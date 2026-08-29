Ái nữ tỷ phú đọc sách để vượt chấn thương

Từ thói quen do mẹ rèn giũa, sách trở thành điểm tựa giúp VĐV tennis Jessica Pegula, con gái một tỷ phú Mỹ, vượt qua chấn thương và giải tỏa áp lực thi đấu đỉnh cao.

Con gái tỷ phú Terry Pegula từng tìm đến sách trong những tháng ngày chấn thương. Ảnh: @jpegula.

Jessica Pegula (32 tuổi) sinh ra trong một trong những gia đình giàu có nhất làng tennis. Cô là con gái tỷ phú doanh nhân Terry Pegula, người sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 9,3 tỷ USD , theo Forbes. Tài sản của ông chủ yếu đến từ lĩnh vực dầu khí và các khoản đầu tư thể thao, trong đó có đội bóng bầu dục Buffalo Bills và đội khúc côn cầu Buffalo Sabres.

Bên cạnh xuất thân giàu có và sự nghiệp tennis, Pegula còn có sở thích đọc sách từ nhỏ.

Trong cuộc phỏng vấn với WTA năm 2019, tay vợt Mỹ kể mẹ thường đọc cho cô nghe tiểu sử của các tay vợt khi còn nhỏ. Pegula không còn nhớ hết những nhân vật từng xuất hiện trong các cuốn sách, song những câu chuyện về hành trình và sự nghiệp của các vận động viên đã sớm giúp cô thêm yêu thể thao.

Sở thích này càng trở nên có ý nghĩa khi Pegula liên tiếp gặp chấn thương ở giai đoạn đầu sự nghiệp.

Từ năm 2013 đến 2015, cô phải nghỉ thi đấu khoảng một năm rưỡi vì chấn thương đầu gối phải. Không lâu sau khi trở lại và bắt đầu cải thiện thứ hạng, Pegula tiếp tục gặp vấn đề ở hông, phải phẫu thuật vào năm 2017 và vắng mặt phần lớn mùa giải.

Những chấn thương thường xuất hiện đúng thời điểm tay vợt Mỹ bắt đầu có bước tiến trên bảng xếp hạng, khiến hành trình lọt vào Top 100 của cô kéo dài hơn dự kiến.

Trong thời gian hồi phục, Pegula tìm đọc những câu chuyện về các vận động viên từng vượt qua chấn thương. Một trong những cuốn sách để lại nhiều ấn tượng với cô là Coming Back Stronger: Unleashing the Hidden Power of Adversity (tạm dịch: Trở lại mạnh mẽ hơn: Giải phóng sức mạnh tiềm ẩn từ nghịch cảnh), hồi ký của cựu ngôi sao bóng bầu dục Mỹ Drew Brees viết cùng Chris Fabry.

Những cuốn sách nằm trong danh sách yêu thích của Pegula. Ảnh: @pearlsbookhouse_, @alittleoverbooked_.

Brees từng gặp chấn thương vai nghiêm trọng khiến tương lai sự nghiệp bị đặt dấu hỏi. Sau đó, anh gia nhập New Orleans Saints, trở thành một trong những quarterback nổi bật của NFL và cùng đội giành chức vô địch Super Bowl.

Pegula cho biết cô bắt đầu ngưỡng mộ Brees sau khi đọc cuốn sách. Câu chuyện về cách một vận động viên thích nghi với cơ thể sau chấn thương khiến cô đồng cảm trong thời gian hồi phục.

“Tôi nghĩ điều khó khăn nhất là chấp nhận rằng cơ thể sẽ không còn giống trước”, Pegula từng chia sẻ với WTA khi nói về những gì cô học được từ câu chuyện của Brees.

Những trang sách khi đó không chỉ giúp Pegula giết thời gian trong thời gian xa sân đấu, mà còn mang đến cho cô một cách nhìn khác về những trở ngại trong sự nghiệp.

Gu đọc của Pegula sau này cũng không bó hẹp trong những cuốn sách về thể thao.

Tháng 3, khi WTA hỏi các tay vợt dự Charleston Open về những cuốn sách họ đọc trong thời gian di chuyển giữa các giải đấu, Pegula tiết lộ gần đây cô đã đọc The Housemaid (tạm dịch: Người giúp việc) của Freida McFadden.

Cuốn tiểu thuyết tâm lý giật gân xoay quanh Millie, người phụ nữ nhận công việc giúp việc và chuyển đến sống cùng một gia đình giàu có. Những dấu hiệu bất thường trong ngôi nhà sau đó dần kéo cô vào hàng loạt bí mật và mối quan hệ khó đoán.

Pegula cũng cho biết từng có thời gian đọc nhiều sách của Colleen Hoover, tác giả Mỹ nổi tiếng với dòng tiểu thuyết tình cảm và tâm lý.

Với một tay vợt thường xuyên di chuyển giữa các quốc gia, sách cũng là cách để cô thư giãn trong thời gian ở sân bay, khách sạn hoặc giữa những buổi tập và trận đấu.

Sau nhiều năm bị chấn thương làm gián đoạn sự nghiệp, Pegula cuối cùng cũng vươn lên nhóm những tay vợt hàng đầu thế giới. Cô từng đạt hạng 3 WTA và giành nhiều danh hiệu WTA 1000.

Dấu ấn lớn nhất của tay vợt Mỹ là tại US Open 2024. Pegula lần đầu tiên vào chung kết một giải Grand Slam trước khi thua Aryna Sabalenka và giành ngôi á quân.