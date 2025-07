Đàn ông ngoại tình vì tình dục, phụ nữ ngoại tình vì tình yêu?

Theo bác sĩ Rosenberg, đàn ông và phụ nữ ngoại tình vì nhiều lý do khác nhau trong khi những người bị phản bội đều chịu tổn thương tâm lý nặng nề, bất kể giới tính.

CEO của công ty phần mềm Astronomer và giám đốc nhân sự trở thành tâm điểm truyền thông khi bị phát hiện ngoại tình trên kisscam của concert Coldplay. Ảnh: Yahoo.

Máy quay lia tới hàng ghế khán giả tại concert Coldplay (Mỹ), cặp đôi bất ngờ hoảng loạn, né tránh và cúi mặt trong ngượng ngùng. Đó là Kristin Cabot, Giám đốc nhân sự công ty phần mềm Astronomer, và Andy Byron, CEO cùng công ty. Không ai ngờ rằng khoảnh khắc đó lại trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu.

Chỉ vài ngày sau, truyền thông Mỹ lan truyền thông tin bà Kristin đã kết hôn với Andrew Cabot, Giám đốc điều hành hãng rượu Privateer Rum. Cả hai cùng đứng tên sở hữu biệt thự ven biển trị giá 2,2 triệu USD tại New Hampshire (Mỹ). Trong khi đó, ông Byron được cho là đang có vợ và chưa từng công khai chuyện ly hôn.

Vụ việc làm dấy lên câu hỏi: tại sao người ta vẫn ngoại tình dù có sự nghiệp, địa vị, gia đình hạnh phúc? Trong cuốn sách Infidelity: Why Men and Women Cheat (Tạm dịch: Không chung thủy: Lý do đàn ông và phụ nữ ngoại tình), bác sĩ tâm thần học Kenneth Paul Rosenberg không chỉ trả lời câu hỏi đó mà còn làm rõ sự khác biệt về nguyên nhân ngoại tình giữa đàn ông và phụ nữ.

Tình dục hay tình yêu?

Charlie, một doanh nhân thành đạt ở Mỹ, đến phòng trị liệu của bác sĩ Kenneth Paul Rosenberg với vẻ mặt mệt mỏi và đầy áy náy. Anh đã ngoại tình hơn 15 năm trong khi vẫn giữ hạnh phúc gia đình với người vợ được mô tả là "linh hồn" của chồng, "người tốt nhất có thể tưởng tượng" để làm vợ và mẹ của các con.

Charlie bắt đầu tìm bạn tình trong vòng một năm sau đám cưới và dần "say mê" trang web SeekingArrangements.com, nơi cho phép anh tìm kiếm những cô gái trẻ để "khiến mình cảm thấy 'đầy sức sống và nam tính'" . Đối với anh, những cuộc chơi ngoài luồng là sự bổ sung hoàn hảo cho "vẻ ngoài lịch lãm và đáng kính".

Laura, người có bằng thạc sĩ mỹ thuật ở Mỹ và có 2 con, lại ngoại tình với lý do khác hẳn. Chia sẻ với bác sĩ tâm thần, cô nói mình thấy cô đơn, không được thỏa mãn hay trân trọng trong cuộc hôn nhân kéo dài mười năm. Thạc sĩ 42 tuổi mô tả chồng mình là "một con lợn", "không biết rửa ráy, ngủ trên sàn nhà", dù anh ấy là một bác sĩ.

Trong trường hợp của Byron và Cabot, dù ngoại tình vì điều gì, cả hai có nguy cơ đối mặt với sự nghiệp và gia đình sụp đổ. Ảnh: Bain Capital Ventures.

Đến một ngày nọ, cô gặp người vận hành thang máy của tòa nhà, một người "đẹp trai, vạm vỡ, gọn gàng, lịch sự và hào hiệp". Cả hai trao nhau những nụ hôn trộm trong thang máy và thân mật ở quán bar yêu thích vào những ngày nghỉ.

Laura đã cân nhắc việc ly hôn nhưng lo lắng về con cái và những vụ ly hôn tàn khốc của bạn bè. Cô quyết định chịu đựng thêm vài năm nữa.

Hai câu chuyện phản ánh nội dung cốt lõi trong cuốn Infidelity: Why Men and Women Cheat của Rosenberg. Bác sĩ tâm thần cho rằng đàn ông và phụ nữ ngoại tình vì những lý do rất khác nhau. Sự khác biệt này không chỉ mang tính xã hội, mà còn được lý giải rõ ràng bằng tâm lý và thần kinh học.

"Nhiều nam giới không ghét vợ, không hết yêu, nhưng ngoại tình như một cách khẳng định bản thân. Trong khi đó, phụ nữ ngoại tình để mong được bù đắp cảm xúc", ông phân tích.

