Cựu tiền vệ MU thích đọc sách trước mỗi trận đấu

Niềm yêu thích sách của Juan Mata bắt đầu từ cuốn "Rừng Na Uy" được bạn thân giới thiệu khi còn trẻ, rồi theo anh suốt sự nghiệp bóng đá.

Cựu tiền vệ Man Utd mê văn chương từ thời thiếu niên. Ảnh: @juanmatagarcia.

Juan Mata (38 tuổi) từng dành phần lớn sự nghiệp thi đấu tại những CLB hàng đầu châu Âu như Valencia, Chelsea và Manchester United. Anh vô địch Champions League, Europa League, World Cup 2010 và Euro 2012. Bên ngoài sân cỏ, cựu tuyển thủ Tây Ban Nha còn được biết đến với sở thích đọc sách.

Trong những chuyến thi đấu, Mata thường mang theo một cuốn sách và tranh thủ đọc trên đường di chuyển hoặc tại khách sạn trước trận, theo El País.

Sách luôn có trong hành lý

Trong một cuộc phỏng vấn với hội cổ động viên Manchester United, khi được hỏi những món đồ luôn mang theo trong các chuyến đi, Mata liệt kê sạc điện thoại, đồ dùng cá nhân, iPad và một cuốn sách.

Năm 2018, khi tham gia hoạt động nhân Ngày Sách Thế giới của Manchester United Foundation, anh cho biết thường đọc tại khách sạn trước trận hoặc trong những chuyến di chuyển cùng đội bóng.

“Tôi nghĩ đọc sách thật tuyệt. Nó cho bạn một góc nhìn khác về nhiều thứ”, Mata từng chia sẻ với PFA.

Niềm yêu thích sách của anh bắt đầu từ thời thiếu niên, với ảnh hưởng lớn từ Esteban Granero, người bạn và đồng đội ở các đội tuyển trẻ Tây Ban Nha.

Mata kể rằng khi cả hai khoảng 16-17 tuổi, Granero thường mang sách theo trong những đợt tập trung. Trong một chuyến đi, người bạn đưa anh cuốn Rừng Na Uy của Haruki Murakami và nói Mata có thể sẽ thích tác phẩm này. Anh đọc thử và nhanh chóng bị cuốn hút. Từ đó, Murakami trở thành một trong những nhà văn Mata yêu thích.

Juan Mata nhắc đến Murakami, Borges, Bukowski và Harari trong danh sách tác giả yêu thích. Ảnh: @kimlongbook/IG, Alpha Books.

Mối duyên với Rừng Na Uy còn nối dài đến năm 2023, khi Mata sang Nhật Bản khoác áo Vissel Kobe. Ngoài bóng đá, anh cho biết cơ hội trải nghiệm nền văn hóa mình tò mò từ lâu cũng góp phần thúc đẩy quyết định này.

Bên cạnh Murakami, cựu tiền vệ MU từng nhắc đến Paul Auster, Jorge Luis Borges, J. D. Salinger, Arturo Pérez-Reverte và Charles Bukowski khi nói về gu văn chương. Anh cũng đọc nhiều thể loại khác nhau, từ tiểu thuyết, thơ đến tự truyện và các tác phẩm về lịch sử, xã hội, tâm lý con người.

Trong số những tác giả yêu thích, Charles Bukowski để lại dấu ấn đặc biệt. Khi xuất hiện trong chương trình truyền hình Salvados tại Tây Ban Nha năm 2016, Mata nhắc đến Bukowski và đọc một đoạn bài thơ Bluebird (tạm dịch: Chim xanh) bằng tiếng Anh.

3 năm sau, trong cuộc trò chuyện với BBC, người dẫn chương trình đọc câu mở đầu của tác phẩm. Mata lập tức nhận ra và có thể tiếp tục những câu sau từ trí nhớ.

Anh lý giải mình thích cách viết của Bukowski vì nhà thơ người Mỹ không dùng quá nhiều từ, chỉ giữ lại những gì thực sự cần thiết. Mata cũng từng đọc Ham on Rye (tạm dịch: Tuổi thơ cay đắng), tiểu thuyết mang nhiều yếu tố tự truyện của Bukowski.

Từ người đọc thành tác giả

Không chỉ đọc văn học, Mata còn quan tâm đến tự truyện của những nhân vật thành công trong thể thao.

Một trong những cuốn anh đánh giá cao là Open, tự truyện của huyền thoại quần vợt Andre Agassi. Bên cạnh những chiến thắng, tác phẩm còn đề cập đến áp lực, sự cô độc và mối quan hệ phức tạp của Agassi với quần vợt.

Mata cho rằng cuốn sách giúp độc giả nhìn thấy một mặt khác của thể thao chuyên nghiệp. Từ bên ngoài, cuộc sống của một VĐV nổi tiếng có thể dường như hoàn hảo, nhưng phía sau thành công vẫn tồn tại nhiều áp lực và khó khăn ít được công chúng nhìn thấy.

Cuốn sách của Juan Mata đề cập đến gia đình, các mối quan hệ và những trải nghiệm cá nhân. Ảnh: Juan Mata.

Một tác phẩm khác từng được anh giới thiệu là Sapiens: Lược sử loài người của Yuval Noah Harari.

Khi BBC hỏi về một cuốn sách yêu thích vào năm 2019, Mata chọn Sapiens. Anh bị hấp dẫn bởi cách tác phẩm lý giải sự phát triển của con người, hành vi xã hội và khả năng cùng tin vào những ý niệm chung.

Mata còn liên hệ luận điểm này với bóng đá. Theo anh, hai người hoàn toàn xa lạ có thể gặp nhau ở một nơi cách xa quê hương, ôm nhau ăn mừng và lập tức cảm thấy gắn kết chỉ vì cả hai cùng yêu Manchester United. Mata xem đây là ví dụ về cách niềm tin chung có thể tạo nên cộng đồng.

Niềm yêu thích chữ nghĩa của Mata sau đó còn chuyển từ đọc sang viết.

Trong nhiều năm, anh duy trì One Hour Behind, blog chia sẻ về các trận đấu, trải nghiệm cá nhân và những câu chuyện bên ngoài sân cỏ. Mata từng thừa nhận có suy nghĩ về việc viết tiểu thuyết, nhưng cho rằng tạo ra một tác phẩm đủ sức khiến người khác cảm nhận được điều gì đó là công việc rất khó.

Đến năm 2019, anh phát hành Suddenly A Footballer: My Story (tạm dịch: Bỗng trở thành cầu thủ: Câu chuyện của tôi). Cuốn sách lấy bóng đá làm điểm xuất phát để Mata kể về gia đình, các mối quan hệ, trải nghiệm cá nhân và cách anh nhìn nhận nghề cầu thủ.

Phần lớn tiền thu được từ sách được dành cho Common Goal, sáng kiến do Mata tiên phong, kêu gọi những người hoạt động trong ngành bóng đá đóng góp một phần thu nhập cho các dự án xã hội.