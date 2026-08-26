Bên trong tủ sách của cựu tay vợt tennis số 1 thế giới

Danh sách yêu thích của Iga Świątek đa dạng từ văn học kinh điển đến tiểu thuyết đương đại, với những tác phẩm như "Đấu trường Sinh tử", "Cuốn theo chiều gió", "Shogun Tướng quân".

Tay vợt tennis Iga Świątek (25 tuổi) được biết đến trong cộng đồng yêu sách nhờ Read with Iga (tạm dịch: Đọc cùng Iga), thử thách đọc sách cô khởi xướng trên Instagram vào tháng 1/2023. Mục tiêu ban đầu của cựu tay vợt tennis số 1 thế giới là đọc ít nhất 12 cuốn trong năm, tương đương khoảng một cuốn mỗi tháng, đồng thời kêu gọi người hâm mộ tham gia. Ảnh: @iga.swiatek/IG.

Theo Tennis Majors, tay vợt Ba Lan cho biết cô muốn khuyến khích mọi người đọc nhiều hơn, đặc biệt trong bối cảnh trẻ em và người trẻ dành ngày càng nhiều thời gian cho mạng xã hội. Những cuốn sách Świątek lựa chọn thường được chia sẻ trên trang cá nhân và website riêng. Trong năm 2026, cô giới thiệu ba tác phẩm đã đọc gồm The Ministry of Time (tạm dịch: Bộ thời gian), Americanah (tạm dịch: Người da đen ở Mỹ) và Beasts of the Sea (Nàng tiên cá cuối cùng). Ảnh: @iga.swiatek.

The Ministry of Time (tạm dịch: Bộ thời gian) của Kaliane Bradley là tiểu thuyết đầu tay xuất bản năm 2024, kết hợp các yếu tố khoa học viễn tưởng, tình cảm, hài hước và gián điệp. Tác phẩm khai thác tình yêu, quyền lực, lịch sử và ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân. Theo Hachette UK, cuốn sách từng vào chung kết Hugo Award và giành Goodreads Choice Award ở hạng mục khoa học viễn tưởng. Ảnh: @boooks_and_travel_.

Americanah (tạm dịch: Người da đen ở Mỹ) của Chimamanda Ngozi Adichie, xuất bản năm 2013, xoay quanh Ifemelu và Obinze, đôi trẻ Nigeria yêu nhau nhưng phải chia xa sau khi rời quê hương. Từ câu chuyện tình yêu của hai nhân vật, Adichie mở rộng sang những vấn đề về chủng tộc và nhập cư. Tác phẩm giành National Book Critics Circle Award for Fiction năm 2013, theo website chính thức của nhà văn. Ảnh: @tulibris.

Trong khi đó, Beasts of the Sea (Nàng tiên cá cuối cùng) là tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Phần Lan Iida Turpeinen, có nguyên tác mang tên Elolliset. Theo Hachette Book Group, tác phẩm tập trung vào mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, khoa học và những cuộc tuyệt chủng do con người gây ra. Ảnh: @finlandinhanoi_.

Tay vợt còn quan tâm đến văn học kinh điển, trinh thám và những câu chuyện có chiều sâu tâm lý. Một số tác phẩm cô từng xếp vào nhóm yêu thích là Gone with the Wind (Cuốn theo chiều gió), Pride and Prejudice (Kiêu hãnh và định kiến) và Shōgun (Shogun Tướng quân). Gone with the Wind (Cuốn theo chiều gió) của Margaret Mitchell, xuất bản năm 1936, lấy bối cảnh miền Nam nước Mỹ trong và sau Nội chiến, theo chân Scarlett O’Hara trong hành trình sinh tồn giữa chiến tranh, mất mát và những biến động xã hội. Tác phẩm là một trong những tiểu thuyết nổi tiếng của thế kỷ XX, theo The Pulitzer Prizes. Ảnh: Huyhoang Book.

Ra mắt năm 1813, Pride and Prejudice (Kiêu hãnh và định kiến) của Jane Austen tập trung vào Elizabeth Bennet và mối quan hệ với Fitzwilliam Darcy. Theo British Library, thông qua những hiểu lầm, khác biệt giai cấp và định kiến ban đầu giữa hai nhân vật, Austen khai thác các vấn đề về tình yêu, hôn nhân, địa vị xã hội và vị thế của phụ nữ trong xã hội Anh đầu thế kỷ XIX. Đồ họa: Như Phương.

Còn Shōgun (Shogun Tướng quân) của James Clavell, xuất bản năm 1975, kể về thủy thủ người Anh John Blackthorne mắc kẹt tại Nhật Bản đầu thế kỷ XVII và bị cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực giữa các lãnh chúa. Theo Hachette UK, tiểu thuyết nổi bật với quy mô đồ sộ, những xung đột văn hóa Đông - Tây và bức tranh chính trị Nhật Bản thời phong kiến. Đồ họa: Như Phương.

Tại buổi họp báo ở Dubai Duty Free Tennis Championships tháng 2/2025, khi một phóng viên đề nghị cô giới thiệu sách cho người trẻ, Świątek nhắc đến The Hunger Games (Đấu trường Sinh tử), bộ truyện cô yêu thích thời thiếu niên. Theo Scholastic, series của Suzanne Collins lấy bối cảnh quốc gia giả tưởng Panem, nơi mỗi năm những thiếu niên bị lựa chọn để tham gia một cuộc chiến sinh tử được truyền hình trực tiếp. Tác phẩm khai thác các chủ đề về quyền lực, bất bình đẳng, truyền thông. Đồ họa: Như Phương.

Một tác phẩm khác được Świątek đánh giá đáng đọc là Lessons in Chemistry (Bài học môn Hóa) của Bonnie Garmus. Theo Penguin Random House, tiểu thuyết đầu tay xuất bản năm 2022 kể về Elizabeth Zott, nhà hóa học tài năng ở Mỹ những năm 1960 nhưng liên tục phải đối mặt với định kiến giới trong môi trường khoa học. Tác phẩm kết hợp yếu tố hài hước với câu chuyện về khoa học, sự nghiệp và vị thế của phụ nữ. Đồ họa: Như Phương.

Từ 17 tuổi, Iga Świątek bắt đầu tìm thấy niềm say mê với những trang sách. Ngay cả khi bị cuốn vào lịch thi đấu dày đặc, tay vợt trẻ vẫn giữ thói quen này. Tháng 8, tại Toronto (Canada), cô trải lòng với WTA rằng mình vẫn ưu ái từng trang sách hơn là những bộ phim hay chương trình truyền hình mỗi khi có thời gian rảnh. Ảnh: @iga.swiatek.