Giới thời trang xa xỉ đổ bộ ngành sách

Việc công ty Van Cleef & Arpels hỗ trợ L’École, trường nghệ thuật trang sức tại Paris xuất bản một loạt sách đa ngôn ngữ nằm trong làn sóng mới nhất của ngành công nghiệp xa xỉ tiến quân vào thị trường văn học, theo Wall Paper.

Karl Lagerfeld đứng trước bộ sưu tập sách. Ảnh: wallpaper.

Công chúng đã quen với việc các thương hiệu xa xỉ hợp tác với các nghệ sĩ thị giác để thổi phồng danh tiếng cho những xa xỉ phẩm phiên bản giới hạn. Nhưng khi một nhà mốt cao chuyển sự chú ý vào văn học, họ đang mở ra một chương mới trong sự hợp tác văn hóa.

Tháng 6/2025, L’École, Trường Nghệ thuật Trang sức tại Paris đã được Van Cleef & Arpels hỗ trợ để hợp tác với nhà xuất bản Italy Franco Maria Ricci nhằm ra mắt Dédale. Dédale, được đặt theo tên của nghệ nhân người Hy Lạp Daedalus là một loạt tác phẩm văn học đa ngôn ngữ có chủ đề xoay quanh thế giới trang sức và thú vui sưu tầm.

Theo đó, bộ truyện ra mắt với ba đầu sách: Treasure Island của Robert Louis Stevenson, The Invisible Collection của Stefan Zweig và Laura: A Journey into the Crystal của George Sand. Mỗi cuốn sách được xuất bản bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Italy, với hai tập mới được bổ sung vào bộ truyện mỗi năm, một tập vào mùa xuân và một tập vào mùa thu.

Treasure Island của Robert Louis Stevenson được xuất bản bằng ba ngôn ngữ. Ảnh: wallpaper.

Dự án này là đứa con tinh thần của Nicolas Bos, cựu CEO của Van Cleef & Arpels và hiện là CEO của Richemont Group. Khi còn trẻ, ông là một độc giả say mê của The Library of Babel, một bộ truyện kinh điển do Jorge Luis Borges biên tập và được nhà xuất bản Franco Maria Ricci ra mắt.

Khoảng một thập kỷ trước, trong chuyến thăm Labirinto della Masone, một bảo tàng kiêm hiệu sách được bao quanh bởi mê cung tre lớn nhất thế giới (Labirinto trong tiếng Italy), ý tưởng về một sự hợp tác trong tương lai Franco Maria Ricci đã nảy nở.

Quan hệ đối tác này, theo thuật ngữ tiếp thị, hoàn toàn phù hợp với thương hiệu Van Cleef & Arpels. Đồ trang sức của Van Cleef & Arpels từ lâu đã lấy cảm hứng từ thế giới văn học, từ Romeo & Juliet của Shakespeare đến những câu chuyện cổ tích kinh điển và, trong bộ sưu tập trang sức cao cấp gần đây hơn, được truyền cảm hứng từ tác phẩm Treasure Island của Stevenson.

Hoạt động xuất bản cũng phù hợp với sứ mệnh của L'École. Được Van Cleef & Arpels thành lập vào năm 2012, trường L'École đã ra mắt hơn 60 ấn phẩm để phát trong các triển lãm miễn phí và chia sẻ kết quả từ khoa nghiên cứu của họ.

Một trong những ấn phẩm như vậy, hồ sơ số Jewels and Literature, đã được phát triển với sự hợp tác của Bibliothèque Nationale (Thư viện Quốc gia) Pháp. Động thái này cũng đánh dấu mối liên hệ ngày càng sâu sắc hơn giữa thế giới trang sức và thế giới văn học .

Ngoài các tên tuổi trang sức Pháp, nhiều tên tuổi thời trang thế giới cũng đang đi theo xu hướng này. Trong Tuần lễ thiết kế Milan 2025, Miu Miu đã tổ chức câu lạc bộ sách thứ hai tập trung vào các tác giả nữ kinh điển. Vào tháng 6, Chanel tiến hành trao giải Prix de la Mode et de la Littérature (Fashion and Literature Prize) đầu tiên.

Thương hiệu Montblanc cũng đang tài trợ cho dự án trị giá 35 triệu euro để trùng tu cho ngôi nhà của Goethe ở Weimar, cùng nhiều giải thưởng và sáng kiến văn học khác.

Nếu thế giới xa xỉ từng muốn thể hiện sự uy tín và nâng tầm giá trị thông qua nghệ thuật thị giác, thì ngày nay ngành công nghiệp này đang chuyển sang thế giới văn học với nhiều lớp lang hơn, được đặc trưng bởi sự sâu sắc của thế giới nội tâm và trao quyền cho phụ nữ.