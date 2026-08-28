Đọc gì để làm việc tốt hơn

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It’s Not About The Money: A Proven Path to Building Wealth and Living the Rich Life You Deserve (tạm dịch: Không chỉ vì tiền: Con đường được chứng minh để xây dựng sự giàu có và cuộc sống sung túc mà bạn xứng đáng)

Cuốn sách dành cho những người đi làm muốn cải thiện kỹ năng quản lý tài chính nhưng không muốn tiếp cận tiền bạc bằng những nguyên tắc quá cứng nhắc. Scarlett Cochran đưa ra cách tiếp cận thực tế nhưng giàu tính khích lệ, cho phép người đọc tự xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp với hoàn cảnh của mình. Hành trình của chính tác giả cũng là một phần quan trọng của cuốn sách. Từ một bà mẹ đơn thân khi còn trẻ, Cochran trở thành lính thủy quân lục chiến, theo học Trường Luật Yale, làm luật sư, chuyên gia tài chính tiêu dùng và sau đó thành lập doanh nghiệp riêng. Thay vì đưa ra một công thức duy nhất để làm giàu, Cochran khuyến khích người đọc xác định cuộc sống mình muốn có và sử dụng tiền như một công cụ để đạt được điều đó. Ảnh: Avery.