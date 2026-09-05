Tủ sách của cựu sao MU Juan Mata

Juan Mata (sinh năm 1988) gần như luôn mang theo một cuốn sách trong những chuyến thi đấu cùng đội bóng. Theo El País, cựu tiền vệ Man Utd thường tranh thủ đọc trên đường đi hoặc tại khách sạn trước trận đấu, xem đây là cách thư giãn và tạm rời khỏi áp lực sân cỏ. Từ văn học Nhật Bản, thơ Mỹ đến tự truyện thể thao và sách lịch sử, dưới đây là những tác phẩm Mata từng đọc, yêu thích và từng giới thiệu với truyền thông. Ảnh: Juan Mata.

Năm 16 tuổi, Mata được Esteban Granero, người bạn và đồng đội ở các đội tuyển trẻ Tây Ban Nha, giới thiệu Rừng Na Uy của Haruki Murakami. Anh đã bị cuốn hút và từ đó trở thành người yêu thích các tác phẩm của nhà văn Nhật Bản. Rừng Na Uy là tác phẩm kết hợp câu chuyện về tình yêu, mất mát và tuổi trẻ với âm nhạc, tâm trạng và tinh thần Nhật Bản những năm 1960, đồng thời góp phần đưa Murakami trở thành tên tuổi lớn trên văn đàn, theo nhà xuất bản Vintage. Đồ họa: Như Phương.

Mata đặc biệt yêu thích thơ của Charles Bukowski. Anh từng lý giải mình thích cách viết của nhà thơ người Mỹ vì không dùng quá nhiều từ, chỉ giữ lại những gì thực sự cần thiết. Trong số các tác phẩm của Bukowski, Mata dành nhiều tình cảm cho Bluebird (tạm dịch: Chim xanh), bài thơ trong tập The Last Night of the Earth Poems (tạm dịch: Những bài thơ đêm cuối cùng trên Trái Đất). Các sáng tác trong sách xoay quanh những chủ đề quen thuộc của Bukowski như viết lách, cái chết, sự bất tử, đời sống đô thị, bệnh tật, chiến tranh và quá khứ. Ảnh: Vintage and Modern Books.

Không chỉ đọc thơ, Mata còn yêu thích tiểu thuyết của Bukowski. Một trong những tác phẩm anh từng đọc là Ham on Rye (tạm dịch: Tuổi thơ cay đắng), cuốn tiểu thuyết mang nhiều yếu tố tự truyện, kể về tuổi thơ và quá trình trưởng thành đầy khắc nghiệt của Henry Chinaski tại Los Angeles (Mỹ). Tác phẩm khai thác những chủ đề như cô độc, bạo lực, quan hệ gia đình và những trải nghiệm góp phần hình thành con người nhân vật. Ảnh: Rare Mags.

Về tự truyện, một trong những cuốn Mata đánh giá cao là Open của huyền thoại quần vợt Andre Agassi. Cuốn sách phơi bày áp lực tâm lý phía sau cuộc đời một VĐV đỉnh cao, hành trình từ một cậu bé được cha định hướng theo quần vợt đến khi trở thành tay vợt hàng đầu thế giới. Theo Vintage, Agassi viết thẳng thắn về những thành công sớm, cảm giác không thỏa mãn dù giành nhiều danh hiệu, cuộc hôn nhân với Brooke Shields, hoạt động thiện nguyện và những thăng trầm trong sự nghiệp. Ảnh: @bibliophile.bites.

Mata cũng quan tâm đến những tác phẩm lý giải sự phát triển của con người và hành vi xã hội, điển hình là Sapiens: Lược sử loài người của Yuval Noah Harari. Cuốn sách đưa người đọc đi qua lịch sử của Homo sapiens, từ thời con người còn tồn tại song song với nhiều loài người khác đến khi trở thành loài thống trị Trái Đất. Theo HarperCollins, Harari kết hợp lịch sử với những góc nhìn từ sinh học, nhân học, cổ sinh vật học và kinh tế để lý giải sự hình thành của xã hội, đế chế, tiền tệ, tôn giáo và những hệ thống niềm tin chung. Cuốn sách cũng đặt câu hỏi về việc liệu con người có thực sự hạnh phúc hơn khi văn minh phát triển hay không. Ảnh: Alpha Books.

Sau nhiều năm duy trì thói quen đọc, Mata còn thử sức với việc viết sách. Năm 2019, anh phát hành Suddenly A Footballer: My Story (tạm dịch: Bỗng trở thành cầu thủ: Câu chuyện của tôi), cuốn tự truyện nhìn lại hành trình từ một cậu bé mê bóng đá đến cầu thủ chuyên nghiệp. Theo nhà xuất bản Reach Sport, tác phẩm không chỉ kể về sự nghiệp sân cỏ mà còn đề cập đến gia đình, các mối quan hệ, những lựa chọn cá nhân và cách Mata nhìn nhận cuộc sống bên ngoài bóng đá. Anh dành 99% tiền thu được từ sách cho Common Goal, sáng kiến hỗ trợ các dự án xã hội thông qua bóng đá. Đồ họa: Như Phương.