Sách Infidelity: Why Men and Women Cheat của bác sĩ Rosenberg phân tích lý do khác nhau trong việc ngoại tình của nam và nữ giới. Ảnh: Amazon.

Theo Rosenberg, đàn ông có xu hướng ngoại tình khi họ cảm thấy mất quyền lực, thất bại trong xã hội hoặc muốn thoát khỏi căng thẳng tâm lý. "Nhiều người nói họ thấy mình như vừa chinh phục một ngọn núi lớn nhờ việc ngoại tình thành công", ông kể.

Trong khi đó, phụ nữ có xu hướng ngoại tình khi họ cảm thấy không hài lòng trong mối quan hệ hiện tại và tìm kiếm mối liên kết cảm xúc sâu sắc hơn. Các ca lâm sàng của Tiến sĩ Rosenberg cho thấy phụ nữ tìm kiếm sự trân trọng, kết nối mà họ cảm thấy thiếu thốn từ quan hệ gia đình.

Một điểm chung mà bác sĩ Rosenberg lưu ý là nhiều người ngoại tình mang theo vết thương tâm lý chữa lành từ tuổi thơ. Ví dụ như cảm giác không an toàn, bị bỏ rơi hoặc từng chứng kiến cha mẹ phản bội nhau. Những người ngoại tình có thể vô thức tái hiện lại vấn đề trong quá khứ vào các mối quan hệ hiện tại.

Tuy vậy, Rosenberg cũng khẳng định: "Không phải đàn ông thì có xu hướng ngoại tình nhiều hơn hay ngược lại, cũng không có lý do nào đủ để bào chữa cho hành vi phản bội. Điều cần thiết là hiểu lý do để can thiệp và chữa lành từ bên trong chứ không phải viện cớ để làm tổn thương người khác".

Người cần được giúp đỡ nhất

Infidelity: Why Men and Women Cheat còn phân tích mặt tối của hành vi ngoại tình, những tổn thương sâu sắc, kéo dài mà người bị phản bội phải gánh chịu. Rosenberg cho rằng dù người bị phản bội là đàn ông hay phụ nữ, họ đều trải qua một dạng sang chấn tinh thần và cần được chữa lành.

Một trong những đặc điểm nổi bật của người bị bạn đời phản bội là sự vỡ vụn trong niềm tin. Không chỉ mất đi niềm tin vào người kia, họ còn hoài nghi chính trực giác, ký ức và phán đoán của bản thân.

Theo Rosenberg, trạng thái này gần giống với “rối loạn căng thẳng sau sang chấn” (PTSD). Người trong cuộc có thể gặp ác mộng, rối loạn ăn ngủ, mất khả năng tập trung và cảm giác tê liệt cảm xúc.

Tác giả dẫn nhiều ca trị liệu cho thấy cú sốc ngoại tình không chỉ là một vết thương tinh thần, mà là sự sụp đổ thế giới quan đối với người bị phản bội. Họ có thể thấy mình sống trong một "thế giới giả tạo", nơi mọi điều từng tin tưởng bị đảo lộn.

TS Kenneth Paul Rosenberg là thành viên danh dự của Hiệp hội Tâm thần Mỹ và là PGS tâm thần học tại Trung tâm Y tế New York-Presbyterian. Ảnh: Penguin Random House.

“Cảm giác bị lừa dối không kết thúc khi phát hiện ra sự thật. Nó tiếp tục kéo dài mỗi khi người đó nhớ lại, tưởng tượng hoặc cố gắng giải thích vì sao điều đó lại xảy ra”, Rosenberg chia sẻ.

Không chỉ đau đớn về mặt cảm xúc, hậu quả của ngoại tình còn ảnh hưởng sâu đến lòng tự tôn. Nhiều người bị phản bội đổ lỗi cho bản thân, cho rằng họ chưa đủ tốt, chưa đủ hấp dẫn, hoặc thiếu điều gì đó khiến người kia phải tìm kiếm ở nơi khác. Những suy nghĩ này không chỉ nguy hiểm mà còn khiến quá trình phục hồi trở nên khó khăn hơn.

Trong một số trường hợp, người bị tổn thương trở nên khép kín, sợ cam kết, hoặc thậm chí lặp lại hành vi phản bội như một cách phản ứng trả đũa hoặc tìm về quyền lực cá nhân.

Bác sĩ tâm thần người Mỹ nhấn mạnh rằng tổn thương do ngoại tình gây ra không phân biệt giới tính. Dù là đàn ông hay phụ nữ, người bị phản bội đều có thể sụp đổ theo cách riêng. Điều cần thiết không phải là sự chỉ trích hay vội vàng vượt qua, mà là thời gian, sự hỗ trợ chuyên môn và một môi trường cảm xúc an toàn để hàn gắn cảm xúc cho nạn nhân.