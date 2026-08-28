Gu đọc
Đọc gì để làm việc tốt hơn
Từ chuyển hướng nghề nghiệp, quản lý thời gian đến xây dựng tài chính cá nhân, 5 cuốn sách dưới đây cung cấp góc nhìn, phương pháp thực tế cho người muốn phát triển công việc.
Linh Vũ
Sách về nghề nghiệp không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn. Một góc nhìn mới có thể giúp người đọc tháo gỡ vấn đề đang bế tắc, bắt đầu một kế hoạch còn dang dở hoặc nhìn lại hướng đi của mình. 5 cuốn sách dưới đây được Forbes gợi ý, tiếp cận những nhu cầu khác nhau của người đi làm, từ thay đổi nghề nghiệp, quản lý thời gian, tài chính, tri thức và các mối quan hệ. Ảnh minh hoạ: Mikhail Nilov/Pexels.
01
The Good Life: Lessons from the World's Longest Scientific Study of Happiness (tạm dịch: Cuộc sống tốt đẹp: Những bài học từ nghiên cứu khoa học dài nhất thế giới về hạnh phúc)
Tác giảLiz Brunner
Cuốn sách phù hợp với những người đang cân nhắc thay đổi công việc hoặc bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp. Liz Brunner từng học chuyên ngành âm nhạc, giành danh hiệu Miss Illinois tại cuộc thi Miss America năm 1979 và bắt đầu sự nghiệp với công việc giáo viên. Sau đó, bà chuyển sang lĩnh vực quan hệ cộng đồng trong truyền hình, rồi trở thành người dẫn chương trình, có tổng cộng 28 năm làm việc trong ngành truyền thông. Ở tuổi 50, Brunner tiếp tục chuyển hướng, thành lập một doanh nghiệp chuyên về huấn luyện giao tiếp. Dare To Own You kể lại hành trình này, đồng thời đưa ra những gợi ý để người đọc tìm được tiếng nói riêng. Ảnh: GracePoint Publishing.
02
The 1 Day Refund: Take Back Time, Spend It Wisely (tạm dịch: Chính sách hoàn trả trong 1 ngày: Lấy lại thời gian, sử dụng nó một cách khôn ngoan)
Tác giảDonna McGeorge
Với những người luôn trong tình trạng quá tải, The 1 Day Refund tập trung vào cách lấy lại thời gian và sử dụng nó hiệu quả hơn. Donna McGeorge đưa ra các phương pháp quản lý lịch làm việc, sắp xếp không gian và thậm chí loại bỏ những mối quan hệ không còn mang lại giá trị. Một gợi ý đáng chú ý là chia ngày làm việc thành các khung 2 giờ. Hai giờ đầu tiên dành cho những công việc chủ động, khi phần lớn mọi người tỉnh táo và tập trung nhất. Hai giờ cuối dành cho thời gian “tiền chủ động”, với cường độ thấp hơn nhưng tập trung vào việc lập kế hoạch và sắp xếp ưu tiên cho ngày hôm sau. Ảnh: Wiley.
03
It’s Not About The Money: A Proven Path to Building Wealth and Living the Rich Life You Deserve (tạm dịch: Không chỉ vì tiền: Con đường được chứng minh để xây dựng sự giàu có và cuộc sống sung túc mà bạn xứng đáng)
Tác giảScarlett Cochran
Cuốn sách dành cho những người đi làm muốn cải thiện kỹ năng quản lý tài chính nhưng không muốn tiếp cận tiền bạc bằng những nguyên tắc quá cứng nhắc. Scarlett Cochran đưa ra cách tiếp cận thực tế nhưng giàu tính khích lệ, cho phép người đọc tự xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp với hoàn cảnh của mình. Hành trình của chính tác giả cũng là một phần quan trọng của cuốn sách. Từ một bà mẹ đơn thân khi còn trẻ, Cochran trở thành lính thủy quân lục chiến, theo học Trường Luật Yale, làm luật sư, chuyên gia tài chính tiêu dùng và sau đó thành lập doanh nghiệp riêng. Thay vì đưa ra một công thức duy nhất để làm giàu, Cochran khuyến khích người đọc xác định cuộc sống mình muốn có và sử dụng tiền như một công cụ để đạt được điều đó. Ảnh: Avery.
04
Building a Second Brain: A Proven Method to Organize Your Digital Life and Unlock Your Creative Potential (Thiết lập bộ não thứ hai)
Tác giảTiago Forte
Đây là lựa chọn phù hợp với những người làm công việc tri thức, sáng tạo hoặc có thói quen học hỏi liên tục. Tiago Forte tập trung vào một vấn đề ngày càng phổ biến: phải xử lý lượng thông tin lớn nhưng không biết cách lưu trữ và sử dụng chúng hiệu quả. Cuốn sách đưa ra phương pháp quản lý tri thức cá nhân, từ tổ chức những thông tin đã đọc, nghe, tiếp nhận đến việc biến chúng thành nguồn lực phục vụ các dự án trong công việc và cuộc sống. Thay vì chỉ ghi nhớ nhiều hơn, người đọc được hướng dẫn xây dựng một hệ thống bên ngoài bộ não để lưu trữ, sắp xếp và tái sử dụng thông tin khi cần. Ảnh: 1980 Books.
05
The Good Life: Lessons from the World's Longest Scientific Study of Happiness (tạm dịch: Cuộc sống tốt đẹp: Những bài học từ nghiên cứu khoa học dài nhất thế giới về hạnh phúc)
Tác giảRobert Waldinger và Marc Schulz
Cuốn sách dành cho những người quá tập trung vào công việc và thành tích đến mức dễ xem nhẹ các mối quan hệ xung quanh. Robert Waldinger và Marc Schulz là những người đứng đầu Harvard Study of Adult Development - nghiên cứu kéo dài nhiều thập kỷ về sự phát triển của con người và những yếu tố tạo nên một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Cuốn sách dựa trên hơn 80 năm nghiên cứu và hàng trăm câu chuyện thực tế. Ảnh: Simon & Schuster.
Theo tác giả, TS Hồng Duyên trong cuốn "Quản trị nhân sự thời Gen Z - câu chuyện cũ kể theo cách mới", Gen Z quan tâm nhất đến sự cân bằng giữa công việc, cuộc sống và hạnh phúc cá nhân. Họ cũng muốn biết những gì được mong đợi trong công việc; muốn được đầu tư sâu vào công việc, biết được thời gian và nỗ lực của họ có ý nghĩa. Thế hệ này cũng quan tâm đến sự nghiệp trong kinh doanh, chăm sóc sức khỏe và công nghệ. Những thay đổi này sẽ tạo ra thách thức mới trong bài toán quản trị của các doanh nghiệp.