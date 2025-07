Những lựa chọn để khỏa lấp trái tim tổn thương

Lao vào làm việc điên cuồng hay bắt đầu một mối quan hệ mới là cách nhiều người chọn để khỏa lấp trống vắng trong lòng. Khi bận rộn, họ sẽ tạm quên đi nỗi đau trong quá khứ.

Bắt đầu tìm hiểu một đối tượng mới là cách giúp nhiều người quên đi tình cũ. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Cô gái thế kỷ 20.

"I am but a fool/Darling I love you though you treat me cruel/You hurt me/And you make me cry/But if you leave me/I will surely die”.

Đây là đoạn trong bài hát cũ Oh Carol của Neil Sedaka nói về tình cảm vấn vương của một người phụ nữ. Đoạn hát có nghĩa rằng dù anh có đối xử tùy tiện với em và gây tổn thương cho em, để em phải khóc mỗi ngày nhưng em sẽ không rời bỏ anh mà vẫn muốn giữ anh bên mình.

Chúng ta đánh giá rằng người quyến luyến quá mức ai đó hay công việc nào đó là người có nội tâm rất mãnh liệt. Dù phải hy sinh nhiều thứ nhưng vì quyến luyến, họ không mảy may nề hà. Trên thực tế, nhiều người có thế giới nội tâm trống rỗng. Vì sợ hãi rằng có thể mình sẽ rơi vào cảm giác bất lực rồi bị cô lập hoàn toàn vào nỗi cô đơn, trống vắng nên dẫu người kia có hành hạ như thế nào thì họ vẫn níu kéo trong tuyệt vọng.

Tất nhiên, cũng có những người có khuynh hướng ngược đãi để giảm bớt mâu thuẫn do bị người kia hành hạ. Bởi trong quá trình lớn lên, họ không nhận được một tình yêu bình thường, hoặc bị tổn thương trong quá khứ.

Sự quyến luyến với công việc cũng vậy. Ngoài việc vượt xa mức độ làm công việc được giao một cách đầy trách nhiệm, những bệnh nhân "mắc chứng nghiện công việc" còn dẹp hết cả gia đình lẫn tình yêu để mải mê với công việc thường cũng rất nhạy cảm, yếu đuối, dễ suy sụp dù chỉ vì một tác động nhỏ xung quanh.

Đó là những người không có đủ tự tin để hình thành mối quan hệ khỏe mạnh với những người xung quanh nên tìm cách chạy trốn trong "công việc". Ở những người nghiện công việc, có không ít người nhất thời vớt vát được sự thiếu tự tin hay cảm giác thua kém nhờ bất ngờ thành công vượt trội.

Nếu mang quan niệm cưỡng bách, người đó có thể sẽ cố khoa trương cho người khác thấy hơn là vui vẻ một cách tự nhiên với công việc, để từ đó đi quá giới hạn trách nhiệm của mình và đeo bám quá mức vào công việc đó. Nếu như vậy thì sức khỏe cũng bị tổn hại và khiến những người xung quanh cũng thấy mệt mỏi.

Tất nhiên, sự hài lòng và cảm giác thỏa mãn từ những công việc có giá trị đặc trưng mang lại là không thể so sánh. Nhưng công việc chỉ là một trong những công cụ khiến mọi người được hạnh phúc.

Mục tiêu cuối cùng của con người không phải là sự thành đạt hay danh tiếng, hay trở thành đại gia vì làm tốt công việc. Người không thể cảm nhận sự hài lòng hay hạnh phúc thực sự chỉ vì mải đeo bám những thứ bên ngoài như thế mới là những người thật sự bất hạnh.

Ngoài ra, dù khi đã hết tuổi teen và bước vào đầu những năm tuổi 20, cũng có bạn quyến luyến một cách bất bình thường với bạn đồng giới. Nếu như theo thông thường, thời điểm này là lúc các em đổi đối tượng quan tâm sang người khác giới hơn là đồng giới.

Tuy nhiên, do bị trường học và xã hội cưỡng chế gây trì hoãn sự trưởng thành về mặt tình cảm nên ở giai đoạn này, mối quan hệ thân mật với bạn bè đồng giới đầu những năm 20 tuổi lại bắt đầu xuất hiện. Nhiều trường hợp các em không thể thoát khỏi nỗi vấn vương với đối tượng đồng giới rồi trở nên đau khổ. Dù vậy, trường hợp này lại không cần quá lo lắng vì nó khác với "người đồng tính" mà phương Tây ngày nay hay nói.