Đọc gì để bớt cô đơn

Các chuyên gia tâm lý, nhà trị liệu và những người nghiên cứu về sự cô đơn giới thiệu những cuốn sách có thể giúp người đọc tìm cách kết nối với người khác.

Khi cảm thấy cô đơn, đọc sách có lẽ không phải lựa chọn đầu tiên của nhiều người. Suy cho cùng, đọc sách là một hoạt động mang tính cá nhân. Nhưng cô đơn không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ việc thiếu những người xung quanh.

“Nhiều khách hàng của tôi đến và nói về sự cô đơn như thể họ không có ai trong đời. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ hơn, chúng tôi thường nhận ra họ có rất nhiều người xung quanh”, Ryan Howes, nhà tâm lý học lâm sàng tại Pasadena (California, Mỹ), nói.

Vấn đề đôi khi nằm ở chỗ họ không biết làm thế nào để biến những mối quan hệ xã giao thành tình bạn thân thiết và có ý nghĩa. Các nhà tâm lý học, nhà trị liệu và chuyên gia giới thiệu 5 cuốn sách dưới đây cho những người đang vật lộn với sự cô đơn, theo The New York Times. Đồ họa: Monica Garwood/New York Times.

01 Together (tạm dịch: Cùng nhau) Xuất bản năm 2020, Together là lời kêu gọi hành động trước điều mà tác giả gọi là “đại dịch cô đơn”. Vivek H. Murthy, cựu tổng y sĩ Mỹ dưới thời Barack Obama và Joe Biden, cho thấy sự cô đơn trở nên phổ biến đến mức nào và ảnh hưởng ra sao đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Ryan Howes cho rằng chỉ riêng thông điệp này cũng có thể giúp một số người cảm thấy bớt cô độc. Andrea Bonior, nhà tâm lý học lâm sàng tại khu vực Washington D.C., đánh giá cuốn sách còn đi xa hơn khi đưa ra những bước nhỏ mà mỗi người có thể thực hiện để tìm kiếm sự kết nối trong đời sống hàng ngày. Ảnh: Harper. 02 Solitude (tạm dịch: Sự đơn độc) Không phải mọi khoảng thời gian ở một mình đều tiêu cực. Cô đơn là một cảm xúc, trong khi ở một mình là một trạng thái. Việc chủ động lựa chọn khoảng thời gian riêng tư đôi khi có thể mang lại lợi ích. Xuất bản năm 2024, Solitude kết hợp những suy ngẫm cá nhân của 3 tác giả với các trích đoạn từ nghiên cứu của họ, qua đó chỉ ra những lợi ích của việc ở một mình và cách mỗi người có thể tận dụng khoảng thời gian này. Ảnh: Cambridge University Press. 03 Loneliness (tạm dịch: Sự cô đơn) Cô đơn kéo dài thường được cho là có mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe tương đương hút thuốc. Xuất bản năm 2008, Loneliness tập hợp các bằng chứng khoa học cho thấy sự cô đơn không chỉ gây tổn thương về mặt cảm xúc mà còn để lại tác động lên cơ thể. Theo Brett P. Kennedy, cuốn sách cho thấy những ảnh hưởng của cô đơn lên cơ thể và tâm trí có thể gây suy nhược. Nội dung có thể khá nặng nề, nhưng Kennedy nhận thấy việc hiểu rõ khoa học đằng sau sự cô đơn có thể giúp mọi người giảm cảm giác xấu hổ và tự trách bản thân. Cuốn sách cũng đưa ra những gợi ý có tính ứng dụng, chẳng hạn cách phá bỏ những thói quen khiến việc kết nối với người khác trở nên khó khăn. Ảnh: W. W. Norton & Company. 04 Of Boys and Men (tạm dịch: Về con trai và đàn ông) Xuất bản năm 2022, Of Boys and Men tìm hiểu về nam tính trong xã hội hiện đại, đồng thời đưa ra những lý giải cho việc đàn ông có thể gặp khó khăn trong kết nối với người khác và cách họ cải thiện điều đó. Ryan Howes, tác giả Mental Health Journal for Men, xem đây là một trong những cuốn sách đương đại đáng chú ý về những khó khăn của đàn ông trong xã hội hiện đại và cách những vấn đề đó góp phần tạo ra sự cô đơn. Theo ông, tác phẩm cân bằng giữa sự cảm thông với những góc nhìn xã hội cần thiết. Ảnh: Swift Press. 05 Friends (tạm dịch: Bạn bè) Trong Friends, xuất bản năm 2021, nhà tâm lý học tiến hóa Robin Dunbar tìm hiểu sự phức tạp của việc kết bạn và duy trì tình bạn. Tác giả kết hợp tâm lý học, nhân học, khoa học thần kinh và nhiều lĩnh vực khác để giải thích cơ chế vận hành của tình bạn, đồng thời phá bỏ một số quan niệm phổ biến về cách các mối quan hệ được hình thành. Mỗi tầng trong mạng lưới xã hội, từ những người bạn thân thiết đến các mối quan hệ ít gần gũi hơn, đều cần được duy trì bằng sự tiếp xúc. Nếu không, những mối quan hệ này sẽ dần phai nhạt. Ảnh: Little, Brown UK. ​ ​ ​ ​ ​