Đọc gì để cứu vãn tình yêu

Từ cải thiện giao tiếp đến vượt qua phản bội, những cuốn sách được các chuyên gia tâm lý, tư vấn và trị liệu giới thiệu cung cấp góc nhìn và công cụ để các cặp đôi hiểu nhau hơn.

Mối quan hệ bền chặt có vai trò quan trọng đối với hạnh phúc và sức khỏe tinh thần. Tuy nhiên, duy trì một mối quan hệ tình cảm lành mạnh không đơn giản. Trị liệu tâm lý có thể giúp các cặp đôi nhìn lại mối quan hệ, nhưng không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận.

Theo Alexandra Solomon, giáo sư tâm lý học tại Đại học Northwestern (Mỹ), sách có thể đóng vai trò như một chương trình rèn luyện không chính thức, giúp cặp đôi học thêm kỹ năng và nhìn mối quan hệ từ góc độ khác. Từ lời khuyên của 14 chuyên gia tâm lý, cố vấn và nhà trị liệu, The New York Times gợi ý 5 tựa sách dưới đây. Ảnh minh họa: Khoa Vo/Pexels.

The Seven Principles for Making Marriage Work (7 bí quyết giúp hôn nhân hạnh phúc) - John Gottman và Nan Silver: Được nhiều chuyên gia giới thiệu, cuốn sách đưa ra những phương pháp thực tế để củng cố mối quan hệ, từ cách hướng sự chú ý về phía đối phương đến việc tháo gỡ những bất đồng kéo dài. John Gottman và vợ, Julie Gottman, đã nghiên cứu các cặp đôi trong nhiều thập kỷ.

Trong sách, ông và Nan Silver phân tích những nghiên cứu về các cặp đôi duy trì được mối quan hệ và những người không thể. Theo Jodie Milton, một chuyên gia huấn luyện quan hệ tại Bồ Đào Nha được đào tạo theo phương pháp Gottman, các lời khuyên trong sách dựa trên những phát hiện thực tế thay vì chỉ bao gồm lý thuyết. Ảnh: NXB Phụ nữ.

Hold Me Tight (tạm dịch: Ôm chặt tôi) - Sue Johnson: Sue Johnson là nhà tâm lý học lâm sàng và người sáng lập phương pháp trị liệu cặp đôi tập trung vào cảm xúc. Trong Hold Me Tight, bà phân tích cách những người đang yêu có thể gặp khó khăn trong việc duy trì kết nối cảm xúc.

Jean Fitzpatrick, nhà trị liệu tâm lý và tư vấn hôn nhân tại New York, đánh giá cuốn sách giúp các cặp đôi hiểu rõ những vấn đề liên quan đến kết nối. Theo Allen Sabey, giảng viên lâm sàng tại Viện Gia đình thuộc Đại học Northwestern, sách giúp 2 người nhận diện những khuôn mẫu trong mối quan hệ mà không đổ lỗi cho nhau, từ đó xây dựng tương tác tích cực và tình cảm hơn. Ảnh: Little, Brown Spark.

Getting Past the Affair (tạm dịch: Vượt qua chuyện ngoại tình) - Douglas Snyder, Donald Baucom và Kristina Coop Gordon: Phản bội là một trong những biến cố khó xử lý nhất trong một mối quan hệ. Getting Past the Affair đưa ra một khung tiếp cận giúp các cặp đôi chậm lại, nhìn nhận những gì đã xảy ra và quyết định cách tiếp tục, dù cùng nhau hay riêng rẽ.

Adam Fisher, giảng viên lâm sàng tại Đại học Brigham Young, cho rằng việc chia quá trình hậu phản bội thành nhiều giai đoạn giúp giảm bớt sự hỗn loạn mà các cặp đôi thường trải qua. Tuy nhiên, Jodie Milton lưu ý sách không thể thay thế trị liệu chuyên nghiệp. Khi một mối quan hệ có yếu tố ngoại tình, sự hỗ trợ từ chuyên gia thường đặc biệt cần thiết bởi quá trình chữa lành và xử lý tổn thương rất khó khăn. Ảnh: The Guilford Press.

Us (tạm dịch: Chúng ta) - Terrence Real: Terrence Real, nhà trị liệu gia đình có hơn 30 năm làm việc với các cặp đôi, cho rằng con người cần vượt khỏi tư duy đề cao cá nhân để xây dựng mối quan hệ lành mạnh. Us đồng thời chỉ ra cách những khuôn mẫu hình thành từ thời thơ ấu có thể xuất hiện trong các mối quan hệ hiện tại, đồng thời khuyến khích mỗi người chịu trách nhiệm với hành vi của mình.

Alexandra Solomon đánh giá tác giả Real có cách tiếp cận đặc biệt với độc giả nam: nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn, khiến người đọc phải đối mặt với những vấn đề của mình. Ảnh: Rodale Books.

All About Love (tạm dịch: Tất cả về tình yêu) - bell hooks: Trong All About Love, học giả nữ quyền bell hooks tìm hiểu ý nghĩa thực sự của việc yêu một người. Callisto Adams, chuyên gia tư vấn hẹn hò và quan hệ, giới thiệu cuốn sách cho những cặp đôi đang đối mặt với kỳ vọng không tương xứng hoặc kỳ vọng sai lệch về tình yêu.

Tác phẩm không phải cẩm nang với hàng loạt lời khuyên thực hành. Thay vào đó, sách đặt câu hỏi về những quan niệm truyền thống về tình yêu. Theo Sabey, đây là một cuốn sách giàu cảm xúc và suy ngẫm, có khả năng vừa khai sáng, an ủi vừa buộc người đọc đối diện với những điều họ thường né tránh. Ảnh: William Morrow Paperbacks.