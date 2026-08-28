Cựu tay vợt số 2 thế giới thích đọc sách gì?

Paula Badosa (sinh năm 1997) yêu thích các cuốn sách về phát triển cá nhân, tâm lý và thói quen, xem việc đọc như một cách tiếp tục học hỏi trong những chuyến du đấu.

Tay vợt Tây Ban Nha đặc biệt yêu thích những tác phẩm giúp cô học hỏi và hiểu hơn về chính mình. Ảnh: @paulabadosa.

Paula Badosa (29 tuổi) từng là một trong những tay vợt nữ hàng đầu thế giới. Cô đạt thứ hạng cao nhất sự nghiệp là số 2 WTA vào năm 2022 và sở hữu 4 danh hiệu đơn WTA, nổi bật nhất là chức vô địch Indian Wells 2021 thuộc hệ thống WTA 1000. Badosa cũng từng vào bán kết WTA Finals 2021, tứ kết US Open 2024 và bán kết Australian Open 2025, thành tích tốt nhất của cô tại một giải Grand Slam.

Sau giai đoạn sa sút vì chấn thương lưng, tay vợt Tây Ban Nha trở lại trong năm 2024, vô địch Washington Open và được WTA bình chọn là Tay vợt trở lại ấn tượng nhất năm.

Bên cạnh sự nghiệp trên sân, Badosa còn có sở thích đọc sách. WTA cho biết tay vợt sinh năm 1997 “luôn mang sách theo khi đi du đấu”, đồng thời tiết lộ Tuesdays with Morrie (Những ngày thứ Ba với thầy Morrie) của Mitch Albom là tác phẩm yêu thích của cô.

Gu đọc của Badosa tập trung vào những đầu sách về phát triển bản thân, tâm lý và cách con người thay đổi tư duy. Trong cuộc phỏng vấn với Vanitatis năm 2023, cô cho biết mình đặc biệt yêu thích sách thuộc thể loại phát triển cá nhân bởi luôn muốn học hỏi và hiểu hơn về chính mình.

“Tôi rất thích học hỏi và làm việc với chính mình”, Badosa chia sẻ. Thời điểm đó, cô đang đọc The Slight Edge (tạm dịch: Lợi thế nhỏ) của Jeff Olson. Cuốn sách xoay quanh quan điểm rằng những lựa chọn nhỏ tưởng như không đáng kể, nếu được lặp lại đều đặn mỗi ngày, có thể tạo nên thay đổi lớn trong dài hạn. Tác giả nhấn mạnh sức mạnh của thói quen và sự kiên trì.

Những cuốn sách Paula Badosa lựa chọn đều xoay quanh hành trình hiểu và hoàn thiện bản thân. Ảnh: @lai.reading_, First News Trí Việt.

Năm nay, trong một nội dung của WTA về những cuốn sách được các tay vợt lựa chọn khi du đấu, cô giới thiệu El arte de no amargarse la vida của nhà tâm lý học Tây Ban Nha Rafael Santandreu, được WTA nhắc đến với tên tiếng Anh The Art of Not Ruining Your Life (tạm dịch: Nghệ thuật không tự làm khổ cuộc đời mình). Tác phẩm tập trung vào cách con người thay đổi cách nhìn nhận vấn đề, điều chỉnh những suy nghĩ tiêu cực và xây dựng trạng thái tinh thần ổn định hơn.

Một cuốn sách khác từng được Badosa lựa chọn là The Monk Who Sold His Ferrari (Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari) của Robin Sharma. Tác phẩm kể về một luật sư thành đạt nhưng dần kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Sau một biến cố sức khỏe, nhân vật từ bỏ cuộc sống cũ và bắt đầu hành trình tìm kiếm sự cân bằng cũng như ý nghĩa của cuộc đời.

Việc Badosa thường xuyên tìm đến những cuốn sách về tâm lý và phát triển bản thân cũng đáng chú ý khi đặt cạnh những áp lực cô từng trải qua trong sự nghiệp quần vợt. Tay vợt Tây Ban Nha nhiều lần chia sẻ về những giai đoạn khó khăn về tinh thần, đồng thời thừa nhận áp lực từ kỳ vọng, thành tích và sự đánh giá bên ngoài có thể ảnh hưởng lớn đến một vận động viên chuyên nghiệp.

Năm 2019, Badosa chia sẻ với WTA rằng việc đọc quá nhiều bài viết về bản thân khiến cô thêm áp lực, vì vậy sau đó chủ động hạn chế tiếp xúc với những nội dung này. Ngược lại, cô vẫn duy trì thói quen đọc sách, đặc biệt là những tác phẩm về tâm lý và phát triển bản thân. Badosa từng nhận mình là người tò mò, thích đặt câu hỏi và luôn muốn hiểu rõ hơn về cơ thể, việc tập luyện cũng như cách cải thiện bản thân.

Badosa cũng yêu thích cửa hàng Barnes & Noble trên Fifth Avenue, New York (Mỹ). Cô cho biết nơi đây có nhiều đầu sách để lựa chọn và thích ngồi nghỉ, đọc sách tại khu vực uống cà phê.