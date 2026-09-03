Sức hút bất ngờ của đàn ông đọc sách khi hẹn hò

Một nghiên cứu cho thấy 75% đáp viên thích đối tượng đọc sách, có hiểu biết hơn là người hấp dẫn về ngoại hình. Trên các ứng dụng hẹn hò, hình ảnh một người đọc sách dễ thu hút.

Theo nghiên cứu do ứng dụng sách Headway công bố hồi đầu năm do Vice dẫn lại, 24% người tham gia cho biết lập tức “quẹt phải” với những hồ sơ hẹn hò có hình ảnh đối phương đọc sách. Đáng chú ý hơn, 75% cho biết thích một người yêu việc đọc sách và có hiểu biết hơn một người hấp dẫn về ngoại hình.

Điều này khiến những người mê sách trở thành nhóm đối thủ đáng gờm trên các ứng dụng hẹn hò. Họ có thể không sở hữu ảnh chụp trong phòng gym hay những chuyến du lịch xa xỉ. Song, chỉ một cuốn sách xuất hiện trong hồ sơ cũng đủ tạo ra một tín hiệu hấp dẫn với nhiều người dùng.

Nghiên cứu cho thấy 58% người tham gia thừa nhận khó hẹn hò với một người không đọc sách. Với khoảng 1/7 người, việc đối phương không quan tâm đến đọc sách có thể chấm dứt hoàn toàn khả năng phát triển một mối quan hệ. Nói cách khác, đọc sách có thể trở thành một yếu tố quyến rũ.

Nhiều người dùng ứng dụng hẹn hò cho biết ấn tượng với hồ sơ của người thích đọc sách. Ảnh minh họa: Julio Lopez/Pexels.

Vì sao đọc sách trở thành sở thích hấp dẫn?

Đọc sách từ lâu thường được gắn với sự thông thái, khả năng tập trung và chiều sâu. Những người dành thời gian đọc tiểu thuyết hoặc sách phát triển bản thân có thể tạo cảm giác vững vàng và thông minh hơn so với bạn bè cùng trang lứa, theo The Guardian.

Đây cũng là những đặc điểm có thể khiến một người trở nên hấp dẫn trong chuyện hẹn hò. Người đọc sách thường có xu hướng thích những cuộc trò chuyện sâu sắc và chia sẻ nhiều góc nhìn đáng suy ngẫm về thế giới. Trong một mối quan hệ, những yếu tố này có thể quan trọng không kém ngoại hình.

Sự hấp dẫn về thể chất có thể thay đổi theo thời gian, trong khi kết nối thực sự lại được xây dựng thông qua chiều sâu và sự thân mật về cảm xúc. Đọc sách được cho là có thể hỗ trợ cả 2 yếu tố này.

“Ngày nay, chúng ta thường tìm kiếm bạn đời trên các nền tảng hẹn hò. Vì vậy, thứ đầu tiên xuất hiện thường là một bức ảnh”, Suzanne Degges-White, chuyên gia tư vấn được cấp phép tại ứng dụng Headway, nói.

Theo bà, người dùng không còn chỉ nhìn vào gương mặt hay một phông nền đẹp để quyết định “quẹt phải”. Họ tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy đối phương có nền tảng phù hợp để tạo dựng sự kết nối, trí thông minh và khả năng đồng cảm. Vì vậy, khi phát hiện sách xuất hiện trong hồ sơ của một người, người dùng có thể có xu hướng muốn tìm hiểu thêm.

Một cuốn tiểu thuyết hoặc sách phi hư cấu trong ảnh không chỉ cho thấy sở thích đọc. Nó còn có thể truyền tải thông điệp rằng người đó sẵn sàng học hỏi, phát triển bản thân và cân nhắc những góc nhìn khác.

Đọc sách cũng có thể cho thấy một mức độ kỷ luật nhất định, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người dành thời gian để liên tục lướt mạng xã hội. Theo Degges-White, nghiên cứu cho thấy 75% đáp viên, bất kể mức độ hấp dẫn về ngoại hình, đánh giá những người đọc sách hoặc thể hiện mình là người có hiểu biết hấp dẫn hơn.

“Điều này gợi lên một mức độ trưởng thành về cảm xúc mà mọi người tìm kiếm ở bạn đời”, bà nói với Vice.

Theo chuyên gia này, sự xuất hiện của sách có thể được xem là dấu hiệu cho thấy một người sẵn sàng hiểu bản thân và người khác hơn, phát triển sự đồng cảm và khả năng giải quyết xung đột. Những tín hiệu như vậy đặc biệt quan trọng trên các ứng dụng hẹn hò, nơi người dùng thường phải đưa ra quyết định dựa trên một lượng thông tin hạn chế.

Một người đọc sách được cho là chịu khó học hỏi, hiểu biết và dễ chấp nhận các góc nhìn khác hơn. Ảnh minh họa: RDNE Stock project/Pexels.

Có cần đưa sách vào hồ sơ hẹn hò?

Nếu muốn hồ sơ trên ứng dụng hẹn hò thu hút nhiều người hơn, người dùng có thể cân nhắc đưa một vài cuốn sách yêu thích hoặc hình ảnh đang đọc sách vào trang cá nhân. Degges-White khuyến nghị lựa chọn một cuốn sách thể hiện đúng sở thích của bản thân. Điều quan trọng là thành thật thay vì cố chọn một tựa sách chỉ vì nghĩ nó khiến mình trông hấp dẫn.

Việc một người thích tiểu thuyết lãng mạn trong khi đối phương đọc văn học kinh điển không phải vấn đề. Ngược lại, giả vờ yêu thích một cuốn sách chỉ để tạo ấn tượng có thể khiến mối quan hệ bắt đầu từ một nhận định sai lệch.

Cũng theo nghiên cứu, 1/3 thừa nhận từng giả vờ có gu đọc sách nhất định để gây ấn tượng với người họ tìm hiểu. Tuy nhiên, trên thực tế, việc thể hiện đúng sở thích có thể giúp một người tìm được đối tượng phù hợp hơn.

Đọc sách vì thế không chỉ được xem như một cách làm đẹp hồ sơ hẹn hò. Nó còn có thể trở thành tín hiệu về cách một người nhìn nhận bản thân và thế giới xung quanh. Song, không phải ai cũng cần đọc sách để trở nên hấp dẫn.

Nếu đọc sách không phải sở thích, việc ép bản thân đọc chỉ để gây ấn tượng với người khác cũng không cần thiết. Nhiều sở thích và đam mê khác có thể khiến một người trở nên hấp dẫn.

Cuối cùng, lời khuyên dành cho những người sử dụng ứng dụng hẹn hò vẫn khá đơn giản: hãy là chính mình. Bởi nếu một cuốn sách khiến ai đó “quẹt phải”, sở thích thật sự cũng có thể giúp họ tìm thấy một người phù hợp hơn.