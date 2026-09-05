Erling Haaland chi hơn 130.000 USD mua sách cổ Viking

Erling Haaland cùng cha mua một trong những cuốn sách hiếm nhất về lịch sử Na Uy, sau đó tặng lại cho địa phương với mục tiêu khuyến đọc.

Việc tặng sách phục vụ cộng đồng cũng khiến Haaland nhận nhiều lời khen. Ảnh: Issei Kato/Reuters.

Sau World Cup 2026, Erling Haaland trở thành một trong những gương mặt được yêu mến nhất của bóng đá Na Uy. Hành trình đưa đội tuyển vào tứ kết, cùng những khoảnh khắc gần gũi và hài hước ngoài sân cỏ, giúp tiền đạo Manchester City thu hút thêm nhiều người hâm mộ. Khi tuyển Na Uy trở về nước, hàng chục nghìn người đã đổ ra đường phố Oslo chào đón các cầu thủ sau kỳ World Cup đáng nhớ.

Bên cạnh những bàn thắng giúp anh nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ, chân sút sinh năm 2000 còn gây chú ý với hành động hướng về quê nhà. Vài tháng trước World Cup, vào tháng 3, anh cùng cha, Alf-Inge Haaland, đã mua tại đấu giá một cuốn sách cổ về lịch sử Na Uy mang tên Heimskringla.

Tác phẩm là ấn bản năm 1594 của bộ biên niên sử do nhà sử học, thi sĩ Iceland Snorri Sturluson biên soạn từ thế kỷ 13. Cuốn sách được in tại Copenhagen (Đan Mạch), kể lại lịch sử các vị vua Bắc Âu thời trung cổ, trong đó có những câu chuyện về các vua Na Uy và Thụy Điển, từ triều đại Yngling trong truyền thuyết đến Harald Fairhair, người được xem là vị vua đầu tiên thống nhất Na Uy.

Tuy nhiên, Haaland không mua cuốn sách gần 450 năm tuổi để sưu tầm. Tác phẩm sau đó được trao lại cho chính quyền địa phương và sẽ được trưng bày lâu dài tại thư viện ở Time, thuộc vùng Jæren (Na Uy), nơi chân sút 26 tuổi lớn lên.

Theo Reuters, Haaland muốn giữ cuốn sách ở lại quê nhà để người dân có cơ hội tìm hiểu về những nhân vật và sự kiện lịch sử gắn với chính vùng đất của họ. Anh cũng mong tác phẩm không chỉ được bảo quản như một cổ vật mà luôn được mở và trưng bày để công chúng có thể trực tiếp đọc.

Bộ sử thi Heimskringla do sử gia Iceland Snorri Sturluson biên soạn vào thế kỷ 13. Ảnh: Time Kommune.

Đối tượng Haaland đặc biệt hướng tới là thế hệ trẻ. Tiền đạo Na Uy cho rằng con người có thể dễ hứng thú với sách hơn khi nhận ra những vùng đất, con người hay câu chuyện quen thuộc trong đó.

"Tôi đang được sống với giấc mơ của mình, nhưng đáng tiếc điều đó chỉ dành cho số ít. Tôi đã thấy sách giúp nhiều người có thể mơ và biến những giấc mơ ấy thành hiện thực", Haaland chia sẻ.

Đáng chú ý, tiền đạo Manchester City cũng thừa nhận bản thân chưa bao giờ thực sự là người đọc nhiều. Dù vậy, anh tin sách có thể giúp người trẻ nuôi dưỡng ước mơ và hình dung những con đường khác cho tương lai. Vì thế, thương vụ hơn 130.000 USD còn là dự án khuyến đọc gắn với quê hương và giáo dục trẻ em.

Hành động của Haaland nhận nhiều phản ứng tích cực trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ đánh giá cao việc anh vẫn nhớ về quê hương và dành một cuốn sách quý, có giá trị lớn, cho cộng đồng nơi mình lớn lên.

Một người dùng Facebook gọi Haaland là "người khổng lồ giàu lòng trắc ẩn". Tài khoản khác bình luận: "Không có gì đáng quý hơn việc nhớ mình đến từ đâu và những người đã ở lại phía sau".

Một số người hâm mộ cũng xem câu chuyện như một lý do để thêm yêu mến tiền đạo Na Uy. "Có hàng nghìn lý do để yêu Haaland. Anh ấy thật tuyệt vời với mọi người", một bình luận viết.