bà cho rằng việc đưa tác phẩm về với cộng đồng đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh hoạt động đọc, viết và dân chủ đang đối mặt với nhiều thách thức.

“Tôi nghĩ điều quan trọng và có giá trị lâu dài nhất ở đây là khuyến khích việc đọc, hiểu lịch sử của chính mình và đề cao những nguồn tư liệu đáng tin cậy”, bà cho biết.

Haaland không có mặt tại buổi giới thiệu. Thay vào đó, một đoạn phỏng vấn ghi hình trước của tiền đạo Manchester City được phát tại sự kiện. Anh chia sẻ đã quan tâm đến người Viking từ nhỏ và thừa nhận bản thân không phải người đọc nhiều. Tuy nhiên, kể từ khi có con trai một tuổi, anh thường đọc sách cho con.

Haaland trở thành hiện tượng ở quê nhà sau khi tiền đạo 26 tuổi cùng tuyển Na Uy tiến vào tứ kết World Cup. Ảnh: Vincent Carchietta/Reuters.

Song song với việc đưa cuốn sách về thư viện, gia đình Haaland còn tổ chức một cuộc thi đọc sách dành cho học sinh địa phương. Thời gian đọc của các em được ghi nhận từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027. Phần thưởng là cơ hội xem Haaland cùng các đồng đội thi đấu tại sân vận động quốc gia ở Oslo.

“Thật khó tin khi một người đến từ một đô thị chỉ có 20.000 dân lại có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến mọi người trên khắp thế giới, nhưng điều đáng nói là cậu ấy vẫn nhớ mình đến từ đâu”, Anne Tjørhom Frick, Giám đốc thư viện Time, nói.

Sức hút của Haaland tại Bryne tăng lên trong mùa hè, sau khi tiền đạo 26 tuổi cùng tuyển Na Uy tiến vào tứ kết World Cup. Hành trình của đội tuyển thu hút du khách từ nhiều nơi đến thị trấn nơi Haaland lớn lên và tập luyện.

Andreas Vollsund, thị trưởng Bryne và từng là giáo viên của Haaland, cho biết tiền đạo này từ lâu đã là nhân vật nổi tiếng tại địa phương. Tuy nhiên, việc tặng sách và tổ chức cuộc thi đọc khiến ông càng thêm ấn tượng.

Theo thị trưởng, món quà còn tạo thêm cơ hội để thư viện kết nối thế hệ trẻ với lịch sử địa phương. Những học sinh tham gia cuộc thi đọc giờ đây có thể trực tiếp nhìn thấy cuốn sách 432 năm tuổi ngay tại nơi mình sinh sống.

“Giờ đây chúng tôi thấy Erling là người tốt đến thế nào khi làm điều này cho quê nhà. Cậu ấy không cần phải làm vậy, nhưng cậu ấy muốn làm”, ông Vollsund nói.